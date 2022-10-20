Vương Hạc Đệ được 'sao may mắn' chiếu mệnh, tin vui dồn dập từ Thương Lan Quyết đến Phù Đồ Duyên

Vương Hạc Đệ được xem là mỹ nam được ‘sao may mắn’ chiếu mệnh trong 6 tháng cuối năm nay khi sự nghiệp có sự khởi sắc sau thành công của Thương Lan Quyết. Mỹ nam liên tiếp đón nhận tin vui với những dự án phim ảnh của mình.

Vương Hạc Đệ được xem là mỹ nam được ‘sao may mắn’ chiếu mệnh trong 6 tháng cuối năm nay khi sự nghiệp có sự khởi sắc sau thành công của Thương Lan Quyết. Mỹ nam liên tiếp đón nhận tin vui trong sự nghiệp với những dự án phim ảnh của mình. Vương Hạc Đệ liên tiếp đón nhận tin vui trong sự nghiệp với những dự án phim ảnh của mình - Ảnh: Internet Trước đây, nam diễn viên từng bị chê diễn đơ, diễn dở, kém đẹp và bị hắt hủi sau vai diễn của bộ phim Ngộ Long. Một blogger còn tiết lộ rằng các thương hiệu, các nhà đầu tư rất chướng mắt với anh. Hợp đồng quảng cáo gần như không có, số lượng phim đếm trên đầu ngón tay. Đến mức anh chàng từng kêu gọi các vị đạo diễn, nhà sản xuất hãy chú ý đến mình một chút cho anh vai diễn trên sóng truyền hình.

Nam diễn viên từng bị chê diễn đơ, diễn dở, kém đẹp và bị hắt hủi sau vai diễn Ngộ Long - Ảnh: Internet Thế nhưng thế sự đã hoàn toàn thay đổi, sau khi tỏa sáng nhờ vai Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết, anh chàng được săn đón khi đến các điểm tuyên truyền phim, lượng fan tăng mạnh và thường xuyên lọt top 1 hot search, hình ảnh chiếm sóng Weibo như một đỉnh lưu thực thụ. Không những thế, mỹ nam còn được mời tham gia nhiều dự án phim cũng như nâng cao giá trị thương mại hơn qua các sự kiện và dự án quảng cáo. Sau khi tỏa sáng nhờ vai Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết, giá trị thương mại của Vương Hạc Đệ tăng vọt - Ảnh: Internet Gần đây, IQIYI cũng vừa tổng hợp danh sách các bộ phim về đề tài tình yêu đã lên sóng trên nền tảng của mình trong năm nay, theo đó đặc biệt khẳng định drama cổ trang Thương Lan Quyết do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đóng chính là một trong những bộ phim hot nhất mùa hè năm nay, đồng thời cũng là một bộ phim rất ăn khách.

Cụ thể xuyên suốt thời gian lên sóng, độ phổ biến của Thương Lan Quyết trên IQIYI đã cán mốc 10.500 điểm, ngoài ra còn liên tục dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng khác như Vlinkage, Maoyan, Vân Hợp, Guduo... Đảng chú ý trên nền tảng đánh giá Douban, bộ phim của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân cũng ghi nhận số điểm tăng không ngừng đến 7,9 điểm, là một trong những bộ phim hiếm hoi trong năm nay có hơn 500.000 lượt đánh giá. Bộ phim được xem là “hắc mã” của mùa năm nay khi thu về thành công lớn giữa đường đua phim hè đầy khốc liệt. Độ phổ biến của Thương Lan Quyết trên IQIYI đã cán mốc 10.500 điểm - Ảnh: Internet Niềm vui nối tiếp niềm vui, một blogger mảng giải trí xứ Trung cũng bất ngờ đưa tin dự án mới Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính có lịch dự kiến lên sóng từ ngày 1/11 sắp tới và sẽ được chiếu đồng thời trên đài nền tảng trực tuyến IQIYI và Tencent Video. Trước đó, khi bộ phim công bố sắp lên sóng đã cán mốc 1,5 triệu lượt hẹn xem trước theo thống kê của IQIYI. Cho thấy phần đông khán giả đều dành sự yêu mến và quan tâm tuyệt đối dành cho dự án mới của mỹ nam. Dự án mới Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ dù chưa lên sóng nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả - Ảnh: Internet Có thể nói, năm nay là năm lên hương và cũng là bước đà vững chắc trong sự nghiệp của Vương Hạc Đệ. Hy vọng rằng Vương Hạc Đệ sẽ còn thăng tiến hơn trong thời gian tới. Đặc biệt, sau những dự án mới, mỹ nam nâng cao hơn nữa về diễn xuất và vẫn có thể giữ được độ hot của mình.

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