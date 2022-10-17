Tác giả Phù Đồ Duyên phát 'tín hiệu' ngầm thông báo phim sắp lên sóng, fan hâm mộ chuẩn bị sẵn sàng gặp lại 'Nguyệt Tôn' Vương Hạc Đệ?

Theo như những thông tin gần đây, trên trang của bộ phim Phù Đồ Duyên vừa cập nhật ngày lên sóng vào quý 4 (tầm khoảng tháng 11) năm nay trên IQIYI. Dù chỉ là tin chưa xác thực nhưng vẫn khiến dân tình háo hức mong đợi cập nhật mới nhất.

Vương Hạc Đệ sau thành công của Thương Lan Quyết có một màn xuất hiện đáng mong chờ trong bộ phim Phù Đồ Duyên bên cạnh Trần Ngọc Kỳ . Chính vì thế những thông tin liên quan đến bộ phim này luôn được khán giả mong đợi.

Mới đây, tác giả bản gốc của bộ phim Phù Đồ Duyên là Vưu Tứ Tỷ có bài viết trên trang cá nhân rằng ‘Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng’ kèm theo đó là hình ảnh về bộ truyện Phù Đồ Tháp (chuyển thể thành phim Phù Đồ Duyên). Điều này khiến dân tình dấy lên nghi ngờ có lẽ tác giả Vưu Tứ Tỷ đang ngầm phát tín hiệu bộ phim sắp lên sóng.

Tác giả Vưu Tứ Tỷ chia sẻ trạng thái ngầm thông báo phim sắp lên sóng - Ảnh: Internet

Thông tin này củng cố thêm niềm tin của các fan hâm mộ lịch lên sóng của bộ phim vào tháng 11 tới đây là sự thật, Nhiều khán giả bày tỏ cảm xúc phấn khởi vì đã chờ mòn mỏi trong thời gian qua và cũng hy vọng thông tin này là sự thật. Được biết, Vương Hạc Đệ có vẻ ngoài được đánh giá hợp với tạo hình nhân vật trong nguyên tác. Sau tạo hình một ‘Ma Tôn’ đầy vẻ ác nam lạnh lùng nhưng cũng không kém phần lãng mạn, các fan hâm mộ lại sắp gặp hình tượng này trong vai diễn mới lại về một vị thái giám giả lạnh lùng nhưng cũng không kém phần ấm áp, hài hước của Vương Hạc Đệ.

Vai diễn thái giám giả của Vương Hạc Đệ được nhiều netizen trông đợi - Ảnh: Internet

Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ. Phim là câu chuyện về nhân vật Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc – một thái giám giả tìm mọi cách để củng cố quyền lực trong triều. Tài nhân Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) bị tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng. Cô được Tiêu Đạc cứu về sau đó an bài sống trong Tiêu phủ, hai người chung sống sớm chiều dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì thân phận, chỉ đành chôn sâu tình này.

Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin về lịch phát sóng của Phù Đồ Duyên vẫn chưa được phía sản xuất thông báo chính thức nhưng bài chia sẻ của tác giả truyện gốc Vưu Tử Tỷ đã khiến cộng đồng mạng phấn khởi và bàn tán xôn xao.