Vương Hạc Đệ xác nhận đóng chính dự án Trêu Nhầm, 'phía nhà gái' liệu có phải Bạch Lộc?

Sao quốc tế 12/10/2022 16:30

Phía quản lý của Vương Hạc Đệ đã có bài viết trên trang cá nhân xác nhận mỹ nam đã nhận lời đóng chính dự án chuyển thể Trêu Nhầm.

Sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết trong mùa hè năm nay, ‘Nguyệt Tôn’ Vương Hạc Đệ trở thành mỹ nam được nhiều người yêu thích trong làng giải trí Hoa Ngữ. Kể từ khi có chỗ đứng trong lòng fan hâm mộ, Vương Hạc Đệ được nhiều dự án có lời mời hợp tác.

Vương Hạc Đệ xác nhận đóng chính dự án Trêu Nhầm, 'phía nhà gái' liệu có phải Bạch Lộc? - Ảnh 1
Sau Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ được nhiều dự án mời hợp tác - Ảnh: Internet

Những ngày gần đây, mạng xã hội rộ lên thông tin Vương Hạc Đệ sẽ ‘nên duyên’ với Bạch Lộc trong dự án chuyển thể ‘Trêu Nhầm’. Đúng như lời đồn đoán, mới đây, phía quản lý của Vương Hạc Đệ đã có bài viết trên trang cá nhân xác nhận mỹ nam đã nhận lời đóng chính dự án này. Được biết, bộ phim do đạo diễn Quách Hổ cầm trịch, vị đạo diễn của những bộ phim từng làm mưa làm gió như Châu Sinh Như Cố, Trầm Vụn Hương Phai,…

Vương Hạc Đệ xác nhận đóng chính dự án Trêu Nhầm, 'phía nhà gái' liệu có phải Bạch Lộc? - Ảnh 2
Phía quản lý của Vương Hạc Đệ đã có bài viết trên trang cá nhân xác nhận mỹ nam đã nhận lời đóng chính dự án Trêu Nhầm - Ảnh: Internet

Về phía Bạch Lộc có phải là nữ chính của bộ phim Trêu Nhầm thì chưa có sự xác nhận của phía nữ diễn viên. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã phát hiện trước đó, tác giả bộ truyện là Kiều Diêu đã nhấn nút theo dõi Weibo của Bạch Lộc nên khả năng cao mỹ nhân sẽ ‘kết duyên’ với Vương Hạc Đệ trong dự án lần này.

Vương Hạc Đệ xác nhận đóng chính dự án Trêu Nhầm, 'phía nhà gái' liệu có phải Bạch Lộc? - Ảnh 3
Phía Bạch Lộc vẫn chưa lên tiếng xác nhận đóng vai nữ chính dự án Trêu Nhầm - Ảnh: Internet

Được biết, bộ phim Trêu Nhầm được chuyển thể từ tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Đây là bộ tiểu thuyết sở hữu lượng fan đông đảo và được yêu thích bởi nội dung siêu ngọt ngào và lãng mạn. Trong đó, nữ chính có những màn ‘thả thính’ vô cùng chất lượng khiến các fan ‘rụng tim’ và nam chính cũng có tính cách nhây không kém nữ chính.

Ngay khi thông tin phía Vương Hạc Đệ đóng chính dự án Trêu Nhầm đã nhận được nhiều lời bình luận của khán giả. Một số khá vui mừng vì Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc là 2 gương mặt có nhan sắc nổi bật, visual khá hợp với thể loại hiện đại. Số khán giả này khá mong chờ những tương tác của cả hai trong dự án này vì trước đây Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ từng chung khung hình của chương trình Running Man và được nhận xét khá đẹp đôi. Không những thế màn ‘tấu hề’ khá ăn ý của cả hai khiến khán giả một phen ‘cười bò’.

Vương Hạc Đệ xác nhận đóng chính dự án Trêu Nhầm, 'phía nhà gái' liệu có phải Bạch Lộc? - Ảnh 4
Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc từng khá ăn ý trong chương trình Running Man - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số khán giả lại không hài lòng trước thông tin này. Trước đó, khi tin đồn cả hai sẽ hợp tác trong dự án Trêu Nhầm đã có cuộc chiến cực căng của khán giả. Một số cho rằng nhan sắc Bạch Lộc có phần hơi ‘dừ’ khi đứng cạnh Vương Hạc Đệ. Số khác lại tỏ ra quan ngại trước khả năng diễn xuất của Vương Hạc Đệ vì cho rằng anh chỉ mới nổi, khá năng diễn xuất chưa tốt nên khó đảm nhận vai diễn này.

Vương Hạc Đệ xác nhận đóng chính dự án Trêu Nhầm, 'phía nhà gái' liệu có phải Bạch Lộc? - Ảnh 5
Một số khán giả không hài lòng trước thông tin Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc kết hợp trong dự án Trêu Nhầm - Ảnh: Internet

Không những thế, từng có cuộc chiến phiên vị diễn ra giữa 2 nhà vì không bên nào chấp nhận đứng ở vị trí phiên 2. Thậm chí, ‘biên kịch vàng’ Vu Chính còn lên tiếng ‘bóng gió’ cho rằng Vương Hạc Đệ không có 'vé' tranh phiên vị với ‘gà cưng’ Bạch Lộc của mình.

Hiện tại, các khán giả vẫn tiếp tục mong chờ sự xác nhận chính thức từ phía Bạch Lộc cũng như nhà sản xuất của bộ phim công bố dàn cast chính thức. Được biết, bộ phim Trêu Nhầm dự kiến khai máy vào tháng 11 tới và lên sóng vào năm 2023 với thời lượng 36 tập phim.

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