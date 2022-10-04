Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ chính thức phá mốc 1,5 triệu lượt hẹn xem trước, tiết lộ một điều khiến fan hâm mộ chờ phim lên sóng?

Sao quốc tế 04/10/2022 19:31

Theo thống kê của IQIYI, bộ phim Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đã chính thức phá mốc 1,5 triệu lượt hẹn xem trước.

Từ sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết, tên tuổi của Vương Hạc Đệ có chỗ đứng trong lòng công chúng. Chính vì thế những dự án tiếp theo của mỹ nam được công chiếu luôn được khán giả đặc biệt quan tâm.

Những ngày gần đây, bộ phim cổ trang Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ kết hợp cùng với Trần Ngọc Kỳ vừa tung trailer đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm rầm rộ. Đặc biệt, phần thể hiện của Vương Hạc Đệ trong vai thái giám (trên danh nghĩa) đang được các fan hâm mộ mong chờ. Sau khi chia tay nhân vật Nguyệt Tôn trong Thương Lan Quyết, các khán giả lại sắp được gặp lại một ‘ác nam’ khác của Vương Hạc Đệ trong Phù Đồ Duyên. Chính vì thế, càng đến ngày cận kề bộ phim lên sóng, các fan hâm mộ lại càng háo hức mong chờ.

Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ chính thức phá mốc 1,5 triệu lượt hẹn xem trước, tiết lộ một điều khiến fan hâm mộ chờ phim lên sóng? - Ảnh 1
 Bộ phim cổ trang Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ kết hợp cùng với Trần Ngọc Kỳ vừa tung trailer đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm rầm rộ - Ảnh: Internet

Chính vì thế, mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung đã đưa thông tin, theo thống kê của IQIYI, bộ phim Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đã chính thức phá mốc 1,5 triệu lượt hẹn xem trước. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho Vương Hạc Đệ, vì sau thành công của Thương Lan Quyết, mỹ nam lại có thêm một bộ phim được đón chờ nồng nhiệt.

Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ chính thức phá mốc 1,5 triệu lượt hẹn xem trước, tiết lộ một điều khiến fan hâm mộ chờ phim lên sóng? - Ảnh 2
Bộ phim Phù Đồ Duyên đã chính thức phá mốc 1,5 triệu lượt hẹn xem trước - Ảnh: Internet

Phần đông các khán giả để lại bình luận mong chờ vai diễn ‘ác nam’ này của Vương Hạc Đệ vì sẽ có phần lạnh lùng và quái đản của một vị thái giám giả. Số khác lại hóng chờ diễn xuất của nữ chính Trần Ngọc Kỳ có cải thiện hơn so với những phim trước hay không vì mỹ nhân này được mệnh danh là ‘phá chemistry’ của bạn diễn.

Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ chính thức phá mốc 1,5 triệu lượt hẹn xem trước, tiết lộ một điều khiến fan hâm mộ chờ phim lên sóng? - Ảnh 3
Các khán giả để lại bình luận mong chờ vai diễn ‘ác nam’ giả thái giám này của Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Được biết, Phù Đồ Duyên là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ, có nội dung xoanh quay kể về câu chuyện tình yêu của thái giám Minh triều Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) và nữ chính là Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ). Bộ Âm Lâu là một nhân tài vừa lọt qua vòng tuyển tú lại không may nhận được chỉ thị sẽ bị tuẫn táng theo Tiên đế. Thế nhưng trong cái rủi lại có cái may, nàng được tân hoàng nhìn trúng và được Tiêu Đạc cứu mạng sau đó an bài cho sống trong Tiêu phủ.

Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ chính thức phá mốc 1,5 triệu lượt hẹn xem trước, tiết lộ một điều khiến fan hâm mộ chờ phim lên sóng? - Ảnh 4
Phù Đồ Duyên là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ - Ảnh: Internet

Ngày qua ngày Âm Lâu và Tiêu Đạc chung sống cùng nhau đã dần nảy sinh tình cảm, nhưng cả hai cũng chỉ đành chôn chặt trong lòng vì trở ngại thân phận. Đối mặt với trùng trùng gian truân trắc trở, sự chèn ép của tân hoàng và bí mật đằng sau thân phận của Tiêu Đạc.

Hiện tại, các fan hâm mộ tiếp tục hóng chờ ngày bộ phim Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ lên sóng cũng như những thông tin tiếp theo của bộ phim.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Trần Ngọc Kỳ Phù Đồ Duyên sao hoa ngữ cbiz

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