'Sao mới nổi' Vương Hạc Đệ 'vượt mặt' hai nam lưu lượng hàng đầu Cbiz 'đứng đầu' bảng xếp hạng vai diễn trên Douyin?

Vương Hạc Đệ là cái tên gây bất ngờ vì chỉ là tên tuổi mới nổi nhưng đã vượt mặt loạt đỉnh lưu lượng nam của Cbiz dẫn đầu bảng xếp hạng với vai diễn Đông Phương Thanh Thương ở Thương Lan Quyết. Với tạo hình đẹp, ngoại hình điển trai theo kiểu lạnh lùng, có chút phản diện của Vương Hạc Đệ đã nhanh chóng làm bùng nổ màn ảnh nhỏ vào dịp hè.

Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân).

Được biết, đây là dự án kết hợp lần đầu của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân. Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương.

Ở thời điểm lên sóng, Vương Hạc Đệ cũng liên tục dẫn đầu trong bảng xếp hạng chỉ số truyền thông nhân vật, vượt mặt cả Ngô Lỗi và Thành Nghị.

Tiêu Chiến (Cố Ngụy trong Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Xếp ngay sau Vương Hạc Đệ là Tiêu Chiến với vai Cố Ngụy. Sau 3 năm nằm kho mới được lên sóng nhưng Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn vẫn nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả. Vai diễn Cố Ngụy của Tiêu Chiến gây ấn tượng bởi ngoại hình điển trai, kỹ năng diễn xuất tốt.

Được biết, bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn do Tiêu Chiến và Dương Tử đóng chính. Được chuyển thể từ tiểu thuyết Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn) được viết dưới dạng nhật ký của nữ chính Lâm Chi Hiệu (Dương Tử), kể về sự gặp gỡ, quen biết, yêu đương và kết hôn của cô với Bác sĩ Cố Ngụy (Tiêu Chiến).

Với lưu lượng cao như Tiêu Chiến, việc anh chàng phải xếp sau Vương Hạc Đệ khiến nhiều người ngạc nhiên.

Dương Dương (Phong Lan Tức trong Thả Thí Thiên Hạ)

Dương Dương - Ảnh: Internet

Dương Dương đứng cuối bảng xếp hạng là điều khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Ở thời điểm lên sóng, dù dự án phim Thả Thí Thiên Hạ do Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng chính gây nhiều tranh cãi, song vai diễn của Dương Dương vẫn nhận được công chúng quan tâm. Thậm chí Dương Dương cũng liên tục phá kỷ lục bảng xếp hạng chỉ số truyền thông nhân vật. Có ý kiến cho rằng, Thả Thí Thiên Hạ chỉ nổi vì những tranh cãi xung quanh bộ phim chứ thực chất là một tác phẩm thất bại.

Trần Hiểu - Ngô Lỗi - Thành Nghị - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong bảng xếp hạng còn có nhiều cái tên nổi bật khác như: Ngô Lỗi với vai Lăng Bất Nghi trong Tinh Hán Xán Lạn, Thành Nghị vai Ứng Uyên trong Trầm Vụn Hương Phai, Nhậm Gia Luân vai Trường Ý ở Ngự Giao Ký, Trần Hiểu vai Cố Thiên Phàm ở Mộng Hoa Lục, Đàn Kiện Thứ vai Thẩm Dực ở Lạp Tội Đồ Giám và Bạch Kính Đình vai Tiêu Hạc Vân ở Khai Đoan.