Vương Hạc Đệ lúc đi hết mình lúc về hết hồn đến 'bay màu' trong Trốn Thoát Khỏi Mật Thất khiến netizen 'cười ngất'

Mới đây, Vương Hạc Đệ vừa tham gia show truyền hình giải trí Trốn Thoát Khỏi Mật Thất 4 với vai trò khách mới. Xuất hiện trong chương trình, ‘Đông Phương Thanh Thương’ trông vô cùng nổi bật với tạo hình khoe trọn nét nam tính, cả tính đầy trẻ trung.

Vương Hạc Đệ là một trong những nam thần nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Sau thành công Thương Lan Quyết thì tên tuổi của mỹ nam có thêm sức hút trong lòng công chúng. Nổi tiếng là chàng trai có gương mặt ‘phản diện hài hước’ trong lòng fan nên mọi khoảnh khắc của Vương Hạc Đệ trong mọi dự án luôn được công chúng quan tâm.

Được biết, trước đó tại hiện trường ghi hình, Vương Hạc Đệ từng được tiết lộ là người đầu tiên bắt đầu trò chơi, trông anh vô cùng bình tĩnh và dũng cảm, mỗi bước đi đều rất thận trọng.

Vương Hạc Đệ là khách mời của tập mới nhất trong show truyền hình giải trí Trốn Thoát Khỏi Mật Thất 4 - Ảnh: Internet

Trước đó tại hiện trường ghi hình, Vương Hạc Đệ từng được tiết lộ là người đầu tiên bắt đầu trò chơi, trông anh vô cùng bình tĩnh - Ảnh: Internet

Tưởng chừng thuộc tuýp người gan dạ nhưng đến khi tập mới lên sóng, dân tình mới biết được rằng anh chàng trong lúc chơi đã bị dọa đến thất thần, để lộ biểu cảm đầy kinh hãi.

Sự thật thì Vương Hạc Đệ sợ đến 'bay màu' khi tham gia chương trình - Ảnh: Internet

Theo đó, một loạt các biểu cảm sợ đến “bay màu” của Vương Hạc Đệ cũng nhanh chóng được cư dân mạng truyền tay nhau, khiến khản giả đều không khỏi thích thú trêu chọc anh chàng vốn là Nguyệt Tôn (nhân vật trong Thương Lan Quyết) uy vũ lẫy lừng nhất Tam Giới nhưng hóa ra cũng sợ ma như bao người. Ngoài ra, một bộ phận khác giả cũng bày tỏ sự bất ngờ khi nam diễn viên bị dọa đến khiếp hồn như vậy vì vốn anh được biết đến với hình tượng mạnh mẽ, phần lớn người xem đều từng đinh ninh anh chàng sẽ dễ dàng vượt qua thử thách tại Trốn Thoát Khỏi Mật Thất.

-“Trời ơi con dân Nguyệt Tộc mau giải cứu Tôn thương”

-“Hóa ra Nguyệt tôn tuy làm con ma to nhất tam giới nhưng vẫn sợ ma như thường”

-“Tui đã tưởng tượng cậu ấy gan dạ dũng cảm lắm, không ngờ bị dọa đến mức này”

Khi được hỏi liệu Vương Hạc Đệ có trở lại tham gia chương trình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất nữa hay không thì nam thần khẳng định ‘sẽ không có lần sau’.

Khán giả được một phen cười xỉu trước biểu cảm của Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Hiện tại, khoảnh khắc trên của Vương Hạc Đệ đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và không ngừng chọc cười công chúng.