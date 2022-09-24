'Dứt tình' Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân vui vẻ sánh duyên với 'tình mới' trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6

Sau thành công của Thương Lan Quyết, tên tuổi của Vương Hạc Đệ lẫn Ngu Thư Hân có chỗ đứng trong lòng công chúng. Vì thế những dự án tiếp theo của cả hai luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Được biết, trong thời gian Thương Lan Quyết lên sóng, Ngu Thư Hân đang miệt mài ghi hình cho Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 và nên duyên cùng "tình mới" Hứa Khải. Mặc dù chỉ mới khởi quay và không có quá nhiều ảnh leak, nhưng một số tạo hình nhân vật cũng đã được tiết lộ. Hứa Khải cùng Ngu Thư Hân sánh đôi trên phim trường Tiên Kiếm 6, có thể thấy cả hai đang... câu cá rất vui vẻ, trạng thái đều tốt và khá đẹp đôi.