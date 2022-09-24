'Dứt tình' Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân vui vẻ sánh duyên với 'tình mới' trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6

Sao quốc tế 24/09/2022 14:16

Trong thời gian Thương Lan Quyết lên sóng, Ngu Thư Hân đang miệt mài ghi hình cho Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 và nên duyên cùng "tình mới" Hứa Khải.

Sau thành công của Thương Lan Quyết, tên tuổi của Vương Hạc Đệ lẫn Ngu Thư Hân có chỗ đứng trong lòng công chúng. Vì thế những dự án tiếp theo của cả hai luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

'Dứt tình' Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân vui vẻ sánh duyên với 'tình mới' trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Được biết, trong thời gian Thương Lan Quyết lên sóng, Ngu Thư Hân đang miệt mài ghi hình cho Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 và nên duyên cùng "tình mới" Hứa Khải. Mặc dù chỉ mới khởi quay và không có quá nhiều ảnh leak, nhưng một số tạo hình nhân vật cũng đã được tiết lộ. Hứa Khải cùng Ngu Thư Hân sánh đôi trên phim trường Tiên Kiếm 6, có thể thấy cả hai đang... câu cá rất vui vẻ, trạng thái đều tốt và khá đẹp đôi.

'Dứt tình' Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân vui vẻ sánh duyên với 'tình mới' trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 - Ảnh 2
'Dứt tình' Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân vui vẻ sánh duyên với 'tình mới' trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 - Ảnh 3 
'Dứt tình' Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân vui vẻ sánh duyên với 'tình mới' trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 - Ảnh 4
'Dứt tình' Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân vui vẻ sánh duyên với 'tình mới' trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 - Ảnh 5

Ảnh leak hậu trường khá vui vẻ của Ngu Thư Hân và Hứa Khải - Ảnh: Internet 

Được biết, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 hay có tên gọi khác là Kỳ Kim Triều vốn được dựa trên nội dung của tựa game Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 do hãng SoftStar sản xuất. Nội dung kể về chàng thanh niên mang tên Việt Lệnh Triều (Hứa Khải) cùng nghĩa muội Việt Kỳ (Ngu Thư Hân) sau khi rời khỏi tiểu trấn đã nhiều năm bôn ba khắp nơi trên giang hồ. Trong một cơ duyên tình cờ, họ cùng thiếu chủ Lạc Chiêu Ngôn không đánh không quen biết. Vô tình biết được mẹ ruột của Việt Kỳ chính là người khiến ai ai cũng phải khiếp sợ, Cốc chủ Chúc Ngữ của "Côn Bằng Cốc".

'Dứt tình' Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân vui vẻ sánh duyên với 'tình mới' trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 - Ảnh 6
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 hay có tên gọi khác là Kỳ Kim Triều vốn được dựa trên nội dung của tựa game Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 do hãng SoftStar sản xuất - Ảnh: Internet

Bách tính Trung Nguyên hàng năm đều sống trong cảnh khổ sở lầm than bởi "thần dược" của "Côn Bằng Cốc". Điều này khiến cho Việt Kỳ cảm thấy vô cùng dằn vặt và khổ não, phải đối mặt trước quyết định lựa chọn giữa tình thân và đại nghĩa trong khi cô vẫn luôn một lòng muốn đoàn tụ cùng mẫu thân.

 

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Sự ăn ý của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến fan không ngừng hối thúc ekip phim ra tiếp phần 2 của bộ phim. Thế nhưng, gần đây lại có tin Thương Lan Quyết sẽ sản xuất tiếp nhưng vai chính sẽ giao cho 'mỹ nhân đóng thế Triệu Lệ Dĩnh'.

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Từ khóa:   Ngu Thư Hân Vương Hạc Đệ Hứa Khải Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 sao hoa ngữ

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