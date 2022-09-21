Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ hẹn hò cùng Ngu Thư Hân, netizen còn phát hiện thêm một điều 'ẩn tình' phía sau?

Sao quốc tế 21/09/2022 15:25

Một paparazzi xứ Trung đã đăng tải hình ảnh Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đi ăn cùng nhau. Tuy nhiên, netizen tinh mắt đã phát hiện thêm một ẩn tình phía sau.

Vương Hạc Đệ Ngu Thư Hân là một trong những cái tên hot nhất làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay nhờ thành công của bộ phim Thương Lan Quyết.

Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ hẹn hò cùng Ngu Thư Hân, netizen còn phát hiện thêm một điều 'ẩn tình' phía sau? - Ảnh 1
Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ.

Được biết, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân là cặp đôi được yêu thích từ trong phim ra tới ngoài đời bởi những màn chemistry cực ngọt. Chính vì thế, nhất cử nhất động liên quan đến cặp đôi đều được công chúng đặc biệt quan tâm.

Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ hẹn hò cùng Ngu Thư Hân, netizen còn phát hiện thêm một điều 'ẩn tình' phía sau? - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân được nhiều fan couple yêu thích - Ảnh: Internet

Mới đây, một paparazzi xứ Trung đã đăng tải hình ảnh Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đi ăn cùng nhau. Vừa khiến fan mừng ra mặt thì phóng viên này lại làm các fan hụt hẫng khi trong buổi hẹn hò đó ngoài cặp đôi ra còn có một nhân vật nữa là diễn viên Trường Lăng Hách.

Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ hẹn hò cùng Ngu Thư Hân, netizen còn phát hiện thêm một điều 'ẩn tình' phía sau? - Ảnh 3
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet
Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ hẹn hò cùng Ngu Thư Hân, netizen còn phát hiện thêm một điều 'ẩn tình' phía sau? - Ảnh 4
Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet
Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ hẹn hò cùng Ngu Thư Hân, netizen còn phát hiện thêm một điều 'ẩn tình' phía sau? - Ảnh 5
Trương Lăng Hách - Ảnh: Internet

Được biết, ở ngoài đời, cả ba đều là những người bạn thân thiết với nhau, trong buổi fan meeting ‘Hoa Hảo Nguyệt Viên’ của bộ phim Thương Lan Quyết gần đây, họ đều có những màn tương tác ăn ý khiến fan vô cùng thích thú.

Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ hẹn hò cùng Ngu Thư Hân, netizen còn phát hiện thêm một điều 'ẩn tình' phía sau? - Ảnh 6
Bộ ba Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân - Trương Lăng Hách trong hậu trường phim - Ảnh: Internet
Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ hẹn hò cùng Ngu Thư Hân, netizen còn phát hiện thêm một điều 'ẩn tình' phía sau? - Ảnh 7
Biểu cảm của Trương Lăng Hách khi thấy cảnh tình tứ của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Trước những hình ảnh đó, fan bày tỏ nỗi niềm tiếc nuối, một số fan đẩy thuyền 2 chàng trai, một số khác mong muốn có màn kết hợp của cả 3 người.

-“Chị em, bạn bè thân thiết thôi chứ hẹn hò gì tầm này”

-“Hợp tác chung bộ phim nữa đi 3 bạn ơi”

-“Nếu 2 người đi ăn riêng có khi nào thành dưa hẹn hò của Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách không ta?”

Hiện tại, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đều có những dự án riêng đang lên sóng. Các khán giả vẫn luôn mong chờ màn tái hợp lần 2 của cặp đôi.

Loạt ảnh Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân 'khẳng định chủ quyền' của nhau trong Hoa Hảo Nguyệt Viên khiến fan phấn khích

Loạt ảnh Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân 'khẳng định chủ quyền' của nhau trong Hoa Hảo Nguyệt Viên khiến fan phấn khích

Thương Lan Quyết đã tổ chức buổi fan meeting ‘Hoa Hảo Nguyệt Viên’ với sự họp mặt tất cả những thành viên trong phim. Đặc biệt, điều khán giả quan tâm nhất là những màn tương tác qua lại "đậm ngọt" hơn bao giờ hết của cặp đôi Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Ngu Thư Hân Trương Lăng Hách Thương Lan Quyết sao hoa ngữ

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