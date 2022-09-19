Loạt ảnh Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân 'khẳng định chủ quyền' của nhau trong Hoa Hảo Nguyệt Viên khiến fan phấn khích

Thương Lan Quyết đã tổ chức buổi fan meeting ‘Hoa Hảo Nguyệt Viên’ với sự họp mặt tất cả những thành viên trong phim. Đặc biệt, điều khán giả quan tâm nhất là những màn tương tác qua lại "đậm ngọt" hơn bao giờ hết của cặp đôi Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân.

Thương Lan Quyết là một trong những bộ phim cổ trang hot nhất mùa hè năm nay đưa cặp đôi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đến gần hơn với công chúng. Trong phim Ngu Thư Hân đóng vai Hoa Lan Nhỏ, còn Vương Hạc Đệ đóng vai Đông Phương Thanh Thương. Vì phản ứng hóa học của cặp đôi Đệ Hân Dẫn Lực quá chân thực và bùng nổ trong phim nên rất nhiều người hy vọng cả hai có thể thực sự là 1 đôi ở ngoài đời và mong chờ có màn tái hợp của cặp đôi. Ekip Thương Lan Quyết tổ chức buổi mừng công 'Hoa Hảo Nguyệt Viên' - Ảnh: Internet Không để khán giả thất vọng, mới đây, ekip Thương Lan Quyết đã tổ chức buổi fan meeting ‘Hoa Hảo Nguyệt Viên’ với sự họp mặt tất cả những thành viên trong phim. Đặc biệt, điều khán giả quan tâm nhất là những màn tương tác qua lại "đậm ngọt" hơn bao giờ hết của cặp đôi Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân.

Dàn diễn viên phim Thương Lan Quyết tụ hội - Ảnh: Internet Fanmeeting mở đầu bằng màn tự giới thiệu đầy đáng yêu đến từ Hoa Lan Nhỏ và Đông Phương Lan Hoa. Để kỷ niệm lại quá trình quay phim, cả hai đã có màn song ca vô cùng đáng yêu cùng nhau. Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân có tương tác vô cùng đáng yêu - Ảnh: Internet Trong phim thì 1 bên là “tổng tài bá đạo”, một bên là tiểu tiên ngây thơ nhưng ngoài đời, Ngu Thư Hân mới thực sự là “nóc nhà chính hiệu”, còn Đệ Đệ xem ra cũng bị ăn hiếp không ít. Dù bị "chèn ép" là vậy nhưng chỉ cần nhìn nụ cười cũng đủ thấy sự hạnh phúc của anh chàng.

Loạt hint cực ngọt của cặp đôi khiến fan quắn quéo - Ảnh: Internet Điều khiến đốn tim fan đó chính là trong các trò chơi, cặp đôi này còn không ngại ôm nhau trên sóng livestream. Không những thế Tôn thượng còn bá đạo hơn khi trong một lần diễn lại phân cảnh phim, Đông Phương Thanh Thương mạnh mẽ “tuyên bố chủ quyền”, vòng tay ôm lấy Tiểu Lan Hoa trước mắt Trường Hành. Trải qua “3000 năm”, Đông Phương Đệ Đệ cũng nồng nặc mùi giấm chua như vậy, trên sân khấu mạnh mẽ ôm lấy Ngu Thư Hân khiến cô nàng ngỡ ngàng trở tay không kịp. Vương Hạc Đệ diễn lại phân cảnh phim, Đông Phương Thanh Thương mạnh mẽ “tuyên bố chủ quyền”, vòng tay ôm lấy Tiểu Lan Hoa trước mắt Trường Hành - Ảnh: Internet Không những thế, Ngu Thư Hân còn bày tỏ ý định hợp tác lần hai cùng Vương Hạc Đệ. Theo đó, kịch bản cũng nghĩ xong, hiện tại chỉ đang chờ quay làm fan thật sự hào hứng không thôi. Nếu thật sự kịch bản hiện đại học đường này có thể trở thành sự thật, chắc hẳn sẽ mang đến một “cú nổ lớn” sau Thương Lan Quyết. Ngu Thư Hân còn bày tỏ ý định hợp tác lần hai cùng Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet Nhiều netizen sau khi xem xong buổi fan meeting đã không khỏi xúc động vì đa phần chưa thoát khỏi phim nên không khỏi bồi hồi khi thấy lại được những khoảnh khắc thân mật của Hoa Lan Nhỏ và Đông Phương Thanh Thương. -“Nhớ Đông Phương Thanh Thương và Hoa Lan Nhỏ cùng mọi người trong phim nhiều lắm. Tới giờ tôi vẫn chưa thoát phim!” -“Lần đầu tiên đu phim mà cảm thấy rất vui vẻ. Thương Lan Quyết chính là điểm nhấn của mùa hè năm nay” -“Nhờ có Hoa Hảo Nguyệt Viên mà tôi được thưởng thức cơm chó của couple thỏa thích. Vô cùng mãn nguyện" Hiện tại, các fan hâm mộ Đệ Hân Dẫn Lực vẫn tiếp tục hóng chờ những dự án tiếp theo cũng như màn tái hợp trở lại của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân.

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