Tin đồn 'nên duyên' với Dương Tử chưa hạ nhiệt, rộ thêm bằng chứng cho thấy Vương Hạc Đệ có khả năng cao sẽ kết hợp với Bạch Lộc trong dự án Thác Liêu?

Sao quốc tế 15/09/2022 19:08

Thông tin về việc hợp tác giữa Vương Hạc Đệ và Dương Tử chưa hạ nhiệt thì mới đây, dân tình lại tiếp tục đồn thổi với nhau rằng Vương Hạc Đệ có khả năng cao sẽ hợp tác cùng Bạch Lộc trong bộ phim truyền hình có tên Thác Liêu.

Sau thành công của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ đang trở thành cái tên được săn đón nhất nhì hiện nay, các tin đồn về dự án phim cũng liên tục được xuất hiện với tần suất dày đặc.

Thông tin về việc hợp tác giữa Vương Hạc Đệ và Dương Tử chưa hạ nhiệt thì mới đây, dân tình lại tiếp tục đồn thổi với nhau rằng Vương Hạc Đệ sẽ hợp tác cùng Bạch Lộc trong bộ phim truyền hình có tên Thác Liêu thay vì dự án Phong Nguyệt Cẩm Nang với Dương Tử.

Tin đồn 'nên duyên' với Dương Tử chưa hạ nhiệt, rộ thêm bằng chứng cho thấy Vương Hạc Đệ có khả năng cao sẽ kết hợp với Bạch Lộc trong dự án Thác Liêu? - Ảnh 1
Rộ tin Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc sẽ cùng hợp tác trong dự án Thác Liêu - Ảnh: Internet

Cụ thể, một bài viết trên mạng xã hội Trung Quốc đã dẫn chứng ảnh chụp lại bài viết của Vương Hạc Đệ khoe tủ sách của mình, trong đó người đó còn soi được trên tủ sách có cuốn sách Thác Liêu. Chính vì thế người này khẳng định rất có khả năng Vương Hạc Đệ sẽ tham gia dự án này.

Tin đồn 'nên duyên' với Dương Tử chưa hạ nhiệt, rộ thêm bằng chứng cho thấy Vương Hạc Đệ có khả năng cao sẽ kết hợp với Bạch Lộc trong dự án Thác Liêu? - Ảnh 2
Tin đồn 'nên duyên' với Dương Tử chưa hạ nhiệt, rộ thêm bằng chứng cho thấy Vương Hạc Đệ có khả năng cao sẽ kết hợp với Bạch Lộc trong dự án Thác Liêu? - Ảnh 3
Vương Hạc Đệ đã từng đọc truyện Thác Liêu nên dân tình đồn đoán khả năng cao mỹ nam sẽ nhận dự án này - Ảnh: Internet 

 

 

Thông tin trên lại một lần nữa gây bão cộng đồng mạng, phần đông khán giả cảm thấy khó chịu vì cho rằng với diễn xuất còn mới của Vương Hạc Đệ không đủ sức để kết hợp cùng với Bạch Lộc. Đồng thời độ chemistry của hai người trông như ‘huynh đệ’ hơn là tình nhân.

-“Nhìn không hợp nhau thật theo cá nhân tôi là thế. Lúc tham gia show, 2 người ngồi chung với nhau nhiền Bạch Lộc có vẻ nhiều tuổi hơn Vương Hạc Đệ”

-“Vương Hạc Đệ còn non và xanh, cái đáng nói ở đây là nhìn anh ấy đứng với Bạch Lộc như 2 ‘huynh đệ’, không có cảm giác tình yêu, đi show chung thì hợp vui chứ đóng thấy không hợp”

-“Cả hai nhìn không cân xứng, Vương Hạc Đẹ chắc đóng chung với bánh bèo hợp hơn”

Hiện tại, thông tin Vương Hạc Đệ hợp tác với Bạch Lộc trong dự án Thác Liêu chỉ là đồn đoán và chưa có sự xác nhận chính thức từ phía hai diễn viên.

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