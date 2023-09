Được biết, Phù Đồ Duyên là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Phủ Đồ Tháp của tác giả Vưu Tử Tỷ, có nội dung xoanh quay sự hi vọng và cứu rỗi, kể về câu chuyện tình yêu của thái giảm Minh triều Tiêu Đạt (Vương Hạc Đệ) và nữ chính là Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ).

Bộ Âm Lâu là một nhân tài vừa lọt qua vòng tuyển tú lại không may nhận được chỉ thị sẽ bị tuẫn táng theo Tiên để. Thế nhưng trong cải rủi lại có cái may, nàng được tân hoàng nhìn trúng và được Tiêu Đạt cứu mạng sau đó an bài cho sống trong Tiêu phủ. Ngày qua ngày Âm Lâu và Tiêu Đạt chung sống cùng nhau đã dần nảy sinh tình cảm, nhưng cả hai cũng chỉ đành chôn chặt trong lòng vì trở ngại thân phận.

Một số netizen cũng lo lắng về chất lượng phim khi phim đắp chiếu đã lâu, phản ứng hoá học của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ. Tuy nhiên một số ý kiến vẫn lạc quan cho rằng tạo hình nhân vật trong phim khá đẹp, chỉ cần kịch bản ổn sẽ không thành vấn đề.

-“Thái giám gì mà nhìn như ngự tiền thị vệ vậy trời. Cơ mà phim cũ nên đúng là khá lo ngại cho diễn xuất non nớt của Vương Hạc Đệ và chemistry với thể ‘hàn’ ngàn năm Trần Ngọc Kỳ”

-“Thái giám này đẹp trai quá, chemistry với nữ chính không tốt cũng được, chemistry với tôi tốt là được”

-“Tạo hình này nên là hoàng thượng chứ không phải thái giám đó”

Hiện tại, các fan hâm mộ tiếp tục chờ đợi những thông tin tiếp theo từ bộ phim Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ.