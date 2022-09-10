Tạo hình thái giám của Vương Hạc Đệ trong Phù Đồ Duyên khiến fan 'bức xúc' 'Tạo hình này nên là hoàng thượng chứ không phải thái giám'

Sao quốc tế 10/09/2022 15:38

Vương Hạc Đệ sẽ hoá thân thành thái giám đầy quyền lực trong phim "Phù Đồ Duyên" cùng với Trần Ngọc Kỳ.

Từ sau khi bộ phim Thương Lan Quyết bùng nổ, tên tuổi của Vương Hạc Đệ được nhiều người biết đến và có lượng fan tăng cao. Chính vì thế, những thông tin về những phim chiếu sau Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Phù Đồ Duyên là dự án sắp sửa lên sóng của Vương Hạc Đệ sau thời gian đắp chiếu. Mới đây, những hình ảnh về tạo hình nhân vật của Vương Hạc Đệ trong bộ phim được dân tình chia sẻ rầm rộ. Cụ thể, Nguyệt Tôn Đông Phương Thanh Thương sẽ hoá thân thành thái giám đầy quyền lực trong phim "Phù Đồ Duyên" cùng với Trần Ngọc Kỳ.

Tạo hình thái giám của Vương Hạc Đệ trong Phù Đồ Duyên khiến fan 'bức xúc' 'Tạo hình này nên là hoàng thượng chứ không phải thái giám' - Ảnh 1
Tạo hình thái giám của Vương Hạc Đệ trong Phù Đồ Duyên khiến fan 'bức xúc' 'Tạo hình này nên là hoàng thượng chứ không phải thái giám' - Ảnh 2 
Tạo hình thái giám của Vương Hạc Đệ trong Phù Đồ Duyên khiến fan 'bức xúc' 'Tạo hình này nên là hoàng thượng chứ không phải thái giám' - Ảnh 3 
Tạo hình thái giám của Vương Hạc Đệ trong Phù Đồ Duyên khiến fan 'bức xúc' 'Tạo hình này nên là hoàng thượng chứ không phải thái giám' - Ảnh 4

 Vương Hạc Đệ sẽ hoá thân thành thái giám đầy quyền lực trong phim "Phù Đồ Duyên" cùng với Trần Ngọc Kỳ - Ảnh: Internet

Được biết, Phù Đồ Duyên là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Phủ Đồ Tháp của tác giả Vưu Tử Tỷ, có nội dung xoanh quay sự hi vọng và cứu rỗi, kể về câu chuyện tình yêu của thái giảm Minh triều Tiêu Đạt (Vương Hạc Đệ) và nữ chính là Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ).

Tạo hình thái giám của Vương Hạc Đệ trong Phù Đồ Duyên khiến fan 'bức xúc' 'Tạo hình này nên là hoàng thượng chứ không phải thái giám' - Ảnh 5
Phù Đồ Duyên là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Phủ Đồ Tháp của tác giả Vưu Tử Tỷ - Ảnh: Internet

Bộ Âm Lâu là một nhân tài vừa lọt qua vòng tuyển tú lại không may nhận được chỉ thị sẽ bị tuẫn táng theo Tiên để. Thế nhưng trong cải rủi lại có cái may, nàng được tân hoàng nhìn trúng và được Tiêu Đạt cứu mạng sau đó an bài cho sống trong Tiêu phủ. Ngày qua ngày Âm Lâu và Tiêu Đạt chung sống cùng nhau đã dần nảy sinh tình cảm, nhưng cả hai cũng chỉ đành chôn chặt trong lòng vì trở ngại thân phận.

Tạo hình thái giám của Vương Hạc Đệ trong Phù Đồ Duyên khiến fan 'bức xúc' 'Tạo hình này nên là hoàng thượng chứ không phải thái giám' - Ảnh 6
Một số netizen cũng lo lắng về chất lượng phim khi phim đắp chiếu đã lâu, phản ứng hoá học của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ - Ảnh: Internet

Một số netizen cũng lo lắng về chất lượng phim khi phim đắp chiếu đã lâu, phản ứng hoá học của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ. Tuy nhiên một số ý kiến vẫn lạc quan cho rằng tạo hình nhân vật trong phim khá đẹp, chỉ cần kịch bản ổn sẽ không thành vấn đề.

-“Thái giám gì mà nhìn như ngự tiền thị vệ vậy trời. Cơ mà phim cũ nên đúng là khá lo ngại cho diễn xuất non nớt của Vương Hạc Đệ và chemistry với thể ‘hàn’ ngàn năm Trần Ngọc Kỳ”

-“Thái giám này đẹp trai quá, chemistry với nữ chính không tốt cũng được, chemistry với tôi tốt là được”

-“Tạo hình này nên là hoàng thượng chứ không phải thái giám đó”

Hiện tại, các fan hâm mộ tiếp tục chờ đợi những thông tin tiếp theo từ bộ phim Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ.

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Thương Lan Quyết bùng nổ đã giúp cho tên tuổi của Vương Hạc Đệ từ một diễn viên mờ nhạt bỗng vụt sáng trở thành tâm điểm Cbiz. Nhưng hiện tại có vẻ danh tiếng của nam diễn viên chỉ là nhất thời.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Trần Ngọc Kỳ Phù Đồ Duyên sao hoa ngữ cbiz

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