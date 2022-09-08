Vương Hạc Đệ và những người tình màn ảnh: Hạc Đệ với Thư Hân có phản ứng hóa học bùng nổ nhất

Tống Y Nhân được khán giả biết đến nhờ thủ vai chính trong các bộ phim như Tương Dạ, Tôi Độc Thân Dựa Vào Thực Lực và Cô Gái Nhìn Thấy Mùi Hương… Không sở hữu vẻ ngoài cực phẩm, mỹ miều, Tống Y Nhân được yêu thích nhờ diễn xuất linh hoạt và gương mặt dễ thương, gây thiện cảm cho người nhìn.

Vương Hạc Đệ và Tống Y Nhân đã có cơ hội hợp tác với nhau khi cùng góp mặt vào phần 2 của bộ phim Tương Dạ. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, tạo hình nhân vật đẹp thì những tương tác của đôi chính là điểm nhấn của cả phim. Vương Hạc Đệ mang vẻ đẹp trưởng thành, gai góc bên cạnh một Tống Y Nhân nhỏ nhắn, đáng yêu nên đứng cạnh nhau trông vô cùng hòa hợp.

Tần Lam - Ảnh: Internet

Từng khiến bao người u mê và khóc hết nước mắt cho cuộc đời bi thương của nhân vật Phú Sát hoàng hậu trong Diên Hi Công Lược, Tần Lam chưa bao giờ khiến các netizen thất vọng bởi diễn xuất chắc tay và nhan sắc ngày càng thăng hạng. Sở hữu gương mặt trẻ trung nên khi Tần Lam đóng cặp với Vương Hạc Đệ trong Cuộc Sống Lý Trí, mình hoàn toàn không thấy sự chênh lệch tuổi tác nào dù cả hai hơn kém nhau hẳn 19 tuổi.

Trong Cuộc Sống Lý Trí, Tần Lam vào vai Nhược Hân, một người luôn sống lý trí, có phần e dè trong chuyện tình cảm nhưng lại trót rơi vào lưới tình với chàng trai trẻ tuổi Kỳ Hiểu. Chuyện tình của cặp chị em này được khán giả yêu thích bởi cả hai trông khá xứng đôi và phù hợp với hình tượng nhân vật.

Chúc Tự Đan

Chúc Tự Đan - Ảnh: Internet

Chúc Tự Đan và Vương Hạc Đệ là hai diễn viên thủ vai chính trong bộ phim cổ trang Ngộ Long. Trước khi Ngộ Long lên sóng, Chúc Tự Đan đã được biết đến rộng rãi nhờ vai nữ phụ phản diện trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa.

Dù Ngộ Long sở hữu dàn diễn viên trẻ với nhan sắc cực phẩm, nhưng bộ phim này vẫn nhận về muôn ngàn lời cay đắng bởi tạo hình kém thu hút của nam chính. Bỏ qua những điểm còn hạn chế thì Vương Hạc Đệ và Chúc Tự Đan vẫn là một cặp đẹp đôi dù những cảnh tương tác giữa họ trên phim không quá bùng nổ.

Thẩm Nguyệt

Thẩm Nguyệt - Ảnh: Internet

Bên cạnh siêu phẩm học đường Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp gắn liền với tên tuổi của Thẩm Nguyệt, thì cô nàng này còn có màn nên duyên gây chấn động với Vương Hạc Đệ khi là nam nữ chính bộ phim Vườn Sao Băng 2018.

Các phiên bản trước đã quá thành công, nên hiển nhiên Vườn Sao Băng của Thẩm Nguyệt và Vương Hạc Đệ bị chê nhiều hơn khen. Dù bản remake này có nhiều điểm hạn chế thật, nhưng mình vẫn thấy có một điểm sáng lớn là cặp đôi chính của phim thật sự rất hợp nhau. Từng ánh mắt, cử chỉ họ dành cho đối phương đều chan chứa tình yêu.

Trần Ngọc Kỳ

Trần Ngọc Kỳ - Ảnh: Internet

Phù Đồ Duyên đang là dự án được khán giả mong đợi bởi sở hữu nữ chính xinh đẹp là Trần Ngọc Kỳ và nam chính là mỹ nam đang nổi Vương Hạc Đệ. Dù từ trước đến nay, Vương Hạc Đệ đều tạo nên những phản ứng hóa học siêu ngọt ngào và lãng mạn với bạn diễn, nhưng lần này mình lại thấy hơi lo ngại. Bởi Trần Ngọc Kỳ vốn hay bị phàn nàn là có đôi mắt vô hồn, không thể hiện được tình yêu đôi lứa khi nhìn bạn diễn, điển hình như trong Kính Song Thành.

Châu Dã

Châu Dã - Ảnh: Internet

“Nữ thần thanh xuân” thế hệ mới Châu Dã khiến bao người say mê nhờ nhan sắc xinh đẹp rạng ngời cùng hai vai phụ xuất sắc trong Em Của Thời Niên Thiếu và Sơn Hà lệnh. Lần này, Châu Dã và Vương Hạc Đệ sẽ cùng vẽ nên câu chuyện thanh xuân rực rỡ của những thanh niên đại học tràn trề sức sống trong Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta. Chưa biết nội dung phim thế nào, chứ mình đã bị chinh phục hoàn toàn bởi sự xứng đôi và hai gương mặt cực phẩm của đôi Châu Dã – Vương Hạc Đệ rồi đó.

Ngu Thư Hân

Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Nhắc đến bạn diễn từng hợp tác cùng Vương Hạc Đệ mà lại thiếu Ngu Thư Hân thì quả là một thiếu sót lớn. Đôi nam thần mỹ nữ này vừa gặt hái những thành công đáng ngưỡng mộ nhờ tác phẩm Thương Lan Quyết. Ngoài nội dung hay, đầu tư chỉn chu thì thành công của phim một phần lớn đến từ độ đẹp đôi và phản ứng hóa học bùng nổ của đôi chính.

Hoa Lan Nhỏ của Ngu Thư Hân đáng yêu, hoạt bát bên cạnh một Nguyệt Tôn cao ngạo, lạnh lùng do Vương Hạc Đệ đảm nhận. Thật sự là mỗi lần nhìn hai người ở cạnh nhau, mình lại thấy sự lãng mạn và tình yêu nồng nhiệt tràn khắp màn hình.