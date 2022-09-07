Fan Thành Nghị và fan Vương Hạc Đệ combat cực căng chỉ vì ly trà sữa màu hồng và cái kết bất ngờ?

Vương Hạc Đệ và Thành Nghị đã tham gia ghi hình Xin Chào Thứ Bảy. Điều đáng chú ý không phải là hình ảnh các nam thần trên chương trình mà lại là màn đấu tố cực căng giữa fan Thành Nghị và fan Vương Hạc Đệ trên quảng trường chỉ vì ly trà sữa màu hồng.

Vương Hạc Đệ và Thành Nghị là hai cái tên hot trong thời gian gần đây sau thành công của 2 bộ phim Thương Lan Quyết và Trầm Vụn Hương Phai. Bộ phim đã đem về cho 2 mỹ nam một lượng fan không nhỏ. Chính vì thế nhất cử nhất động của cả hai luôn được công chúng chú ý quan tâm. Mới đây, Vương Hạc Đệ và Thành Nghị đã tham gia ghi hình Xin Chào Thứ Bảy. Điều đáng chú ý không phải là hình ảnh các nam thần trên chương trình mà lại là màn đấu tố cực căng giữa fan Thành Nghị và fan Vương Hạc Đệ trên quảng trường chỉ vì ly trà sữa màu hồng.

Cụ thể, vì thương fan nên phía Thành Nghị đã mua trà sữa cho người hâm mộ của mình. Người đặt cho biết đã order 57 cốc trà sữa màu hồng cho fan Thành Nghị. Tuy nhiên sau đó, người này thấy fan Vương Hạc Đệ cầm ly trà sữa giống bên mình. Fan Thành Nghị được idol mua ly trà sữa màu hồng tặng nhưng phát hiện fan Vương Hạc Đệ có ly trà sữa giống bên mình - Ảnh: Internet Ngay sau đó, phía fan Vương Hạc Đệ sau đó có thanh minh là cầm nhầm trà sữa bên Thành Nghị vì phía Vương Hạc Đệ cũng mua trà sữa màu hồng này. Người cầm nhầm sau đó đã giải thích với mọi người nhưng người đặt trà sữa bên Thành Nghị và người phát trà sữa cũng không nói rõ ràng vụ.

Phía fan Vương Hạc Đệ sau đó có thanh minh là cầm nhầm trà sữa bên Thành Nghị vì phía Vương Hạc Đệ cũng mua trà sữa màu hồng này - Ảnh: Internet Được biết, người đặt trà sữa bên phía Thành Nghị cho biết bản thân không hề biết việc trà sữa bị lấy mất, cũng không thể tin có người lại cầm nhầm đồ ăn thức uống như vậy. Sau đó hai bên cãi qua cãi lại thành màn combat lẫn nhau giữa fan Thành Nghị và Vương Hạc Đệ, còn lôi diễn xuất và nhan sắc của hai thần tượng ra khẩu chiến. Hai bên khẩu chiến chỉ vì ly trà sữa cầm nhầm - Ảnh: Internet Sau màn combat quyết liệt giữa fan hai nhà, nhiều blogger đã tổng kết lại hai bên chiến nhau cuối cùng người có lợi nhất chính là thương hiệu trà sữa, bởi khi không được PR miễn phí.

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