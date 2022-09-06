Sau Thương Lan Quyết, rộ tin couple Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân chuẩn bị tái hợp trong dự án mới?

Các blogger bất ngờ lần lượt đưa tin trên các diễn đàn mạng cho biết tác phẩm Vết Cắn Ngọt Ngào sắp được chuyển thể thành phim, nam chính - nữ chính lần lượt do Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đảm nhiệm.
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Mới đây, các blogger bất ngờ lần lượt đưa tin trên các diễn đàn mạng cho biết tác phẩm Vết Cắn Ngọt Ngào sắp được chuyển thể thành phim, nam chính - nữ chính lần lượt do Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đảm nhiệm.
Được biết, Vết Cắn Ngọt Ngào được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Nhuệ Tư và Y Khải. Tác phẩm thuộc thể loại ngôn tình, hiện đại, sủng, kể về câu chuyện tình kinh điển giữa một thiếu niên ngông cuồng của huyết tộc và một cô gái có dòng máu thấp hèn. Truyện mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc, có hận, có thù cũng có cả sự dịu dàng và ngọt ngào.
Trước đó, cặp đôi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đã cùng tham gia dự án Thương Lan Quyết. Cùng với độ hot của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đã trở thành một trong những bộ đôi hot nhất màn ảnh Hoa ngữ mùa hè năm nay. Mặc dù bộ phim đã khép lại song dư âm để lại không khỏi khiến khán giả tiếc nuối không muốn rời xa couple Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân.
Mặc dù thông tin trên vẫn chưa được chính chủ xác nhận song điều này cũng đủ khiến cư dân mạng háo hức, trông chờ vào lần tái hợp này của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân.