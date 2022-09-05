Sau thành công Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ bất ngờ được 'biên kịch vàng' Vu Chính tranh thủ ké độ hot?

Từ sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết, nam chính Vương Hạc Đệ đã nổi đình nổi đám với lượng fan hâm mộ tăng cao. Kể cả 'biên kịch vàng' Vu Chính cũng tranh thủ ké độ hot của mỹ nam.

Từ sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết, nam chính Vương Hạc Đệ đã được đánh giá cao về kĩ năng diễn xuất cũng như nổi đình nổi đám với lượng fan hâm mộ tăng cao. Độ nổi tiếng của Vương Hạc Đệ khiến những người trong giới cũng phải để tâm, chú ý. Từ sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết, nam chính Vương Hạc Đệ đã nổi đình nổi đám với lượng fan hâm mộ tăng cao - Ảnh: Internet Một người phải kể đến là Vu Chính, khi một dân mạng bình luận rằng mong vị biên kịch vàng hãy lưu tâm đến Vương Hạc Đệ, mời anh ấy đóng phim. Bất ngờ là Vu Chính đã trả lời như sau: “Thật ra bạn phải nhắn cậu ấy cân nhắc tôi mới phải, cậu ấy giờ là đỉnh lưu thế hệ mới rồi”.

Vu Chính “hạ mình”, thừa nhận mình không với tới Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet Vốn dĩ, Vu Chính là một người làm phim luôn tỏ ra cao ngạo, cho rằng kịch bản do mình viết ra là vô song trong thiên hạ, ai ai cũng mong muốn được diễn để trở nên nổi tiếng. Thế nhưng giờ đây, Vu Chính lại “hạ mình”, thừa nhận mình không với tới Vương Hạc Đệ. Qua động thái này của Vu Chính cho thấy Vương Hạc Đệ đã thật sự nổi tiếng chứ không phải là sự tung hô hay ảo tưởng từ phía fan hay ekip của nam diễn viên. Vương Hạc Đệ đã thật sự nổi tiếng chứ không phải là sự tung hô hay ảo tưởng từ phía fan hay ekip của nam diễn viên - Ảnh: Internet Thật ra, Vu Chính là người trong nghề nên rất nhạy bén với thị trường diễn viên, biên kịch vàng thừa hiểu chuyện Vương Hạc Đệ sau khi nổi tiếng ắt hẳn sẽ có nhiều nhà đầu tư tìm đến hợp tác, đến lúc này thì chuyện cát-xê cũng không còn là yếu tố quyết định đầu tiên. Đã nổi thì tiền bạc sẽ không thiếu, Vương Hạc Đệ sẽ xem xét các yếu tố khác, do đó Vu Chính mới nhờ cộng đồng mạng nói giúp, mong ngôi sao Thương Lan Quyết ngó ngàng tới mình.

Một biểu hiện khác cho thấy sự nổi tiếng của Vương Hạc Đệ chính là những tin đồn của các dự án phim ảnh liên tục réo tên anh. Gần đây, trên mạng bắt đầu rộ lên tin tức Lưu Diệc Phi sẽ nên duyên cùng Vương Hạc Đệ trong bộ phim truyền hình Trường Lăng. Dự án này sớm đã định nữ chính là Lưu Diệc Phi, nhưng nam chính chưa chốt được ai cả, do đó rất nhiều nam thần nổi tiếng lọt vào tầm ngắm tin đồn của bộ phim này. Rộ tin Lưu Diệc Phi sẽ nên duyên cùng Vương Hạc Đệ trong bộ phim truyền hình Trường Lăng - Ảnh: Internet Điểm sơ qua những nam diễn viên bị réo tên trong dự án Trường Lăng gồm có Tiêu Chiến, Cung Tuấn, Trần Hiểu, Nhậm Gia Luân, nay lại có Vương Hạc Đệ thì đã chứng tỏ rằng sức nóng của chàng Đông Phương Thanh Phương đủ tầm được đặt cùng những đàn anh này, cho thấy anh chàng thực sự nổi tiếng. Trước đó chẳng ai quan tâm đến cuộc sống, sự nghiệp của Vương Hạc Đệ, giờ đây nhất cử nhất động của anh ấy, đặc biệt là câu chuyện quá khứ của mỹ nam luôn trở thành chủ đề nóng hổi.

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân tiếp tục lập kỷ lục mới về tương tác trên sóng trực tiếp Báo cáo cho thấy tổng lượng tương tác đạn mạc (lượt bình luận xuất hiện trên màn hình khi phim lên sóng trực tiếp trên nền tảng) trong Thương Lan Quyết do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đóng chính đã vượt quá 400 triệu, lập kỷ lục mới về tổng lượng tương tác đạn mạc trên nền tảng IQIYI.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-thanh-cong-thuong-lan-quyet-vuong-hac-de-bat-ngo-duoc-bien-kich-vang-vu-chinh-tranh-thu-ke-do-hot-499441.html