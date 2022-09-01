'Nối gót' Vương Hạc Đệ, một mỹ nhân lọt vào 'tầm ngắm' CĐM, loạt phốt cũ bị đào lại khi Thương Lan Quyết nổi tiếng

Gần đây, rộ tin diễn viên Vương Duyệt Y của Thương Lan Quyết tạo được thiện cảm với khán giả trên phim là thế, nhưng ngoài đời cô nàng lại luôn làm mất điểm trước công chúng từng dính vào lùm xùm tình ái với Hoa Thần Vũ , là bạn gái tin đồn của nam ca sĩ. Câu chuyện này đã dấy lên một hồi sóng gió, song đôi bên giữ thái độ im lặng nên mọi chuyện mới lắng xuống.

Thương Lan Quyết gây bão trong mùa hè năm nay. Từ khi bắt đầu đến kết thúc, bộ phim vẫn nhận nhiều lời khen của khán giả. Bên cạnh đó, cũng không ít những “lời ra tiếng vào” xung quanh dự án này nhất là liên quan đến dàn cast. Nổi bật trong số đó là loạt “quá khứ đen tối” của các diễn viên lần lượt bị “bóc tách”.

Được biết, Vương Duyệt Y vào vai Đan Âm trong Thương Lan Quyết, là nàng tiên nữ dám yêu, dám hận được khán giả yêu thích. Tình cảm cô dành cho Trường Hành (Trương Lăng Hách) cũng lấy đi nhiều nước mắt của người xem.

Mỹ nhân sinh năm 1995 là một nhân tố mới của làng giải trí xứ Trung. Cô vào nghề tính đến nay đã được 5 năm, chưa được đào tạo qua trường lớp diễn xuất nên những năm đầu chỉ toàn nhận vai phụ. Tuy nhiên, lối diễn xuất của nữ diễn viên được đánh giá là rất tự nhiên và cuốn hút. Ngoài Thương Lan Quyết, cô nàng còn góp tên vào các dự án như Con Cái Nhà Họ Kiều, Âm Dương Sư Thị Thần Lệnh, Nhất Sinh Nhất Thế,…

Ngoại hình của Vương Duyệt Y có nét lai tây, sống mũi cao, vóc dáng cao ráo, mảnh mai - Ảnh: Internet

Xét về nhan sắc, cô cũng không hề kém cạnh với nữ chính mỗi khi xuất hiện chung khung hình. Ngoại hình có nét lai tây, sống mũi cao, vóc dáng cao ráo, mảnh mai,... bao nhiêu đó cũng đủ để hàng triệu người không khỏi rời mắt với nhan sắc này.

Nay qua Thương Lan Quyết, cái tên Vương Duyệt Y lại rơi vào “tầm ngắm” của cư dân mạng. Từ đó, loạt phát ngôn của cô cũng được đào lại vì không nghĩ cô gái xinh đẹp lại có nhiều lời nói “kém xinh” như thế.

Sau Thương Lan Quyết, cái tên Vương Duyệt Y lại rơi vào “tầm ngắm” soi mói của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Những việc này ngay lập tức khiến độ thiện cảm cô tích góp được trong Thương Lan Quyết dường như trở về bằng 0. Phải chi đừng “nông nổi” như thế thì có lẽ đường sự nghiệp của Vương Duyệt Y sẽ ngày càng rộng mở. Hy vọng phía nữ diễn viên và phòng làm việc của cô sẽ nhanh chóng có câu trả lời cho vấn đề này. Biết đâu phản hồi với thái độ tốt sẽ giúp cô nhanh chóng quay lại quỹ đạo.

Không chỉ có nữ phụ Vương Duyệt Y, nam chính Thương Lan Quyết là Vương Hạc Đệ mới là người đầu tiên “lãnh đạn” sau khi bộ phim nổi tiếng.

ương Hạc Đệ mới là người đầu tiên “lãnh đạn” sau khi bộ phim nổi tiếng - Ảnh: Internet

Mặc dù đã có những tác phẩm nổi bật như: Ngộ Long, Tân Vườn Sao Băng, … nhưng phải sau Thương Lan Quyết, cái tên Vương Hạc Đệ mới được đông đảo công chúng biết đến. Không những thế, từng có thời kỳ, Vương Hạc Đệ 1 ngày tăng 300.000 fan và nhất là từ đại sứ quảng cáo, Vương Hạc Đệ được làm người phát ngôn cho hãng Pepsi,...

Dù vậy, nam diễn viên cũng không tránh khỏi số phận bị cư dân mạng “vạch lá tìm sâu”, đưa ra loạt phốt “trước thềm nổi tiếng”. Nổi bật trong đó là việc nam diễn viên đã có bạn gái ngoài ngành giải trí. Việc anh lộ ảnh với bạn gái trong thời điểm phát sóng phim được cho là khá nhạy cảm. Nhiều cư dân mạng bức xúc bày tỏ sẽ không xem phim vì bị ảnh hưởng bởi chuyện đời tư của nghệ sĩ.

Gần đây, trên mạng còn lan truyền bức ảnh hậu trường khi Vương Hạc Đệ cầm lọ thuốc nhỏ mắt trong phân cảnh nhân vật ma tôn Đông Phương Thanh Thương đau buồn ôm trong tay Hoa Lan Nhỏ đang bị thương. Bức ảnh nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng mạng và nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Để “cứu nguy” cho nam chính, mới đây, nhà sản xuất của Thương Lan Quyết đã lên tiếng giải thích rằng, do Vương Hạc Đệ khóc quá nhiều nên ảnh hưởng đến mắt. Đồng thời, phim trường có nhiều bụi nên nam diễn viên cần sử dụng thuốc nhỏ mắt để rửa sạch mắt và chống viêm, hoàn toàn không phải do Đại Cường không thể khóc mà phải cần sự hỗ trợ của thuốc nhỏ mắt.

Tuy nhiên, lời giải thích này của nhà sản xuất không nhận được nhiều sự đồng tình của khán giả. Cư dân mạng còn cho rằng, đây là loại thuốc nhỏ mắt này tạo cảm giác cay mắt, nhỏ vào sẽ rơi nước mắt ngay lập tức.

Không những thế, trước đó, anh chàng còn bị bắt gặp hút thuốc và xăm mình lái xe Jeep. Sự kiện này còn lên hẳn hot search khiến hình tượng good boy của Vương Hạc Đệ sụp đổ. Cụ thể, Trương Tiểu Hàn năm ngoái quay được đoạn clip cho thấy Vương Hạc Đệ hút thuốc lá khi ở phim trường Thương Lan Quyết, còn ném tàn thuốc lung tung, bị Ngu Thư Hân cản lại.

Một lần khác, cánh săn ảnh cũng bắt gặp được hình ảnh Vương Hạc Đệ thực hiện test Covid. Sau khi test, Vương Hạc Đệ một tay mở cửa và ngồi vào vị trí lái xe. Trợ lý vừa cầm máy quay vừa lên xe theo sau. Trong clip cho thấy Vương Hạc Đệ gác tay cầm điếu thuốc ra phía ngoài cửa xe.

Phía phòng làm việc của Vương Hạc Đệ cũng đã nghiêm túc xin lỗi về vấn đề này và hứa sẽ không tái phạm, nhưng đã khiến hình tượng của Vương Hạc Đệ ảnh hưởng không ít.

Nhiều người không khỏi tiếc nuối cho 2 diễn viên khi bị “bới móc” những chuyện không hay ho gì trong quá khứ. Nhưng nghĩ theo một hướng khác, “không có lửa làm sao có khói” dù là quá khứ hay hiện tại, họ có làm thì mới bị lên án. Nếu luôn sống tích cực và lành mạnh, làm sao nghệ sĩ lại có thể bị "hắt nước bẩn" lên người? Đồng thời, phía khán giả cũng nên có cái nhìn tích cực hơn, không chỉ chăm chăm vào quá khứ khi họ đã đang và thay đổi trở nên tích cực hơn, tốt đẹp hơn.

Thương Lan quyết là một bộ phim truyền hình Trung Quốc, được chuyển thể từ tiểu thuyết Ma tôn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet

Được biết, Thương Lan quyết là một bộ phim truyền hình Trung Quốc, được chuyển thể từ tiểu thuyết Ma tôn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung kể về Thần nữ Phách Tâm tộc bị Ma tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) diệt tộc, chục năm sau sống lại trở thành thần tiên cấp thấp ở tiên giới - Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân). Trong lúc vô tình, nàng đã làm cho Ma tôn đang bị nhốt trong tháp Hạo Thiên sống lại. Để được tự do, Đông Phương Thanh Thương cần phải hy sinh Hoa Lan Nhỏ để hóa giải phong ấn chú thuật trên người. Tuy nhiên trong quá trình chung đụng, đại ma đầu đã đoạn tuyệt tình ái này đã dần đem lòng yêu tiểu tiên nữ ngoan ngoãn, đáng yêu này.