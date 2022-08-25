Sau Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư có thể tái hợp trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương? Fan phấn khích và bật chế độ 'chờ'

Sao quốc tế 25/08/2022 09:50

Mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ lan truyền thông tin cho biết dự án phim truyền hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương hiện đang lên kế hoạch chuyển thể phần mới là Vương Quyền. Theo đó, hai vai diễn nam nữ chính hiện đang được nhắm tới cặp đôi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ lan truyền thông tin cho biết dự án phim truyền hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương hiện đang lên kế hoạch chuyển thể phần mới là Vương Quyền. Theo đó, hai vai diễn nam nữ chính hiện đang được nhắm tới cặp đôi Vương Hạc ĐệNgu Thư Hân.

Sau Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư có thể tái hợp trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương? Fan phấn khích và bật chế độ 'chờ' - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

 

Được biết, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là một trong những bộ "manhua" hot nhất Trung Quốc đã được chuyển thể thành phim hoạt hình và bây giờ dự kiến sẽ chuyển thể thành phim truyền hình. Nội dung kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu. Series bao gồm ba phần gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Dự án dự kiến sẽ tạo nên cơn địa chấn với cả 3 phần bằng 3 màu sắc khác biệt: Nguyệt Hồng siêu cường, Vương Quyền giàu có và Trúc Nghiệp đại bi kịch.

Sau Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư có thể tái hợp trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương? Fan phấn khích và bật chế độ 'chờ' - Ảnh 2
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đang lên kế hoạch chuyển thể phần mới là Vương Quyền nhắm tới Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân là nam nữ chính - Ảnh: Internet

 

Về phía Ngu Thư Hãn và Vương Hạc Đệ gần đây đang rất được yêu thích nhờ phản ứng hóa học bùng nổ trong bộ phim đang chiếu Thương Lan Quyết. Trong phim, cả hai đã có màn kết hợp vô cùng ăn ý, mang đến cho người xem cảm giác couple vừa ngọt ngào lại lãng mạn.

Sau Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư có thể tái hợp trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương? Fan phấn khích và bật chế độ 'chờ' - Ảnh 3
Ngu Thư Hãn và Vương Hạc Đệ gần đây đang rất được yêu thích nhờ phản ứng hóa học bùng nổ trong bộ phim đang chiếu Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

 

Dù không biết tin tức trên có đúng hay không nhưng khán giả hiện cũng đang rất mong chờ cặp đôi có cơ hội tái hợp cùng nhau trong một dự án mới. Hơn nữa, Vương Hạc Đệ cũng được nhận xét là có hình tượng rất hợp với nhân vật đạo sĩ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương .

 

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Nền tảng phát sóng độc quyền IQIYI đưa tin cho biết độ phổ biến của drama cổ trang Thương Lan Quyết với sự tham gia đóng chính của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đã chính thức cán mốc 10.000 điểm trên nền tảng.

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