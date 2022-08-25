Sau Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư có thể tái hợp trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương? Fan phấn khích và bật chế độ 'chờ'

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ lan truyền thông tin cho biết dự án phim truyền hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương hiện đang lên kế hoạch chuyển thể phần mới là Vương Quyền. Theo đó, hai vai diễn nam nữ chính hiện đang được nhắm tới cặp đôi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân .

Được biết, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là một trong những bộ "manhua" hot nhất Trung Quốc đã được chuyển thể thành phim hoạt hình và bây giờ dự kiến sẽ chuyển thể thành phim truyền hình. Nội dung kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu. Series bao gồm ba phần gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Dự án dự kiến sẽ tạo nên cơn địa chấn với cả 3 phần bằng 3 màu sắc khác biệt: Nguyệt Hồng siêu cường, Vương Quyền giàu có và Trúc Nghiệp đại bi kịch.

Về phía Ngu Thư Hãn và Vương Hạc Đệ gần đây đang rất được yêu thích nhờ phản ứng hóa học bùng nổ trong bộ phim đang chiếu Thương Lan Quyết. Trong phim, cả hai đã có màn kết hợp vô cùng ăn ý, mang đến cho người xem cảm giác couple vừa ngọt ngào lại lãng mạn.

Ngu Thư Hãn và Vương Hạc Đệ gần đây đang rất được yêu thích nhờ phản ứng hóa học bùng nổ trong bộ phim đang chiếu Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Dù không biết tin tức trên có đúng hay không nhưng khán giả hiện cũng đang rất mong chờ cặp đôi có cơ hội tái hợp cùng nhau trong một dự án mới. Hơn nữa, Vương Hạc Đệ cũng được nhận xét là có hình tượng rất hợp với nhân vật đạo sĩ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương .