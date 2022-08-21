Thương Lan Quyết: Netizen một phen 'hết hồn chưa bà già' khi thuốc diệt cỏ được đặt tên của Vương Hạc Đệ trong phim

Sao quốc tế 21/08/2022 16:03

Mới đây, người hâm mộ được phen dở khóc dở cười khi tìm thấy thuốc diệt cỏ cũng được đặt theo tên của Vương Hạc Đệ trong phim.

Thương Lan Quyết của Ngu Thư HânVương Hạc Đệ không phải bộ phim được đầu tư nhiều nhưng lại có cú lội ngược dòng ngoạn mục, trở thành bộ phim hot ngang ngửa Trầm Vụn Hương Phai và Tinh Hán Xán Lạn trong mùa hè năm nay.

Thương Lan Quyết: Netizen một phen 'hết hồn chưa bà già' khi thuốc diệt cỏ được đặt tên của Vương Hạc Đệ trong phim - Ảnh 1
Thương Lan Quyết được đông đảo công chúng đón nhận - Ảnh: Internet

 

Tạo hình Hoa Lan Nhỏ của Ngu Thư Hân rất được yêu thích. Những cài tóc hình hoa và bướm đều nhanh chóng được làm theo và rao bán trên mạng xã hội. Thậm chí chiếc nhẫn kỉ vật tình yêu của đôi nam nữ chính cũng có những bản y hệt bán trên Taobao. 

Thương Lan Quyết: Netizen một phen 'hết hồn chưa bà già' khi thuốc diệt cỏ được đặt tên của Vương Hạc Đệ trong phim - Ảnh 2
Những cài tóc hình hoa và bướm của nhân vật Ngu Thư Hân đóng đều nhanh chóng được làm theo và rao bán trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

 

Về phía Vương Hạc Đệ, tạp chí Elle Man có ảnh bìa nam diễn viên đã bán được hơn 22 nghìn bản sau 5 phút, số lượt bình luận là hơn 30 nghìn. Hiện tại số lượng mua đã vượt quá 40 nghìn.

Thú vị hơn cả, khi mới đây người hâm mộ được phen dở khóc dở cười khi tìm thấy thuốc diệt cỏ cũng được đặt theo tên của Vương Hạc Đệ trong phim. Theo đó, trên mạng xuất hiện cả thuốc diệt cỏ tên Đông Phương Cường (gần giống tên Đông Phương Thanh Thương của nam diễn viên trong phim).

Thương Lan Quyết: Netizen một phen 'hết hồn chưa bà già' khi thuốc diệt cỏ được đặt tên của Vương Hạc Đệ trong phim - Ảnh 3
Người hâm mộ được phen dở khóc dở cười khi tìm thấy thuốc diệt cỏ cũng được đặt theo tên của Vương Hạc Đệ trong phim - Ảnh: Internet

 

Được biết, Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ. Đông Phương Thanh Thương là đại ma đầu mạnh nhất tam giới, sau trận chiến với Xích Địa nữ tử bị trọng thương, phong ấn suốt vạn năm. Hoa Lan Nhỏ là tiểu hoa tiên bên cạnh Ti Mệnh, đơn thuần, lương thiện. Vì một sự cố “nhỏ”, Hoa Lan Nhỏ vô tình gặp gỡ Đông Phương Thanh Thương, phá giải phong ấn và trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ với đại ma đầu.

Thương Lan Quyết: Netizen một phen 'hết hồn chưa bà già' khi thuốc diệt cỏ được đặt tên của Vương Hạc Đệ trong phim - Ảnh 4
Thương Lan Quyết được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet

 

Nhiều ngày bên nhau, cả hai từ oan gia dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Thế nhưng, vì chấp niệm giải trừ chú thuật trên người và hồi sinh Xích Địa nữ tử, Đông Phương Thanh Thương buộc phải đánh đổi bằng sinh mệnh của Hoa Lan Nhỏ, khiến nàng nhiều lần tổn thương. Bấy giờ, thân phận của Hoa Lan Nhỏ dần sáng tỏ, Đông Phương Thanh Thương hóa ra là kẻ thù diệt tộc của nàng vạn năm trước. Cả hai vì yêu, vì hận mà dây dưa không dứt.

Hiện tại Thương Lan Quyết vẫn đang được chiếu trên nền tảng mạng xã hội, hứa hẹn sẽ còn rất nhiều tình tiết hấp dẫn đang chờ đón người xem. Dự kiến khi bộ phim kết thúc, giá trị thương mại cùng độ nhận diện của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân sẽ còn tăng thêm nữa.

 

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