Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn và Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết cùng bị ‘gọi tên’ trên hotsearch giữa đêm vì diễn xuất giống nhau bất ngờ

Cư dân mạng soi ra điểm trùng nhau của 2 dự án Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết khi Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ đều leo lên hotsearch vì diễn xuất của mình trong phim.

Mới đây, cư dân mạng soi ra điểm trùng nhau của 2 dự án Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết khi Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ đều leo lên hotsearch vì diễn xuất của mình trong phim.

Cụ thể trong tập mới nhất của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ nhận được nhiều lời khen ngợi với diễn xuất tiến bộ. Trong phân cảnh bị hoán đổi thân xác với Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân), nam diễn viên 9x khiến người xem hài lòng bởi diễn nét đang yêu quá đạt. Từng biểu cảm, ánh mắt của anh chàng đều khiến người xem tan chảy. So với hồi đóng Ngộ Long, rõ ràng biểu cảm của Vương Hạc Đệ đã tiến bộ hơn rất nhiều. Diễn xuất của nam chính Thương Lan Quyết cũng đã leo lên top 8 hotsearch Weibo.

Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Ngay sau khi Vương Hạc Đệ leo hotsearch nhờ diễn xuất, Triệu Lộ Tư cũng chẳng hề kém cạnh. Từ khóa “Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lộ Tư” đứng ở vị trí thứ 6 trong danh sách tìm kiếm trên Weibo.

Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Có ý kiến cho rằng, cảnh khóc của Trình Thiếu Thương do Triệu Lộ Tư đóng ở Tinh Hán Xán Lạn có sức cảm hóa rất lớn. Mỗi lần cô nàng rơi nước mắt là lại khiến khán giả phải khóc theo không ngừng. So với hồi đóng Thả Thí Thiên Hạ, rõ ràng Triệu Lộ Tư đã được lòng người xem hơn hẳn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-trong-tinh-han-xan-lan-va-vuong-hac-de-trong-thuong-lan-quyet-cung-bi-goi-ten-tren-hotsearch-giua-dem-vi-dien-xuat-giong-nhau-bat-ngo-490691.html