Cùng trong tạo hình trang phục thời Đường, Dương Tử lại lép vế trước Triệu Lộ Tư? Netizen gật gù 'Không ai đọ lại Triệu Lộ Tư trong tạo hình công chúa Lạc Yên đâu'

Sao quốc tế 13/06/2022 16:00

Một blogger đặt lên bàn cân tạo hình vừa được leak của Dương Tử trong Trường Tương Tư để so sánh với tạo hình công chúa Lạc Yên của Lộ Tư trong Trường Ca Hành (2021).

Mới đây, tạo hình của Dương Tử trong phim Trường Tương Tư vừa lan truyền khắp mạng xã hội và nhận được nhiều lượt bàn luận. Ngay lập tức, trên Weibo lan truyền bài đăng của một blogger với nội dung so sánh vẻ ngoài của Dương Tử và Triệu Lộ Tư khi cùng diện trang phục thời Đường.

Cùng trong tạo hình trang phục thời Đường, Dương Tử lại lép vế trước Triệu Lộ Tư? Netizen gật gù 'Không ai đọ lại Triệu Lộ Tư trong tạo hình công chúa Lạc Yên đâu' - Ảnh 1
Trên Weibo lan truyền bài đăng của một blogger với nội dung so sánh vẻ ngoài của Dương Tử và Triệu Lộ Tư khi cùng diện trang phục thời Đường - Ảnh: Internet

 

Cụ thể, blogger đặt lên bàn cân tạo hình vừa được leak của Dương Tử trong Trường Tương Tư để so sánh với tạo hình công chúa Lạc Yên của Lộ Tư trong Trường Ca Hành (2021). Theo đó, vị blogger này cho rằng cả Dương Tử và Lộ Tư đều xinh đẹp bất phân thắng bại khi đụng hàng tạo hình. Trong khi Dương Tử được nhận xét là xinh đẹp bất chấp ảnh chụp lén thì Lộ Tư cũng gây thương nhớ bởi vẻ ngây thơ, trong trẻo.

Cùng trong tạo hình trang phục thời Đường, Dương Tử lại lép vế trước Triệu Lộ Tư? Netizen gật gù 'Không ai đọ lại Triệu Lộ Tư trong tạo hình công chúa Lạc Yên đâu' - Ảnh 2
Tạo hình công chúa Lạc Yên của Triệu Lộ Tư trong Trường Ca Hành (2021) - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên nguồn tin cũng nói thêm, hiện tại vẫn chưa có ảnh chính thức đã qua hậu kỳ của Dương Tử nên sẽ khó so sánh. Blogger cho biết, sau này khi đoàn phim Trường Tương Tư công bố ảnh chính thức, người này sẽ so sánh lần nữa.

Cùng trong tạo hình trang phục thời Đường, Dương Tử lại lép vế trước Triệu Lộ Tư? Netizen gật gù 'Không ai đọ lại Triệu Lộ Tư trong tạo hình công chúa Lạc Yên đâu' - Ảnh 3
Tạo hình Dương Tử trong Trường Tương Tư  - Ảnh: Internet

 

Mặc dù việc so sánh này chỉ dựa trên quan điểm cá nhân, nhưng bài đăng trên của blogger nhận đươc nhiều lượt bàn luận của cộng đồng mạng.

Phần đông khán giả cho rằng sự so sánh của blogger là quá khập khiễng. Bởi dù diện trang phục thời Đường nhưng hoàn cảnh chụp các bức ảnh trên lại vô cùng khác nhau.

Công chúng nhận thấy ảnh của Lộ Tư đã được đoàn phim thực hiện công đoạn hậu kỳ, chỉnh sửa kỹ lưỡng, còn ảnh của Dương Tử giống như đang chụp lén. Điều này nếu so sánh thì không công bằng lắm cho Dương Tử.

- Nghĩ sao lấy hình chụp lén so sánh với hình chỉnh sửa kĩ càng?

- Ai cũng có nét đẹp riêng, Dương Tử thì điềm đạm còn Lộ Tư thì ngây thơ.

- Nhìn là thấy Dương Tử xinh hơn.

- Không ai đọ lại Triệu Lộ Tư trong tạo hình công chúa Lạc Yên đâu.

Có thể thấy, khán giả có nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh tạo hình của Dương Tử và Triệu Lộ Tư. Nhiều người cho rằng việc thấy ai xinh hơn liên quan đến gu thẩm mỹ, mắt nhìn của mỗi người nên không cần thiết phải so sánh.

Hiện Trường Tương Tư của Dương Tử vẫn đang trong quá trình quay, hình ảnh liên quan đến diễn viên trong phim được leak khá ít ỏi. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào lần trở lại này của mỹ nhân Hương Mật Tựa Khói Sương.

 

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Từ khóa:   Dương Tử Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ sao châu á cbiz

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