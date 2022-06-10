Chưa công chiếu, phim của Triệu Lộ Tư và Nhiệt Ba bị netizen đem lên bàn cân so sánh, ai sẽ dành chiến thắng?

Mới đây, khán giả bất ngờ đặt Tinh Hán Xán Lạn và An Lạc Truyện lên bàn cân để so sánh vì có nhiều điểm chung mặc dù cả hai phim đều chưa được chiếu.

Để bàn về hai diễn viên chính của mỗi tác phẩm trước mắt là một việc làm khó khăn. Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư về cơ bản hiện đang có lưu lượng như nhau. Nếu như Triệu Lộ Tư vừa trở lại đầy nổi bật với Thả Thí Thiên Hạ thì Địch Lệ Nhiệt Ba đã chứng minh được sức hút của mình qua hai phần phim Ngự Giao Ký.

Mặc dù đều có phim nhiệt độ cao trong thời gian qua nhưng thực tế cho thấy Địch Lệ Nhiệt Ba đang có tài nguyên tốt hơn hẳn nữ chính Tinh Hán Xán Lạn. Mỹ nhân Ngự Giao Ký được nhiều các nhà sản xuất phim cấp S mời gọi, trong khi đó Triệu Lộ Tư lại chỉ được tiếp xúc với những dự án cấp thấp vì mác tai tiếng.

Về phía hai nam chính, Cung Tuấn của An Lạc Truyện dường như đang nhỉnh hơn đối thủ. Nếu như Ngô Lỗi hiện tại đang ngụp lặn tìm đường lên hàng lưu lượng thì Cung Tuấn lại được trao nhiều cơ hội hợp tác với những đàn chị nổi tiếng. Bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, sắp tới anh chàng sẽ có cơ hội hợp tác với Dương Mịch, một trong những tiểu hoa đình đám của màn ảnh Hoa ngữ.

Khán giả còn nhận xét tạo hình của Tinh Hán Xán Lạn rõ ràng là kém sắc hơn An Lạc Truyện. Mặc dù Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn trong phim mới không có quá nhiều tạo hình mới lạ nhưng nhìn chung an toàn.

Về phía Tinh Hán Xán Lạn thì lại bị chê vì khiến Triệu Lộ Tư già dặn hơn hẳn nam chính Ngô Lỗi. Tổng kết lại, có thể thấy phần thắng đang được dự đoán sẽ nghiêng về phía An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn.

Tinh Hán Xán Lạn thì lại bị chê vì khiến Triệu Lộ Tư già dặn hơn hẳn nam chính - Ảnh: Internet

Mặc dù chưa được lên sóng nhưng dường như cả hai dự án của Youku hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Tuy nhiên vẫn còn là quá sớm để khẳng định đâu mới là tác phẩm giành được chiến thắng trong cuộc đua này.