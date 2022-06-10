Chưa công chiếu, phim của Triệu Lộ Tư và Nhiệt Ba bị netizen đem lên bàn cân so sánh, ai sẽ dành chiến thắng?

Sao quốc tế 10/06/2022 19:00

Khán giả bất ngờ đặt Tinh Hán Xán Lạn và An Lạc Truyện lên bàn cân để so sánh vì có nhiều điểm chung mặc dù cả hai phim đều chưa được chiếu.

Mới đây, khán giả bất ngờ đặt Tinh Hán Xán Lạn và An Lạc Truyện lên bàn cân để so sánh vì có nhiều điểm chung mặc dù cả hai phim đều chưa được chiếu.

Chưa công chiếu, phim của Triệu Lộ Tư và Nhiệt Ba bị netizen đem lên bàn cân so sánh, ai sẽ dành chiến thắng? - Ảnh 1
Tinh Hán Xán Lạn và An Lạc Truyện lên bàn cân để so sánh - Ảnh: Internet

 

Để bàn về hai diễn viên chính của mỗi tác phẩm trước mắt là một việc làm khó khăn. Địch Lệ Nhiệt BaTriệu Lộ Tư về cơ bản hiện đang có lưu lượng như nhau. Nếu như Triệu Lộ Tư vừa trở lại đầy nổi bật với Thả Thí Thiên Hạ thì Địch Lệ Nhiệt Ba đã chứng minh được sức hút của mình qua hai phần phim Ngự Giao Ký.

Chưa công chiếu, phim của Triệu Lộ Tư và Nhiệt Ba bị netizen đem lên bàn cân so sánh, ai sẽ dành chiến thắng? - Ảnh 2
 Địch Lệ Nhiệt Ba đã chứng minh được sức hút của mình qua hai phần phim Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet

 

Mặc dù đều có phim nhiệt độ cao trong thời gian qua nhưng thực tế cho thấy Địch Lệ Nhiệt Ba đang có tài nguyên tốt hơn hẳn nữ chính Tinh Hán Xán Lạn. Mỹ nhân Ngự Giao Ký được nhiều các nhà sản xuất phim cấp S mời gọi, trong khi đó Triệu Lộ Tư lại chỉ được tiếp xúc với những dự án cấp thấp vì mác tai tiếng.

Về phía hai nam chính, Cung Tuấn của An Lạc Truyện dường như đang nhỉnh hơn đối thủ. Nếu như Ngô Lỗi hiện tại đang ngụp lặn tìm đường lên hàng lưu lượng thì Cung Tuấn lại được trao nhiều cơ hội hợp tác với những đàn chị nổi tiếng. Bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, sắp tới anh chàng sẽ có cơ hội hợp tác với Dương Mịch, một trong những tiểu hoa đình đám của màn ảnh Hoa ngữ.

Khán giả còn nhận xét tạo hình của Tinh Hán Xán Lạn rõ ràng là kém sắc hơn An Lạc Truyện. Mặc dù Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn trong phim mới không có quá nhiều tạo hình mới lạ nhưng nhìn chung an toàn.

Về phía Tinh Hán Xán Lạn thì lại bị chê vì khiến Triệu Lộ Tư già dặn hơn hẳn nam chính Ngô Lỗi. Tổng kết lại, có thể thấy phần thắng đang được dự đoán sẽ nghiêng về phía An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn.

Chưa công chiếu, phim của Triệu Lộ Tư và Nhiệt Ba bị netizen đem lên bàn cân so sánh, ai sẽ dành chiến thắng? - Ảnh 3
Tinh Hán Xán Lạn thì lại bị chê vì khiến Triệu Lộ Tư già dặn hơn hẳn nam chính - Ảnh: Internet

 

Mặc dù chưa được lên sóng nhưng dường như cả hai dự án của Youku hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Tuy nhiên vẫn còn là quá sớm để khẳng định đâu mới là tác phẩm giành được chiến thắng trong cuộc đua này.

 

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến bị phim của Triệu Lộ Tư chiếm sóng trong mùa hè để đối đầu với Dương Tử, netizen chán nản 'Tiêu Chiến “xu” thật luôn đó'

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến bị phim của Triệu Lộ Tư chiếm sóng trong mùa hè để đối đầu với Dương Tử, netizen chán nản 'Tiêu Chiến “xu” thật luôn đó'

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến đã bị đẩy xuống chiếu muộn hơn để nhường chỗ cho Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Địch Lệ Nhiệt Ba Cung Tuấn sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến bị phim của Triệu Lộ Tư chiếm sóng trong mùa hè để đối đầu với Dương Tử, netizen chán nản 'Tiêu Chiến “xu” thật luôn đó'

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến bị phim của Triệu Lộ Tư chiếm sóng trong mùa hè để đối đầu với Dương Tử, netizen chán nản 'Tiêu Chiến “xu” thật luôn đó'

Thả Thí Thiên Hạ: Không thể bạo nhờ phim, Triệu Lộ Tư còn lối đi nào để trở thành lưu lượng tuyến 1?

Thả Thí Thiên Hạ: Không thể bạo nhờ phim, Triệu Lộ Tư còn lối đi nào để trở thành lưu lượng tuyến 1?

Thả Thí Thiên Hạ kết thúc, Dương Dương cũng 'dứt tình dứt nghĩa' với Triệu Lộ Tư qua một chi tiết này?

Thả Thí Thiên Hạ kết thúc, Dương Dương cũng 'dứt tình dứt nghĩa' với Triệu Lộ Tư qua một chi tiết này?

Không phải Triệu Lộ Tư hay Trịnh Sảng, Địch Lệ Nhiệt Ba mới là "người tình màn ảnh" phù hợp nhất với Dương Dương

Không phải Triệu Lộ Tư hay Trịnh Sảng, Địch Lệ Nhiệt Ba mới là "người tình màn ảnh" phù hợp nhất với Dương Dương

Triệu Lộ Tư - Thành Nghị sẽ thay Châu Đông Vũ - Hứa Khải trong Thiên Cổ Quyết Trần 2? CĐM đồng loạt chê 'Diễn xuất của Thành Nghị thì không vấn đề nhưng lo nhất là Triệu Lộ Tư thôi'

Triệu Lộ Tư - Thành Nghị sẽ thay Châu Đông Vũ - Hứa Khải trong Thiên Cổ Quyết Trần 2? CĐM đồng loạt chê 'Diễn xuất của Thành Nghị thì không vấn đề nhưng lo nhất là Triệu Lộ Tư thôi'

Dàn đỉnh lưu đã có phim lên sóng nửa đầu năm 2022: cuộc chạy đua thành tích đầy cam go của Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư và Trần Ngọc Kỳ

Dàn đỉnh lưu đã có phim lên sóng nửa đầu năm 2022: cuộc chạy đua thành tích đầy cam go của Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư và Trần Ngọc Kỳ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 26 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 16 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 16 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 42 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 16 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 16 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI