Triệu Lộ Tư - Thành Nghị sẽ thay Châu Đông Vũ - Hứa Khải trong Thiên Cổ Quyết Trần 2? CĐM đồng loạt chê 'Diễn xuất của Thành Nghị thì không vấn đề nhưng lo nhất là Triệu Lộ Tư thôi'

Mới đây, một blogger do biết, Triệu Lộ Tư hiện đang đàm phán vai nữ chính trong dự án phim S+ của Đằng Tấn mang tên Thần Ẩn. Lần này, cô nàng sẽ hợp tác cùng nam thần cổ trang Thành Nghị.

Bộ phim sẽ do nhà sản xuất Dương Hiểu Bồi chịu trách nhiệm chính. Được biết, Thần Ẩn chính là phần 2 của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng chính từng gây sốt màn ảnh nhỏ năm 2021.

Thiên Cổ Quyết Trần - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều khán giả lại cho rằng Triệu Lộ Tư không hợp vai nữ chính của Thần Ẩn. Nguyên nhân cũng bởi diễn xuất của cô nàng quá hạn chế và Thả Thí Thiên Hạ chính là minh chứng rõ ràng nhất. Với dạng vai nội tâm khó nắm bắt như nhân vật A Âm (Phượng Hoàng chuyển thế), nàng tiểu Hoa sẽ khó lòng diễn tốt được.

Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Thành Nghị lại rất được ủng hộ trở thành nam chính của dự án phim này. Vừa có ngoại hình hợp cổ trang lại thêm việc đã quen mặt với dòng phim tiên hiệp giúp nam diễn viên có nhiều lợi thế. Chưa hết, diễn xuất trong những cảnh bi thương của Thành Nghị cũng là điểm cộng lớn giúp anh chàng được ủng hộ nhiệt tình.

- Truyện này ngược nhiều Triệu Lộ Tư diễn nội tâm chưa ổn lắm đoạn đầu là A Âm chắc cô diễn được nhưng khi trở lại là Phượng Hoàng thì thấy hơi lo.

- Diễn xuất của Triệu Lộ Tư thì hơi đáng ngại đó, cảnh nhí nhảnh, vui vẻ thì được mà nội tâm quá lại bị đơ.

- Triệu Lộ Tư đóng phim tiên hiệp là thấy bất ổn rồi, cô không có chút tiên khí nào luôn ấy. Cứ làm công chúa người phàm là tốt nhất.

- Thành Nghị thì có vẻ hợp vai đó, cứ đóng tiên hiệp là ổn.

- Diễn xuất của Thành Nghị thì không vấn đề nhưng lo nhất là Triệu Lộ Tư thôi.

Hiện cư dân mạng đang ngóng đợi thông tin chính thức của dự án phim này.