Mạng xã hội rần rần hay tin La Vân Hi - Triệu Lộ Tư 'nên duyên' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu?

Sao quốc tế 25/05/2022 08:48

Một nguồn tin cho biết, Triệu Lộ Tư và La Vân Hi sẽ hợp tác lần đầu trong dự án phim chuyển thể Vụng Trộm Không Thể Giấu. Trong đó, La Vân Hi vào vai nam chính Đoàn Gia Hứa, Triệu Lộ Tư đảm nhận vai nữ chính Tang Trĩ.

Mới đây, một nguồn tin cho biết, Triệu Lộ TưLa Vân Hi sẽ hợp tác lần đầu trong dự án phim chuyển thể Vụng Trộm Không Thể Giấu. Trong đó, La Vân Hi vào vai nam chính Đoàn Gia Hứa, Triệu Lộ Tư đảm nhận vai nữ chính Tang Trĩ. Là 2 ngôi sao nổi tiếng trong Cbiz, vậy nên thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng.

Mạng xã hội rần rần hay tin La Vân Hi - Triệu Lộ Tư 'nên duyên' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu? - Ảnh 1
La Vân Hi và Triệu Lộ Tư có thể sẽ hợp tác lần đầu tiên trong dự án mới - Ảnh: Internet

 

Được biết, nguyên tác truyện Vụng Trộm Không Thể Giấu kế về câu chuyện yêu thảm của nữ chính Tang Trĩ với bạn thân của anh trai cũng chính là nam chính Đoàn Gia Hứa. Năm 13 tuổi khi vẫn còn là 1 cô bé học trung học, Tang Trĩ đã vụng trộm yêu chàng sinh viên Đoàn Gia Hứa. Anh luôn cưng chiều chiều cô, thậm chí còn gọi cô là "bé con”.

Mạng xã hội rần rần hay tin La Vân Hi - Triệu Lộ Tư 'nên duyên' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu? - Ảnh 2
Nguyên tác truyện Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet

 

Ngày anh nhận bằng cử nhân, Tang Trĩ diện bộ váy xinh đẹp đứng cạnh anh, lòng vừa vui vì được gặp anh, vừa buồn vì sắp phải xa anh. Dấu yêu anh nhiều như vậy, Tang Trĩ từ trước đến này vẫn luôn vụng về che giáu tâm tư của mình dành cho Đoàn Gia Hứa, không dám kẻ với bắt kỳ ai kể cả những người thân nhất. Sau không ít lần tưởng tượng về một tương lai có thể sánh đôi cạnh anh, cuối cùng ước mơ đã thành hiện thực, Tang Trĩ đã thực sự trở thành người ở bên cạnh Đoàn Gia Hứa.

Bản truyền hình của Vụng Trộm Không Thẻ Giáu dự kiến sẽ được sản xuất bởi công ty Wajijiwa. Kịch bản phim do biên kịch Âu Tư Gia - người đứng sau nhiều tác phẩm đình đám như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Kính Song Thành... chấp bút. Trong khi đó, quá trình quay sẽ được chỉ đạo bởi đạo diễn Sa Duy Kỳ của các bộ phim như Cùng Em Bay Lượn Theo Gió, Cùng Em Đến Đỉnh Vinh Quang...

Về phía La Vân Hi, cư dân mạng cho rằng hình thể anh chàng quá gầy không hợp với nhân vật Đoàn Gia Hứa trong nguyên tác. Tuy vấn đề này là do cơ địa của anh chàng, tuy nhiên việc quá gầy cũng làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng phim. Đặc biệt là khi gương mặt Triệu Lộ Tư vốn bầu bĩnh, đáng yêu hoàn toàn trái ngược với La Vân Hi.

Mạng xã hội rần rần hay tin La Vân Hi - Triệu Lộ Tư 'nên duyên' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu? - Ảnh 3
La Vân Hi - Ảnh: Internet

 

Trong khi đó, Triệu Lộ Tư cũng bị chê chẳng kém La Vân Hi. Nguyên nhân là do diễn xuất của cô nàng mãi vẫn y như cũ không có tiến bộ. Khán giả lo sợ nàng tiểu Hoa sẽ phá nát nhân vật Tang Trĩ trong nguyên tác. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng ngoại hình xinh xắn, đáng yêu của Triệu Lộ Tư rất hợp để vào vai nữ chính Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Mạng xã hội rần rần hay tin La Vân Hi - Triệu Lộ Tư 'nên duyên' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu? - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

- Triệu Lộ Tư cũng ổn mà, trông lanh lợi, xinh, nũng nịu, yêu yêu mà nhỉ. Còn La Vân Hi thì không được yêu nghiệt như Đoàn Gia Hứa.

- Mong là La Vân Hi có thể tăng cân 1 chút, biết là vấn đề ở cơ thể khó lên ký rồi, nhưng mấy bộ ngôn kiểu này mà nam chính nhìn nhỏ con ngang nữ chính thì chán lắm. Chưa kể mặt La Vân Hi thì thiên gầy và nhỏ, Triệu Lộ Tư thì mặt tròn xoe, người cũng không phải dạng "liễu yếu đào tơ" gì.

- Triệu Lộ Tư tôi thấy chưa đến nỗi nào, còn nam chính thì chê, Đoàn Gia Hứa nhà tôi không có mùi tiên khí đâu.

- Thấy có vài bạn bảo man chính để Lâm Ngạn Tuấn và Hứa Khải đóng cũng ổn phết, còn Triệu Lộ Tư mình thấy cũng đâu đến nỗi nào, hay Đàm Tùng Vận cũng có nét thanh xuân ngây thơ.

Tuy nhiên, thông tin chuyển thể của Vụng Trộm Không Thể Giấu vẫn chưa được xác nhận. Hiện ai sẽ đảm nhận vai nam nữ chính trong dự án này vẫn là ẩn số lớn.

 

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