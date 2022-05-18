Thả Thí Thiên Hạ: Tạo hình Triệu Lộ Tư trong tập cuối làm 'rụng tim' cộng đồng mạng, nhiều antifan quyết định 'quay xe' 'Là anti nhưng phải thừa nhận tạo hình này của Lộ Tư rất đẹp'

Mới đây, trong tập cuối của phim, nhân vật Bạch Phong Tịch ( Triệu Lộ Tư ) khiến khán giả phải ngỡ ngàng vì tạo hình quá đẹp. Sau khi dẹp xong kẻ thù lấy lại thái bình cho giang sơn, Bạch Phong Tịch và Hắc Phong Tức ( Dương Dương ) đã quyết định quy ẩn giang hồ làm một đôi phu thê bình dị. Xuất hiện trong tập cuối của phim, Triệu Lộ Tư khiến khán giả mê mẩn bởi nhan sắc xinh đẹp của mình. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt long lanh của cô nàng khiến nhiều người không thể rời mắt được.

Không những vậy, khán giả còn cho rằng tuy tạo hình này của Triệu Lộ Tư vô cùng đơn giản, nhưng lại mang đến cảm giác vừa ngọt ngào, lại vừa dịu dàng, trưởng thành. So với hình ảnh lộng lẫy thời làm công chúa thì tạo hình đơn giản này của cô nàng được yêu thích hơn cả. Thậm chí, nhiều antifan sau khi nhìn thấy tạo hình này của Triệu Lộ Tư cũng phải quay xe khen ngợi cô nàng.

Ngoài Triệu Lộ Tư, Dương Dương cũng gây ấn tượng với khán giả nhờ tạo hình tóc trắng. So với hình ảnh hậu trường trước đó, tạo hình này của Dương Dương trên phim được khen ngợi là đẹp hơn, đem đến cảm giác trưởng thành lại cũng rất ôn nhu.

Dương Dương nhờ tạo hình tóc trắng trên phim được khen ngợi là đẹp hơn - Ảnh: Internet

- Tạo hình này của Triệu Lộ Tư nhìn đẹp quá, vừa trưởng thành lại vừa dịu dàng, cảm giác không cần phải quá gồng như trước kia.

- Triệu Lộ Tư vẫn là hợp với những tạo hình dịu dàng, xinh xắn thế này hơn, nhìn mà u mê không thể rời mắt được.

- Xinh thật đó, góc quay cũng đẹp nhìn Triệu Lộ Tư trông như tỏa sáng vậy. Dù mặt lem luốc nhưng vẫn cực thu hút.

- Là anti nhưng thừa nhận rằng tạo hình này của Triệu Lộ Tư rất đẹp. Đơn giản thôi nhưng đẹp hơn cả thời làm Phong Tích Vân trước đó.

- Nên đóng mấy vai thanh thuần này thôi, nhìn còn có cảm tình bon chen nữ cường gồng thấy ghét.

Ngay từ khi phim lên sóng, Triệu Lộ Tư từng bị chê khá nhiều về tạo hình nhân vật trong Thả Thí Thiên Hạ. Đa số ý kiến đều cho rằng tạo hình của nữ diễn viên kém sang hơn so với loạt hình tượng trước đó. Dù được điểm trang bằng các phụ kiện lộng lẫy nhưng chúng vẫn không thể giúp bạn diễn Dương Dương hoàn toàn toát lên khí chất uy quyền của một nàng công chúa.

Triệu Lộ Tư từng bị chê kém sang trong những tập đầu lên sóng - Ảnh: Internet

Hiện, Thả Thí Thiên Hạ đã chính thức kết thúc với thành tích không tệ. Khán giả đang rất mong đợi điểm Douban của phim được công bố.