Thả Thí Thiên Hạ: sau màn hợp tác với Dương Dương, Triệu Lộ Tư bày tỏ ước mơ cùng 'người ấy' làm điều này

Sao quốc tế 16/05/2022 10:52

Triệu Lộ Tư đăng loạt ảnh xinh đẹp lên nền tảng truyền thông Xiaohongshu kèm theo tiết lộ ước mơ sắp tới của bản thân khiến dân tình thích thú.

Mới đây, Triệu Lộ Tư đăng loạt ảnh xinh đẹp lên nền tảng truyền thông Xiaohongshu khoảnh khắc hẹn hò với bạn thân. Địa điểm cô chọn là một quán cà phê có không gian được bày trí rất tinh tế.

Thả Thí Thiên Hạ: sau màn hợp tác với Dương Dương, Triệu Lộ Tư bày tỏ ước mơ cùng 'người ấy' làm điều này - Ảnh 1
Thả Thí Thiên Hạ: sau màn hợp tác với Dương Dương, Triệu Lộ Tư bày tỏ ước mơ cùng 'người ấy' làm điều này - Ảnh 2
Lộ Tư ước mơ được check - in với mọi quán cà phê trên thế giới - Ảnh: Internet

 

Kèm theo những hình ảnh của mình, nữ diễn viên bày tỏ: "Mơ ước của mình: Check-in mọi quán cà phê trên thế giới. Uống hết mọi loại cà phê trên đời luôn". Chia sẻ của nữ diễn viên khiến cộng đồng mạng thích thú. Dù fan hâm mộ biết Lộ Tư thích cà phê nhưng không ngờ cô lại say mê đến mức độ này.

- Thì ra chị bé nhà mình thích uống cà phê giống mình.

- Chị qua uống cà phê em pha nè.

- Mỗi ngày đi 1 quán rồi đăng 1 bộ hình, chị mở quán luôn cho rồi.

- Em có thể gác lại công việc để đi nghỉ ngơi một thời gian mà.

Được biết, Triệu Lộ Tư đang tham gia vào vai nữ chính của phim Thả thí thiên hạ chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Ngay từ khi phim chính thức phát sóng, Triệu Lộ Tư nhận hàng loạt ý kiến trái chiều với vai diễn Bạch Phong Tịch liên tục hứng chịu “gạch đá” từ khán giả. Theo nhiều người, Triệu Lộ Tư chỉ đóng được các dạng nhân vật hồn nhiên đáng yêu, không thích hợp để đóng vai nữ cường phóng khoáng tự do như Bạch Phong Tịch.

Thả Thí Thiên Hạ: sau màn hợp tác với Dương Dương, Triệu Lộ Tư bày tỏ ước mơ cùng 'người ấy' làm điều này - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư bị chê về diễn xuất trong Thả thí thiên hạ - Ảnh: Internet

 

Khán giả hi vọng Triệu Lộ Tư có nhiều thời gian rảnh để chăm sóc bản thân và làm những điều mình muốn. Đồng thời, cũng không quên luyện tập kỹ năng diễn xuất của mình để thể hiện tốt hơn trong những dự án sắp tới.

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư chính thức bị 'giựt spotlight' khi dàn nữ phụ lên sàn

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư chính thức bị 'giựt spotlight' khi dàn nữ phụ lên sàn

Khi loạt nữ phụ như Tuyên Lộ (vai Phượng Thê Ngô), Lý Nhược Đồng (vai Bách Lý vương hậu) và An Duyệt Khê (vai Hoa Thuần Nhiên) bắt đầu lên sàn, những điểm yếu của Triệu Lộ Tư bị lộ ra. Vị trí spotlight thuộc về dàn nữ phụ.

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