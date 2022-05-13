Triệu Lộ Tư bỗng được so sánh 'ngang hàng' với Lưu Thi Thi: 'Đem so thế này khác nào khiến idol bị ghét thêm'

Sao quốc tế 13/05/2022 19:00

Cư dân mạng cho rằng Triệu Lộ Tư có con đường phát triển giống hệt đàn chị Lưu Thi Thi.

Lưu Thi Thi là một trong Tứ tiểu Hoa đán nổi tiếng nhất Cbiz hiện nay, trong khi đó, Triệu Lộ Tư cũng là cái tên nổi bật của lứa diễn viên trẻ 9x. Vốn không có điểm chung, thế nhưng mới đây, nàng tiểu Hoa 9x lại bất ngờ được đem ra so sánh và nhận xét là có hướng phát triển giống hệt đàn chị.

 

Triệu Lộ Tư bỗng được so sánh 'ngang hàng' với Lưu Thi Thi: 'Đem so thế này khác nào khiến idol bị ghét thêm' - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, ngay lập tức dân mạng đã phản bác ý kiến này. Mọi người đều cho rằng Lưu Thi Thi sở hữu gương mặt trái xoan thanh thoát, khi chất nhẹ nhàng như nàng tiểu thư đài các, khác hẳn với vẻ nhí nhảnh, ngọt ngào của Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư bỗng được so sánh 'ngang hàng' với Lưu Thi Thi: 'Đem so thế này khác nào khiến idol bị ghét thêm' - Ảnh 2
Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

 

Về khoản tác phẩm, Lưu Thi Thi và Triệu Lộ Tư cũng có khá nhiều điểm tương đồng. Trước hết là Lưu Thi Thi có Bộ Bộ Kinh Tâm, Triệu Lộ Tư cũng nổi tiếng với Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Cả 2 dự án phim này đều mang tính chất xuyên không và đều giúp 2 nàng tiểu Hoa trở nên nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, xét về độ thành công thì chắc chắn Bộ Bộ Kinh Tâm bạo hơn hẳn Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn.

Triệu Lộ Tư bỗng được so sánh 'ngang hàng' với Lưu Thi Thi: 'Đem so thế này khác nào khiến idol bị ghét thêm' - Ảnh 3
Trần Thiên Thiên trong lời đồn - Ảnh: Internet

 

Người đẹp Bộ Bộ Kinh Tâm là một người có EQ cao và được đánh giá là rất thông minh. Cô không hề phản bác gì khi bị gọi nhầm thành Lưu Diệc Phi. Hay khi mang thai mà chưa muốn thừa nhận thì Lưu Thi Thi sẽ lựa chọn cách im lặng thay vì đứng ra đính chính.

Triệu Lộ Tư bỗng được so sánh 'ngang hàng' với Lưu Thi Thi: 'Đem so thế này khác nào khiến idol bị ghét thêm' - Ảnh 4
Bộ Bộ Kinh Tâm - Ảnh: Internet

 

Về khoản danh tiếng, Lưu Thi Thi và Triệu Lộ Tư đều từng bị coi là phiên bản của sao nữ nổi tiếng hơn. Ở thời điểm mới bước chân vào giới giải trí, Lưu Thi Thi sở hữu khí chất thanh tao, thoát tục nên được nhiều người ví như “Tiểu Lưu Diệc Phi”. Trong khi đó, hiện nay Triệu Lộ Tư lại bị gọi là “Tiểu Triệu Lệ Dĩnh” vì có nhiều tạo hình giống đàn chị.

Ngay khi bài viết này xuất hiện, cư dân mạng đã được phen bàn tán xôn xao. Đa số mọi người đều cho rằng Triệu Lệ Dĩnh ở thời điểm hiện tại không thể so sánh với Lưu Thi Thi được. Dù là về tác phẩm hay danh tiếng, nàng mỹ nhân 9x đều kém xa đàn chị.

- Lưu Thi Thi với Triệu Lộ Tư là kiểu một trời một vực luôn đó. Thời điểm lưu Thi Thi nổi sau Bộ Bộ Kinh Tâm nó khác hẳn Triệu Lộ Tư nổi sau Trần Thiên Thiên, đừng có so sánh lệnh như vậy.

- Chất lượng phim của Triệu Lộ Tư bây giờ sao xứng chung mâm với Lưu Thi Thi được. Xin fan cô đừng ảo tưởng nữa.

- Nhìn mỗi cái khí chất thôi cũng đủ khác rồi nói gì phim nhỉ? Còn muốn nói cả phim thì chiếu mạng đem so với truyền hình? Thực tích đếm xa, độ nhận diện, hảo cảm không bằng, cô Thi phật hệ thì bảo thảo mai? Thế người suốt ngày trượt tay lỡ like này kia thì chắc là dễ thương? Một tiểu hoa với tác phẩm để đời lại đi so với một bộ chiếu mạng ngôn tình ba xu.

- Chắc có ai hãm hại thôi chứ, fan Triệu Lộ Tư đem so thế này khác nào khiến idol bị ghét thêm.

Hiện bài viết so sánh Lưu Thi Thi và Triệu Lộ Tư vẫn đang là chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Một số thừa nhận có điểm hơi giống nhưng cũng có người cho rằng khoảng cách của 2 sao nữ này quá xa, không thể so sánh được.

 

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