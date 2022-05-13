Tiểu sử 'mỹ nhân xuyên không' Triệu Lộ Tư ít ai biết: 'Con gái rượu' của một 'đại gia' giàu có với khối tài sản khổng lồ

Triệu Lộ Tư là diễn viên đang lên của showbiz Hoa Ngữ, chỉ mất 3 năm cô đã ghi dấu trong lòng khán giả bằng những tác phẩm nửa cổ trang nửa hiện đại vô cùng thú vị. Triệu Lộ Tư còn sở hữu diện mạo ưa nhìn, đường nét tú lệ, thuần khiết, mũi cao, mắt to, siêu đáng yêu rất được lòng công chúng.

Ít ai biết rằng có một sự tích nho nhỏ khá bi hài về Triệu Lộ Tư khi cô đi học. Triệu Lộ Tư từng đạt danh hiệu hoa khôi ĐH Giao thông Tây Nam hệ THPT, những bức hình cô nàng tại đại hội thể thao được đưa lên mạng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Triệu Lộ Tư sinh ngày 9 tháng 11 năm 1998 tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc là nữ diễn viên người Trung Quốc, tốt nghiệp Đại học Minh Đạo tại Đài Loan. Được biết đến qua những bộ phim nổi bật: Ôi ! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Thả Thí Thiên Hạ,…

Đôi mắt to tròn, gương mặt dễ thương của Triệu Lộ Tư đã thu hút rất nhiều người lùng sục danh tính - Ảnh: Weibo

Đôi mắt to tròn, gương mặt dễ thương của Triệu Lộ Tư đã thu hút rất nhiều người lùng sục danh tính, thậm chí là tìm đến tận trường học để xem mỹ nhân có xinh như lời đồn. Vụ việc này đã khiến Triệu Lộ Tư phải âm thầm chuyển trường, xóa bỏ tài khoản cá nhân của mình. Nhưng ít lâu sau, cô nữ sinh này nào đã trở thành diễn viên và còn được kỳ vọng là “Tiểu Hoa Đán trong tương lai”.

Cho đến thời điểm hiện tại, dù chưa một lần Triệu Lộ Tư hé lộ về gia đình và xuất thân của mình nhưng trong Cbiz vẫn truyền tai nhau rất nhiều thông tin về gia thế khủng của nữ diễn viên.

Triệu Lộ Tư được biết đến là con gái của một đại gia giàu có với khối tài sản khổng lồ và từ nhỏ đã sống trong nhung lụa với căn biệt thự nguy nga lộng lẫy. Có nguồn thông tin còn cho biết, trong bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của con gái, bố Triệu Lộ Tư đã mời MC danh tiếng Hà Cảnh đảm nhận vai trò làm người chủ trì bữa tiệc.

Triệu Lộ Tư được biết đến là con gái của một đại gia giàu có với khối tài sản khổng lồ - Ảnh: Internet

Thậm chí, tiểu thư họ Triệu còn được cho là tự mình bỏ tiền túi để đầu tư phim xuyên không do mình đóng chính. Và cũng vì có xuất thân giàu có nên ngoại trừ đóng phim thì Triệu Lộ Tư cũng rất hiếm khi đi đóng quảng cáo dù cô là gương mặt đang rất "ăn khách".

Triệu Lộ Tư còn gây chú ý khi tham gia dàn người đẹp cổ vũ World Cup 2018. Đội bóng mà Lộ Tư yêu mến là Brazil, Tây Ban Nha và Argentina. Tuy nhiên, có một điều trùng hợp là đội bóng nào được Triệu Lộ Tư khoác áo là y như rằng bị loại khỏi World Cup. Sự trùng hợp đến kỳ lạ này khiến Lộ Tư gặp phải không ít rắc rối với người hâm mộ bóng đá của các đội tuyển. Nhiều fan bóng đá cho rằng Triệu Lộ Tư là "hot girl đen đủi".