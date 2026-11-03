Điền Hi Vi lập thành tích đáng nể, 3 phim liên tiếp phá mốc 10.000 điểm trong năm 2026

Từ thân phận A Sửu đến khi gả vào phủ hầu tước, nhân vật liên tục thể hiện sự sắc sảo, mưu lược, thậm chí biến nam chính và các nam phụ thành quân cờ phục vụ mục đích của mình. Trong phim, Điền Hi Vi còn đảm nhận hai vai có tính cách trái ngược, tạo cơ hội để cô phô diễn khả năng diễn xuất và thu hút sự chú ý của khán giả.

Gả kim thoa thu hút khán giả nhờ loạt mô típ hấp dẫn như thiên kim thật – giả, thế thân xuất giá, tranh đấu gia tộc và hậu cung. Đáng chú ý, câu chuyện tập trung vào nữ chính do Điền Hi Vi đảm nhận, một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán và có thể tự mình vượt qua hiểm cảnh mà không cần nam chính giải cứu.

Sau 48 giờ phát sóng, Gả kim thoa đã vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên nền tảng Youku, trở thành bộ phim đạt thành tích này nhanh nhất trên nền tảng trong năm 2026. Điền Hi Vi cũng nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những diễn viên có độ thảo luận cao nhất liên quan đến tác phẩm.

Đáng chú ý, đây đã là bộ phim thứ ba của nữ diễn viên đạt mức nhiệt 10.000 điểm trong năm nay, sau khi lần lượt xuất hiện trên ba nền tảng lớn là Tencent Video, iQIYI và Youku.

Trước đó, tháng 3, Trục Ngọc do Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách đóng chính lên sóng Tencent Video. Tác phẩm nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh, độ nhiệt vượt 30.000 điểm. Theo thống kê Vân Hợp, lượt xem trung bình mỗi tập tích lũy của bộ phim gần chạm 90 triệu. Sức hút của cặp đôi chính cũng giúp cả hai thu hút lượng lớn người hâm mộ.

Đến tháng 5, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong Tội phạm IQ thấp, đảm nhận vai Lý Thiến, một nữ cảnh sát trẻ mới vào nghề. Nhân vật có vẻ ngoài ngoan ngoãn nhưng thường xuyên tạo ra những tình huống bất ngờ. Bộ phim vượt mốc 10.000 điểm nhiệt, đồng thời đạt 8,2 điểm trên Douban.

Dù từng có ý kiến cho rằng Điền Hi Vi chưa phải nhân tố quyết định thành công của Tội phạm IQ thấp, việc liên tiếp góp mặt trong ba tác phẩm đạt thành tích tốt thuộc những thể loại khác nhau vẫn là kết quả đáng chú ý.

Một bộ phim thành công có thể nhờ kịch bản, chiến dịch quảng bá hoặc sự hỗ trợ của dàn diễn viên. Tuy nhiên, ba tác phẩm liên tiếp tạo được tiếng vang trong cùng một năm cho thấy Điền Hi Vi đang sở hữu khả năng lựa chọn dự án và duy trì sức hút đáng kể.

Xét riêng năm 2026, nữ diễn viên sinh năm 1997 là một trong những gương mặt nổi bật của lứa tiểu hoa sau năm 1995, cả về thành tích phim ảnh lẫn mức độ quan tâm của công chúng.