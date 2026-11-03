Giá vàng hôm nay, ngày 3/11/2026: Tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng

Đời sống 03/11/2026 09:21

Hôm nay, ngày 3/11/2026 giá vàng miếng SJC và nhẫn 4 số 9 tiếp tục tăng thêm 1,2 triệu đồng mỗi lượng. Kim loại quý thế giới tăng khi lực mua trên thị trường xuất hiện.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, nâng tổng mức tăng trong 2 ngày đầu tuần lên 2,2 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 138,2 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 141,2 triệu đồng. Công ty Mi Hồng mua vào 138,5 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá vàng miếng 1,2 triệu đồng, mua vào 136,7 triệu đồng, bán ra 141,2 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC ở mức 3 - 4,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng tăng giá 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 135 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 134 triệu đồng, bán ra 138 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 3/11/2026: Tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng trở lại. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, sáng 3/11, giá vàng thế giới tiếp tục giao dịch ở mức cao sau phiên tăng mạnh đầu tuần.

Theo dữ liệu từ Kitco lúc 7h05 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay được niêm yết ở mức 3.947,4 USD/ounce (mua vào) và 3.949,4 USD/ounce (bán ra).

Giá vàng thế giới tăng mạnh đầu phiên giao dịch tại Mỹ. Những tín hiệu ngoại giao mới giữa Iran và Mỹ khiến giá dầu thô đi xuống, qua đó làm dịu lo ngại lạm phát. Thị trường cũng chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Lúc 21h30 ngày 2/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.944 USD/ounce, tăng 68 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 3.951 USD/ounce.

Đà phục hồi diễn ra sau khi giá vàng chịu áp lực bán mạnh trong tuần trước, có thời điểm rơi xuống dưới mốc 3.900 USD/ounce. Theo Reuters, trong phiên 2/11, giá vàng giao ngay tăng 1,74%, lên 3.942,57 USD/ounce.

Thị trường vẫn tập trung vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12. Tuần trước, Fed giữ nguyên lãi suất điều hành trong vùng 3,75-4%. Tăng trưởng kinh tế mạnh và lạm phát dai dẳng khiến giới đầu tư lo ngại Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách.

Lợi suất trái phiếu giảm, đồng USD suy yếu và giá dầu đi xuống tạo môi trường thuận lợi hơn cho vàng. Tuy nhiên, triển vọng Fed tăng lãi suất tiếp tục hạn chế đà phục hồi của kim loại quý. Chỉ số USD Index giảm nhẹ về 101,5 điểm. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở quanh 4,93%.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng giữ nguyên lãi suất dù lạm phát vẫn cao gần gấp đôi mục tiêu. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiếp tục duy trì lãi suất. Canada lần đầu tăng lãi suất sau hơn 3 năm.

Giá dầu thô giảm hơn 4% trong phiên đầu tuần. Dầu Brent lùi về khoảng 108,55 USD/thùng, còn dầu WTI xuống dưới 100 USD/thùng. Đà giảm giúp xoa dịu lo ngại giá năng lượng cao sẽ đẩy lạm phát tăng và buộc Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, nhận định đà giảm của vàng chịu tác động từ yếu tố kỹ thuật, tâm lý né tránh rủi ro trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ.

Giá vàng đang kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng 3.900-4.000 USD/ounce. Nếu giá đóng cửa dưới vùng này với khối lượng giao dịch lớn, áp lực bán có thể gia tăng và kéo giá về vùng 3.500 USD/ounce.

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