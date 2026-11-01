Giá xăng dầu ngày 1/11: Thế giới tăng, xăng trong nước giảm sâu

Theo thông tin báo VietNamNet , giá dầu quốc tế trong tuần này trải qua một tuần biến động mạnh với 2 phiên tăng và 3 phiên giảm.

Giá dầu quốc tế tiếp tục đi xuống ở phiên giao dịch 27/10 khi đàm phán tại Trung Đông xoa dịu lo ngại nguồn cung. Chốt phiên này, giá dầu Brent giảm 1,67%, trong khi giá dầu WTI hạ 1,83%.

Cụ thể, trong phiên giao dịch đầu tuần này (26/10), giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ sau khi tăng mạnh vào phiên cuối tuần trước. Chốt phiên giao dịch 26/10, giá dầu Brent giảm 0,78%, còn giá dầu WTI của Mỹ hạ 1,46%, trong bối cảnh kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt.

Giá dầu thế giới tăng hơn 15% trong một tháng. Ảnh: Báo Lao Động.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch 28/10, giá dầu thế giới đảo chiều tăng do vụ tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia và giao tranh tại Yemen, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng ở Trung Đông. Kết phiên giao dịch 28/10, giá dầu Brent tăng 1,26%, còn giá dầu WTI tăng 3%.

Tới phiên giao dịch 29/10, giá dầu quốc tế lại quay đầu giảm nhẹ, khi kỳ vọng Mỹ và Iran nối lại đàm phán hòa bình phần nào làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung do xung đột leo thang tại Trung Đông.

Ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (30/10), giá dầu thế giới tăng mạnh, chạm mốc cao nhất kể từ cuối tháng 4, khi giới đầu tư lo ngại xung đột Mỹ - Iran có thể leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu Brent tăng 2,37%, trong khi giá dầu WTI tăng 2,08%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần này ở mức 113,4 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần ở mức 104,1 USD/thùng.

Như vậy, trong tuần này, giá dầu Brent hạ 3,3 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 0,8 USD/thùng so với mức kết của tuần trước.

Còn tính chung trong cả tháng 10, giá dầu Brent tăng 13,6%, giá dầu WTI tăng 15,2%. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 6 tháng qua của hai loại dầu tiêu chuẩn.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo báo VTC News, từ ngày 1/11, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 24.223 đồng/lít, giảm 1.804 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III không cao hơn 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Xăng trong nước giảm sâu. Ảnh: VietNamNet.

Đây là lần điều chỉnh thứ hai liên tiếp của giá xăng trong tuần này. Nguyên nhân là Chính phủ đã quyết định giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với tất cả các loại xăng xuống 0%, từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Như vậy, chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được áp dụng trong 5 tháng, nhằm góp phần hỗ trợ điều hành thị trường xăng dầu trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 29/10, giá bán lẻ các loại xăng đều tăng: giá xăng E5 RON92 tăng 666 đồng/lít, không cao hơn 26.027 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 521 đồng/lít, không cao hơn 25.734 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 696 đồng/lít, không cao hơn 30.246 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 223 đồng/kg, không cao hơn 23.596 đồng/kg.