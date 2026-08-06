NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm hơn 600 đồng/lít

Đời sống 06/08/2026 15:23

Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, theo đó giá xăng trong nước đồng loạt từ 500 đến hơn 600 đồng/ lít.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 6/8, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định giảm 660 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 530 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 21.720 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 22.320 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel giảm 80 đồng/lít còn 27.540 đồng/lít, dầu mazut cũng giảm 80 đồng/lít về mức 16.390 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, trích quỹ 200 đồng/lít với mặt hàng xăng.

Như vậy, giá xăng dầu đã quay đầu giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm hơn 600 đồng/lít - Ảnh 1
Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay được điều chỉnh giảm

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến xăng dầu, Văn phòng Chính phủ vừa nêu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước.

Theo đó, Bộ Công Thương cần chủ động đánh giá tình hình cung cầu, dự trữ và hoạt động của hệ thống phân phối xăng dầu, nhất là dầu diesel để chủ động thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp theo thẩm quyền và quy định pháp luật, không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu, đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội; kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Đồng thời, chỉ đạo các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch nguồn hàng, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho hệ thống phân phối; duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bán đúng giá niêm yết theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, không để trục lợi chính sách, lợi ích nhóm; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng thường trực cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định pháp luật hiện hành.

Bảo đảm thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối theo đúng quy định.

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Ngày 6/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Quang Phước (74 tuổi, trú phường Dương Nội, Hà Nội) và Bùi Thị Tiết (38 tuổi, trú xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, theo khoản 1 Điều 194 Bộ luật Hình sự.

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