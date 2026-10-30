Daiichi Life Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Đời sống 30/10/2026 17:38

Sự kiện mở ra một chương phát triển mới với diện mạo hiện đại, năng động hơn trên hành trình gần hai thập kỷ đồng hành cùng người dân Việt Nam.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Việt Nam (Daiichi Life Việt Nam) vừa ra mắt nhận diện thương hiệu mới tại Trụ sở chính TP. Hồ Chí Minh vào ngày 28/10/2026 và khai trương Văn phòng Chi nhánh Hà Nội mới tại tòa nhà BRG Diamond Park Plaza vào ngày 29/10/2026.

Hai sự kiện mở ra một chương phát triển mới với diện mạo hiện đại, năng động hơn trên hành trình gần hai thập kỷ đồng hành cùng người dân Việt Nam. Khẳng định tinh thần đổi mới không ngừng, khát vọng kiến tạo những giá trị bền vững và cam kết “Gắn bó dài lâu” với khách hàng, đối tác, cộng đồng.

Daiichi Life Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới - Ảnh 1

Tòa nhà Trụ sở Chính Daiichi Life Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh chính thức khoác lên mình nhận diện thương hiệu mới từ ngày 28/10/2026

Kế thừa giá trị và uy tín được xây dựng qua hơn 124 năm phát triển của Tập đoàn Daiichi Life, nhận diện thương hiệu mới không chỉ là sự thay đổi về hình ảnh, mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển trong giai đoạn mới.

Lễ ra mắt nhận diện thương hiệu mới và khai trương Văn phòng Chi nhánh Hà Nội mới đồng thời khởi đầu cho chiến dịch triển khai nhận diện thương hiệu mới trên toàn bộ mạng lưới văn phòng của Daiichi Life Việt Nam trên cả nước.

Đây là một phần trong chiến lược đồng bộ hóa thương hiệu toàn cầu của Tập đoàn Daiichi Life, tiếp tục lan tỏa thông điệp “Cùng bạn, mở tương lai”.

Tọa lạc trên tuyến phố Láng Hạ, một trong những khu vực tài chính và thương mại sôi động của Thủ đô, Văn phòng Chi nhánh Hà Nội mới sở hữu diện tích hơn 670 m², được thiết kế theo phong cách hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện.

Không gian văn phòng được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và tiện ích, tích hợp các khu vực tiếp đón, tư vấn khách hàng, làm việc, đào tạo, hội thảo, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả vận hành.

Bên cạnh việc mang đến sự thuận tiện cho khách hàng khi giao dịch, văn phòng mới còn góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động, tăng cường kết nối và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận.

Daiichi Life Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới - Ảnh 2

Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới với thông điệp "Sắc xanh tiên phong - Cùng bạn, mở tương lai"

Ông Đặng Hồng Hải - Tổng Giám đốc Daiichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Những thành tựu Daiichi Life Việt Nam đạt được trong suốt gần hai thập kỷ qua không chỉ được xây dựng trên uy tín của một thương hiệu hơn 124 năm đến từ Nhật Bản, mà còn là kết quả từ sự tận tâm, tinh thần đoàn kết và nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân viên, đại lý bảo hiểm và đối tác trên toàn quốc.

Chúng tôi tự hào về hành trình đã qua và trân trọng niềm tin mà hàng triệu khách hàng cùng gia đình đã dành cho Daiichi Life Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Việc ra mắt nhận diện thương hiệu mới tại Trụ sở chính và khai trương Văn phòng Chi nhánh Hà Nội thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, lấy khách hàng làm trọng tâm”.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, trong hơn 19 năm hoạt động tại Việt Nam, Daiichi Life Việt Nam luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, tập trung vào bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, với tổng số tiền đóng góp hơn 95 tỷ đồng.

Nâng cao nhận thức phòng chống bệnh dại cho học sinh

Nâng cao nhận thức phòng chống bệnh dại cho học sinh

Khi hiểu cách phòng tránh tiếp xúc nguy hiểm với động vật, nhận biết tình huống phơi nhiễm và tìm kiếm hỗ trợ y tế kịp thời, học sinh có thể trở thành cầu nối giúp người thân chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   Tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Vội vã ly hôn vợ vì bồ mang thai con trai, vừa xong thủ tục tôi bàng hoàng gục ngã trả giá đắt ngay sau đó

Vội vã ly hôn vợ vì bồ mang thai con trai, vừa xong thủ tục tôi bàng hoàng gục ngã trả giá đắt ngay sau đó

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Daiichi Life Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Daiichi Life Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Nâng cao nhận thức phòng chống bệnh dại cho học sinh

Nâng cao nhận thức phòng chống bệnh dại cho học sinh

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 31/10/2026, 3 con giáp tiền bạc 'nhiều như lá sung', sự nghiệp tăng tiến, hưởng trọn vinh hoa phú

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 31/10/2026, 3 con giáp tiền bạc 'nhiều như lá sung', sự nghiệp tăng tiến, hưởng trọn vinh hoa phú

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Bức màn tăm tối phía sau lớp vàng cưới dát kín người và cú tông cửa tháo chạy đêm tân hôn

Bức màn tăm tối phía sau lớp vàng cưới dát kín người và cú tông cửa tháo chạy đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 31/10/2026, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 31/10/2026, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Phim mới của Châu Tinh Trì nhận 0% đánh giá tích cực tại Bắc Mỹ, doanh thu hàng nghìn tỉ đồng vẫn gây tranh cãi

Phim mới của Châu Tinh Trì nhận 0% đánh giá tích cực tại Bắc Mỹ, doanh thu hàng nghìn tỉ đồng vẫn gây tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa thừa nhận áp lực sau thành công của 'Cửu Trọng Tử', tiếc nuối thành tích phim mới

Mạnh Tử Nghĩa thừa nhận áp lực sau thành công của 'Cửu Trọng Tử', tiếc nuối thành tích phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Về ra mắt gặp ngay tình cũ của bạn trai xắn tay múa chảo thể hiện, tôi thong dong ngồi uống trà vẫn làm cả nhà ngã ngửa nể phục

Về ra mắt gặp ngay tình cũ của bạn trai xắn tay múa chảo thể hiện, tôi thong dong ngồi uống trà vẫn làm cả nhà ngã ngửa nể phục

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
NÓNG: Hà Nội hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

NÓNG: Hà Nội hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

Đời sống 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 30/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền cực khủng, vàng chất chật két, vận đào hoa tỏa sáng, hậu vận phú quý giàu sang vô đối

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 30/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền cực khủng, vàng chất chật két, vận đào hoa tỏa sáng, hậu vận phú quý giàu sang vô đối

Tử vi thứ Bảy 31/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Bảy 31/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài độ mệnh - Tài Lộc ập vào nhà, may túi ba gang đựng vàng đựng bạc, các tinh soi chiếu sự nghiệp lên hương

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài độ mệnh - Tài Lộc ập vào nhà, may túi ba gang đựng vàng đựng bạc, các tinh soi chiếu sự nghiệp lên hương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nâng cao nhận thức phòng chống bệnh dại cho học sinh

Nâng cao nhận thức phòng chống bệnh dại cho học sinh

NÓNG: Hà Nội hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

NÓNG: Hà Nội hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 30/10/2026: Miếng SJC bốc hơi 1,3 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 30/10/2026: Miếng SJC bốc hơi 1,3 triệu đồng sau một đêm

Thông tin MỚI vụ 5 học sinh ăn lá ngón, một em tử vong

Thông tin MỚI vụ 5 học sinh ăn lá ngón, một em tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 29/10/2026: Nguy cơ quay đầu giảm tiếp

Giá vàng hôm nay, ngày 29/10/2026: Nguy cơ quay đầu giảm tiếp

Khởi tố vụ cháy nhà 2 cha con tử vong ở Gia Lai: Nghi có người châm lửa đốt nhà

Khởi tố vụ cháy nhà 2 cha con tử vong ở Gia Lai: Nghi có người châm lửa đốt nhà