Đêm tân hôn chồng bỏ đi mất hút vì 1 cuộc gọi, vừa biết danh tính người ở đầu dây tôi bàng hoàng gục ngã

Tâm sự gia đình 29/10/2026 20:30

Đến đêm tân hôn, tôi hồi hộp mong đợi, chuẩn bị kỹ càng cho lần đầu tiên của vợ chồng tôi. Nhưng chưa kịp làm gì thì điện thoại của chồng tôi reo lên. Sau khi nghe thì anh vội buông tôi ra, vừa mặc quần áo vừa nói với tôi một câu....

Tôi 34 tuổi quá lứa lỡ thì, còn chồng tôi từng ly hôn, có một con gái riêng. Chúng tôi quen biết nhau qua mai mối rồi tiến tới hôn nhân. Tuy chồng tôi từng có một đời vợ nhưng con riêng ở với mẹ nên tôi không phải chịu cảnh làm mẹ kế. Tính chồng tôi lại hiền lành, thật thà, được lòng bố mẹ tôi.

Đến đêm tân hôn, tôi hồi hộp mong đợi, chuẩn bị kỹ càng cho lần đầu tiên của vợ chồng tôi. Nhưng chưa kịp làm gì thì điện thoại của chồng tôi reo lên. Sau khi nghe thì anh vội buông tôi ra, vừa mặc quần áo vừa nói với tôi một câu: 

“Bé Su bị sốt, giờ anh phải qua đó, em đừng đợi anh”.

Tôi nghe loáng thoáng trong điện thoại là giọng trẻ con nũng nịu: “Con bệnh rồi, bố qua với con đi, con ôm bố thì mới ngủ được”. Tôi chưa kịp trả lời chồng thì anh đã tông cửa chạy ra ngoài. Anh đi nhanh ra khỏi nhà của chúng tôi, bỏ lại tôi trong đêm tân hôn nhanh như một cơn gió. Tự dưng tôi tủi thân, vậy là khóc nức nở.

Đêm tân hôn chồng bỏ đi mất hút vì 1 cuộc gọi, vừa biết danh tính người ở đầu dây tôi bàng hoàng gục ngã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi cũng hiểu cho chồng, không muốn làm anh khó xử. Sau khi đã bình tĩnh lại, tôi gọi cho chồng hỏi về tình hình của con anh. Anh nói con bé chỉ bị cảm sốt bình thường, giờ đã chịu ngủ. Nhưng anh sợ khi con tỉnh giấc không thấy anh thì sẽ làm loạn, nên không thể về với tôi. Tôi nghe thế thì đành nuốt nước mắt vào trong, im lặng gác máy.

Tôi không thể nào thốt ra câu muốn anh về ngay với mình. Tôi không muốn mình trở thành người vợ không biết điều, ích kỷ vô tâm với chồng. Nhưng trong đêm tân hôn đặc biệt thế này, tôi một mình cô đơn quả thật rất đau lòng. Không chỉ vậy, rõ ràng con riêng của chồng chỉ bị cảm thông thường, việc gì chồng tôi phải hấp tấp chạy đi như thế?

Tôi biết chắc chồng và vợ cũ không thể quay lại, nhưng dù sao thì cũng là ở cùng nhau đêm hôm, làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Sau lần này, tôi phải làm sao để không phải nơm nớp lo lắng mất chồng nữa đây?

Vừa trao vàng trĩu cổ trong tiệc cưới linh đình, đêm tân hôn mẹ chồng đã lao vào nói đúng một câu khiến tôi ngã ngửa tái mét

Vừa trao vàng trĩu cổ trong tiệc cưới linh đình, đêm tân hôn mẹ chồng đã lao vào nói đúng một câu khiến tôi ngã ngửa tái mét

Để bày tỏ lòng thành, mẹ chồng tôi còn tổ chức đám cưới linh đình. Bà nói tôi lấy chồng xa bố mẹ, bà muốn tặng 4 cây vàng để bù đắp. Bà nắm tay mẹ của tôi, nói là cứ yên tâm, bà sẽ lo lắng cho tôi như con ruột.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 30/10/2026, 3 con giáp may mắn dưới đây chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 30/10/2026, 3 con giáp may mắn dưới đây chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 30/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng', đổi đời dễ như trở bàn tay, vận trình phất lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Sáu 30/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng', đổi đời dễ như trở bàn tay, vận trình phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đêm tân hôn chồng bỏ đi mất hút vì 1 cuộc gọi, vừa biết danh tính người ở đầu dây tôi bàng hoàng gục ngã

Đêm tân hôn chồng bỏ đi mất hút vì 1 cuộc gọi, vừa biết danh tính người ở đầu dây tôi bàng hoàng gục ngã

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Bức màn sự thật đằng sau quyết định sang tên tài sản cho cháu nội của mẹ chồng ngay khi con trai bỏ đi

Bức màn sự thật đằng sau quyết định sang tên tài sản cho cháu nội của mẹ chồng ngay khi con trai bỏ đi

Tâm sự Eva 2 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/10/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/10/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Nén hận đến tiệc cưới tình cũ chúc phúc, tôi ghé sát tai cô dâu nói 1 lời khiến cô ta rụng rời sụp đổ ngay trên sân khấu

Nén hận đến tiệc cưới tình cũ chúc phúc, tôi ghé sát tai cô dâu nói 1 lời khiến cô ta rụng rời sụp đổ ngay trên sân khấu

Tâm sự Eva 2 giờ 47 phút trước
Cú sốc sau vườn nhà từ dấu vết của con mèo lạ và hành động lạ của mẹ chồng

Cú sốc sau vườn nhà từ dấu vết của con mèo lạ và hành động lạ của mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 30/10/2026, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 30/10/2026, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Rủ nhau đi câu cá, 2 người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ dài gần 3m trong hồ nước

Rủ nhau đi câu cá, 2 người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ dài gần 3m trong hồ nước

Video 3 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/10/2026, 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/10/2026, 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 30/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Sáu 30/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 29/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh trợ lực, may mắn hội tụ, THU VÀNG HÁI BẠC đầy rổ, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 29/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh trợ lực, may mắn hội tụ, THU VÀNG HÁI BẠC đầy rổ, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/10/2026, 3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/10/2026, 3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa trao vàng trĩu cổ trong tiệc cưới linh đình, đêm tân hôn mẹ chồng đã lao vào nói đúng một câu khiến tôi ngã ngửa tái mét

Vừa trao vàng trĩu cổ trong tiệc cưới linh đình, đêm tân hôn mẹ chồng đã lao vào nói đúng một câu khiến tôi ngã ngửa tái mét

Ngày tôi tái giá chồng cũ thuê ô tô chở cả nhà đến, mẹ anh lao lên giật mic phát biểu làm ai nấy bất ngờ

Ngày tôi tái giá chồng cũ thuê ô tô chở cả nhà đến, mẹ anh lao lên giật mic phát biểu làm ai nấy bất ngờ

Vừa ăn trọn cú tát tới tấp của cô gái lạ trên đường, tôi ngã ngửa tái mét khi phơi bày góc khuất của gia đình

Vừa ăn trọn cú tát tới tấp của cô gái lạ trên đường, tôi ngã ngửa tái mét khi phơi bày góc khuất của gia đình

Nén xót xa nhìn tình cũ lấy chồng, 4 năm sau tôi sụp đổ khi biết bí mật em đã giấu

Nén xót xa nhìn tình cũ lấy chồng, 4 năm sau tôi sụp đổ khi biết bí mật em đã giấu

Cú sốc đằng sau tiếng khóc nhà bên khiến người chồng vứt mâm cơm chạy sang

Cú sốc đằng sau tiếng khóc nhà bên khiến người chồng vứt mâm cơm chạy sang

Bức màn đằng sau bộ quần áo của chị giúp việc mặc ngày tôi về ra mắt

Bức màn đằng sau bộ quần áo của chị giúp việc mặc ngày tôi về ra mắt