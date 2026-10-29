Nén hận đến tiệc cưới tình cũ chúc phúc, tôi ghé sát tai cô dâu nói 1 lời khiến cô ta rụng rời sụp đổ ngay trên sân khấu

Tâm sự Eva 29/10/2026 19:30

Tôi và người yêu cũ chia tay trước khi tôi nhận được kết quả khám bệnh kia. Hôm tôi nhận được kết quả, bác sĩ nói nguyên nhân tôi không thể có thai là vì tinh trùng của Quang quá yếu, không có khả năng có con.

Tôi và Quang hẹn hò từ thời đại học. Suốt 4 năm yêu nhau, tôi chưa từng đòi hỏi gì quá đáng. Thậm chí, khi người yêu cũ cần tiền, tôi còn nhịn ăn nhịn mặc để giúp đỡ anh. Chỉ đến khi sau khi chia tay tôi mới biết số tiền mồ hôi nước mắt đó của tôi đều được anh ta dùng để ăn chơi bên ngoài.

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi về ra mắt gia đình để kết hôn thì bố mẹ của Quang phản đối quyết liệt. Họ nói hoàn cảnh gia đình tôi không môn đăng hộ đối với nhà họ, họ còn chê tôi không xứng với con trai của mình. Quang bày kế để bố mẹ đồng ý, chính là tôi cứ mang thai trước thì họ cũng không thể phản đối nữa.

Chẳng ngờ, suốt một năm “thả”, tôi vẫn không có bầu. Thấy kì lạ, tôi và Quang đi đến bệnh viện khám, một tuần sau có kết quả. Nhưng chưa kịp nhận kết quả thì tôi đã bị anh ta phản bội đau đớn.

Nén hận đến tiệc cưới tình cũ chúc phúc, tôi ghé sát tai cô dâu nói 1 lời khiến cô ta rụng rời sụp đổ ngay trên sân khấu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quang nói tôi không thể mang thai thì bố mẹ anh ta chắc chắn không đồng ý để chúng tôi bên nhau. Hơn nữa, anh ta còn đang quen một người phụ nữ khác giàu và đẹp hơn tôi. Cô ấy có thể giúp Quang rất nhiều trong sự nghiệp. Tôi và người yêu cũ chia tay trước khi tôi nhận được kết quả khám bệnh kia. Hôm tôi nhận được kết quả, bác sĩ nói nguyên nhân tôi không thể có thai là vì tinh trùng của Quang quá yếu, không có khả năng có con.

Tôi cắn răng giữ kín chuyện này cho đến ngày người yêu cũ lấy vợ. Tôi không thể bỏ qua cho người đàn ông tệ bạc này. Hôm đó tôi ăn mặc thật nổi bật và xinh đẹp. Tôi vui vẻ nâng ly chúc mừng đám cưới, cho đến khi có cơ hội thì tôi ghé vào tai cô dâu thì thầm một câu: “Chúc mừng chị, nhưng mà chị có biết chồng mình vô sinh không? Tôi đang giữ bằng chứng đây, để tôi gửi chị”. 

Nghe tôi nói thế, mặt cô dâu đang hồng hào vui vẻ bỗng chốc tái xanh sốc ngất. Tôi mỉa mai, bình thản bước ra khỏi hôn lễ. Ngay sau đó, tôi được người yêu cũ gọi điện. Anh ta hăm he tôi đừng làm ảnh hưởng đến gia đình mới của anh ta. Nhưng anh ta làm gì được tôi chứ? Anh ta tệ bạc với tôi thì cũng phải nếm mùi vị bị phản bội.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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