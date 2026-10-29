Triệu Lộ Tư gây tranh cãi khi kinh doanh thời trang, mỹ phẩm với giá bán cao

Sao quốc tế 29/10/2026 17:39

Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh, Triệu Lộ Tư chuyển hướng tập trung vào hoạt động kinh doanh, từng bước xây dựng thương hiệu cá nhân trong các lĩnh vực thời trang, làm đẹp và phong cách sống. Tuy nhiên, bên cạnh những thông tin về doanh thu tích cực, nữ diễn viên cũng vướng tranh luận khi một số sản phẩm bị khách hàng nhận xét có giá bán cao nhưng chất lượng chưa tương xứng.

Trong thời gian hạn chế tham gia đóng phim, Triệu Lộ Tư mở rộng hoạt động kinh doanh và tham gia vào nhiều khâu, từ phát triển thương hiệu đến sản xuất nội dung giải trí. Các lĩnh vực được đề cập gồm thời trang, mỹ phẩm và cửa hàng bánh ngọt tại Thành Đô, Trung Quốc.

Đáng chú ý, thương hiệu thời trang và phong cách sống ROSIDOEDIAN của nữ diễn viên được cho là ghi nhận doanh thu đáng kể sau thời gian ngắn ra mắt. Sức hút của Triệu Lộ Tư cùng lượng người hâm mộ đông đảo được xem là lợi thế giúp thương hiệu tiếp cận khách hàng.

Triệu Lộ Tư gây tranh cãi khi kinh doanh thời trang, mỹ phẩm với giá bán cao - Ảnh 1

Dù vậy, giá bán sản phẩm nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một cuốn sổ của thương hiệu có giá 199 nhân dân tệ, tương đương khoảng 771.000 đồng, trong khi bình nước được bán với giá 269 nhân dân tệ, tương đương hơn 1 triệu đồng. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng mức giá này khá cao so với những sản phẩm có công dụng tương tự trên thị trường.

Không chỉ các mặt hàng thời trang và phong cách sống, cửa hàng bánh ngọt tại Thành Đô cũng nhận được sự chú ý. Theo thông tin được chia sẻ, một phần mì lạnh Tứ Xuyên tại đây có giá 48 nhân dân tệ, tương đương khoảng 186.000 đồng. Mức giá này khiến một số người tiêu dùng đặt câu hỏi về sự tương xứng giữa chi phí và trải nghiệm thực tế.

Triệu Lộ Tư gây tranh cãi khi kinh doanh thời trang, mỹ phẩm với giá bán cao - Ảnh 2

Bên cạnh vấn đề giá cả, chất lượng sản phẩm cũng là điểm gây lo ngại. Một số khách hàng phản ánh đồ dùng dễ gãy, thú nhồi bông bị bung chỉ và cốc xuất hiện lỗi. Những ý kiến này làm dấy lên tranh luận về quy trình kiểm soát chất lượng, cũng như trách nhiệm của thương hiệu trong việc bảo đảm quyền lợi người mua.

Với nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn như Triệu Lộ Tư, danh tiếng cá nhân có thể tạo lợi thế đáng kể khi bước vào lĩnh vực kinh doanh. Người hâm mộ không chỉ quan tâm đến các dự án nghệ thuật mà còn sẵn sàng ủng hộ những sản phẩm gắn với thần tượng. Tuy nhiên, sự ủng hộ đó cũng đi kèm kỳ vọng về chất lượng, giá bán và dịch vụ.

Trong bối cảnh Triệu Lộ Tư chưa trở lại đóng phim như mong đợi của nhiều khán giả, hoạt động kinh doanh đang trở thành một phần đáng chú ý trong sự nghiệp của cô. Để phát triển bền vững, nữ diễn viên và đội ngũ thương hiệu cần chú trọng hơn đến chất lượng hàng hóa, chính sách chăm sóc khách hàng và mức giá phù hợp, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

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