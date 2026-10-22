Để tìm kiếm bằng chứng cho tin đồn, một số cư dân mạng tìm lại tài khoản của blogger có tên annamettelee, người từng đăng tải hình ảnh một bộ váy có thiết kế tương tự từ trước. Từ đây, nhiều suy đoán xuất hiện, trong đó có ý kiến nghi ngờ blogger mua phải hàng giả hoặc đặt hàng thông qua bên trung gian và thanh toán bằng USD. Những thông tin này tiếp tục được một bộ phận người dùng sử dụng để bàn luận về tin đồn nghệ sĩ tự mua trang phục cao cấp.

Triệu Lộ Tư bất ngờ vướng tranh cãi liên quan đến trang phục haute couture sau khi xuất hiện tại Đêm hội Harper’s Bazaar. Nghi vấn nữ diễn viên tự bỏ tiền mua hai thiết kế thuộc bộ sưu tập hiện tại của Zuhair Murad nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo một blogger cá nhân bị cuốn vào cuộc tranh luận và cho biết đã chịu sự công kích liên tục suốt 12 giờ.

Trước những đồn đoán, annamettelee lên tiếng khẳng định cô đã trực tiếp mua bộ lễ phục từ thương hiệu với giá hàng trăm nghìn NDT, không thông qua bất kỳ đơn vị trung gian nào. Blogger cũng nhấn mạnh bản thân không có ý kiến gì với Triệu Lộ Tư và việc cô chia sẻ thông tin không nhằm công kích nữ diễn viên.

Theo lời kể của annamettelee, cô liên tục nhận những bình luận tiêu cực trong khoảng 12 giờ. Bài đăng của cô còn bị báo cáo và gỡ xuống, trong khi một số người dùng đưa ra cáo buộc cô là “phú bà mua hàng giả”. Trước tình huống này, blogger cho biết buộc phải lên tiếng để làm rõ sự việc, tránh việc thông tin cá nhân bị bóp méo giữa cuộc tranh cãi không liên quan trực tiếp đến mình.

Cô đồng thời giải thích rằng việc một khách hàng cá nhân sở hữu trang phục haute couture không đồng nghĩa thương hiệu không thể cho nghệ sĩ mượn thiết kế tương tự để xuất hiện tại sự kiện. Theo lập luận của blogger, hai trường hợp hoàn toàn có thể cùng tồn tại và không đủ cơ sở để khẳng định nghệ sĩ đã tự mua trang phục chỉ dựa trên hình ảnh trùng hoặc gần giống nhau.

Vụ việc tiếp tục chia cộng đồng mạng thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận người hâm mộ Triệu Lộ Tư cho rằng anti-fan đã đào lại bài đăng của blogger để tạo cớ chế giễu nữ diễn viên, đồng thời phủ nhận những người công kích blogger là fan chân chính. Ngược lại, một số ý kiến cho rằng không thể loại trừ khả năng có người hâm mộ quá khích tham gia vào việc chỉ trích cô.

Đến nay, những tranh luận xoay quanh nguồn gốc trang phục vẫn chủ yếu xuất phát từ suy đoán trên mạng xã hội. Vụ việc cũng cho thấy một thông tin chưa được kiểm chứng có thể nhanh chóng đẩy người không trực tiếp liên quan vào tâm điểm chỉ trích, khiến câu chuyện về thời trang thảm đỏ trở thành cuộc tranh cãi rộng hơn về văn hóa ứng xử của cộng đồng mạng.