Phim điện ảnh 'Thư Tình Gửi Ngoại' nhận 6 đề cử tại Giải thưởng Kim Kê 2026

Ngày 19/10, ban tổ chức Giải thưởng Điện ảnh Kim Kê lần thứ 39 công bố danh sách đề cử năm 2026. Trong số những tác phẩm góp mặt tại mùa giải năm nay, Thư Tình Gửi Ngoại thu hút sự chú ý khi nhận tổng cộng 6 đề cử, bao gồm Phim truyện xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Biên kịch xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc, Thiết kế mỹ thuật xuất sắc và Âm nhạc xuất sắc.

Ngày 19/10, ban tổ chức Giải thưởng Điện ảnh Kim Kê lần thứ 39 công bố danh sách đề cử năm 2026. Trong số những tác phẩm góp mặt tại mùa giải năm nay, Thư Tình Gửi Ngoại thu hút sự chú ý khi nhận tổng cộng 6 đề cử, bao gồm Phim truyện xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Biên kịch xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc, Thiết kế mỹ thuật xuất sắc và Âm nhạc xuất sắc. Với thành tích này, bộ phim trở thành một trong những cái tên đáng chú ý tại mùa giải Kim Kê năm nay, đồng thời ghi dấu ấn nhờ câu chuyện giàu cảm xúc về tình thân, ký ức và những bí mật được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Do Lam Hồng Xuân đạo diễn, Thư Tình Gửi Ngoại có sự tham gia của các diễn viên Lý Tư Đồng, Vương Ngạn Đồng, Ngô Thiếu Khanh, Trịnh Nhuận Kỳ và Vương Hiểu Tuệ. Tác phẩm lựa chọn kiều phê, tức những bức thư và khoản tiền gửi về quê nhà của người Hoa sinh sống ở nước ngoài, làm chất liệu xuyên suốt để xây dựng câu chuyện về những mối liên kết gia đình vượt qua khoảng cách địa lý và thời gian.

Phim xoay quanh bà Diệp Thục Nhu, người phụ nữ ở Triều Sán đã dành gần nửa cuộc đời chờ đợi những lá thư trao đổi với người chồng mà bà vẫn trìu mến gọi là “ông”. Những lá thư tưởng chừng bình dị ấy trở thành sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, đồng thời cất giấu một sự thật chưa từng được hé lộ.

Nhiều năm sau, cháu trai bà là Hiểu Vĩ quyết định sang Thái Lan để tìm hiểu nguồn gốc của những bức thư. Trong hành trình này, anh phát hiện người đã thư từ với bà suốt nhiều năm không phải Trịnh Mộc Sinh, người từng rời quê hương sang Nam Dương, mà là một người xa lạ tên Tạ Nam Chi. Phát hiện bất ngờ mở ra những bí mật liên quan đến quá khứ, buộc các nhân vật nhìn lại những mối quan hệ và lựa chọn đã định hình cuộc đời họ. Thông qua câu chuyện được hé lộ từng phần qua những lá thư, Thư Tình Gửi Ngoại khắc họa nỗi nhớ quê hương, sự chờ đợi và những số phận gắn liền với hành trình di cư của cộng đồng người Hoa. Tác phẩm không chỉ tập trung vào tình cảm gia đình mà còn gợi nhắc những mất mát, hy sinh và mối duyên dang dở trong dòng chảy lịch sử. Việc nhận 6 đề cử tại Giải thưởng Kim Kê lần thứ 39 là dấu mốc đáng chú ý đối với bộ phim, giúp tác phẩm có thêm cơ hội khẳng định dấu ấn ở nhiều phương diện, từ diễn xuất, kịch bản đến nghệ thuật dàn dựng và âm nhạc.

Tân Chỉ Lôi vắng mặt tại đề cử Kim Kê sau chiến thắng ở Venice Danh sách đề cử chính thức của giải thưởng Kim Kê lần thứ 39 thu hút sự chú ý khi Tân Chỉ Lôi không có tên trong hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

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