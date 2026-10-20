Ngô Cẩn Ngôn tái xuất với phim cổ trang mới, thứ tự tên diễn viên gây chú ý

Sao quốc tế 20/10/2026 16:47

Trong Đao Bút Nương Tử, Ngô Cẩn Ngôn đảm nhận vai Nguyễn Khanh Khanh, nhân vật trung tâm của câu chuyện. Cô cùng Hạ Ngọc Nhĩ do Trịnh Hợp Huệ Tử thủ vai và Mị Đại Lực do Hàn Vân Vân đảm nhận hợp sức giúp những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người mắc kẹt trong hôn nhân bất hạnh, viết đơn kiện và tìm kiếm công lý trước công đường.

Bộ phim cổ trang Đao Bút Nương Tử chính thức khởi quay tại Hoành Điếm, Trung Quốc, với sự tham gia của Ngô Cẩn Ngôn, Đặng Khải và Trịnh Hợp Huệ Tử. Dự án do Tencent Video và Hạo Hãn Giải Trí phối hợp sản xuất, khai thác câu chuyện về những nữ trạng sư giúp phụ nữ bình dân tìm kiếm công lý.

Ngay sau khi danh sách diễn viên được công bố, thứ tự tên của ba gương mặt chính trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Thay vì sử dụng cách sắp xếp quen thuộc, ê-kíp được cho là lựa chọn thứ tự dựa trên số nét trong họ của diễn viên. Cách làm này khiến khán giả chú ý đến vị trí của Ngô Cẩn Ngôn, Đặng Khải và Trịnh Hợp Huệ Tử trong dự án.

Ngô Cẩn Ngôn tái xuất với phim cổ trang mới, thứ tự tên diễn viên gây chú ý - Ảnh 1

Một bộ phận người xem cho rằng việc sắp xếp theo số nét có thể hạn chế tranh luận về thứ tự tên tuổi. Trong khi đó, nhiều ý kiến quan tâm hơn đến thời lượng xuất hiện và tầm quan trọng của từng nhân vật. Tuy nhiên, thứ tự trong thông báo không đủ để xác định vai trò thực tế của mỗi diễn viên trong toàn bộ bộ phim.

Trong Đao Bút Nương Tử, Ngô Cẩn Ngôn đảm nhận vai Nguyễn Khanh Khanh, nhân vật trung tâm của câu chuyện. Cô cùng Hạ Ngọc Nhĩ do Trịnh Hợp Huệ Tử thủ vai và Mị Đại Lực do Hàn Vân Vân đảm nhận hợp sức giúp những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người mắc kẹt trong hôn nhân bất hạnh, viết đơn kiện và tìm kiếm công lý trước công đường.

Ngô Cẩn Ngôn tái xuất với phim cổ trang mới, thứ tự tên diễn viên gây chú ý - Ảnh 2

Thay vì tập trung vào tranh đấu chốn cung đình hay những mối tình phức tạp, tác phẩm khai thác các vụ việc phát sinh trong đời sống dân gian. Ba người phụ nữ sử dụng kiến thức, khả năng lập luận và sự kiên trì để giải quyết tranh chấp, làm sáng tỏ oan khuất. Qua đó, phim cũng đề cập đến hành trình trưởng thành và nỗ lực tự quyết định số phận của phụ nữ trong xã hội cổ đại.

Đặng Khải vào vai Lục Phong, góp mặt bên cạnh hai nữ diễn viên chính. Ngoài ra, phim còn có Lưu Sướng, Hoàng Xán Xán, Đại Cao Chính, Lý Khanh cùng nhiều gương mặt khác. Sự kết hợp của dàn diễn viên được kỳ vọng tạo nên những tuyến nhân vật đa dạng, bổ trợ cho câu chuyện chính.

Ngô Cẩn Ngôn tái xuất với phim cổ trang mới, thứ tự tên diễn viên gây chú ý - Ảnh 3

Dự án do Dương Long đạo diễn, với kịch bản của Trâu Việt và Đường Tiểu Ninh. Đạo diễn Dương Long từng thực hiện Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp và Nhạn Hồi Thời. Theo kế hoạch được công bố, đoàn phim dự kiến ghi hình trong 115 ngày, lấy Hoành Điếm làm địa điểm sản xuất chính.

Hiện Đao Bút Nương Tử mới bước vào giai đoạn ghi hình. Bên cạnh sự chú ý dành cho dàn diễn viên, đề tài nữ trạng sư và hành trình đòi lại công bằng cho những người phụ nữ yếu thế là yếu tố tạo nên nét riêng của tác phẩm. Sức hút thực sự của bộ phim vẫn cần được kiểm chứng qua chất lượng kịch bản, cách xây dựng các vụ án và diễn xuất khi phim ra mắt.

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