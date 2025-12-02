Tình trạng 'đáng báo động' của Ngô Cẩn Ngôn hiện tại khiến nhiều người xót xa

Sao quốc tế 02/12/2025 11:00

Ngô Cẩn Ngôn - nữ diễn viên từng gây chú ý trở lại nhờ thành công của bộ phim cổ trang Mặc Vũ Vân Gian và màn kết hợp ăn ý với bạn diễn kém 12 tuổi Vương Tinh Việt thời gian gần đây tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội.

Mới đây, loạt hình ảnh xuất hiện tại sân bay và các sự kiện gần đây của Ngô Cẩn Ngôn lại dấy lên làn sóng bàn luận về cơ thể ngày càng gầy gò của cô. Khuôn mặt sắc nhọn, xương quai xanh nhô rõ và tổng thể vóc dáng mỏng manh khiến nhiều người nhận xét cô đã mất đi vẻ tươi tắn trước đây.

Sự thay đổi này đối lập hoàn toàn với diện mạo đầy đặn, khí sắc tốt của cô khi quay Giang Sơn Vi Sính hồi tháng 9, làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên đang chịu áp lực công việc lớn hoặc phải duy trì chế độ ăn kiêng khắt khe.

 

Những hình ảnh chưa chỉnh sửa trong một hoạt động cuối tháng 11/2025 càng khiến lo ngại tăng cao. Đường hàm hốc hác và gương mặt nhỏ đến mức được nhận xét “chỉ bằng một bàn tay của bạn diễn Trần Triết Viễn” nhanh chóng lan truyền trên mạng. Trong loạt ảnh hậu trường phim mới Trọng Sinh Chi Môn Nguyên Khởi, tạo hình mang sắc thái dị vực của cô tiếp tục để lộ các đường nét góc cạnh, tương phản mạnh với vẻ đầy đặn từng thể hiện khi quay Giang Sơn Vi Sính trước đó.

 

Tình trạng 'đáng báo động' của Ngô Cẩn Ngôn hiện tại khiến nhiều người xót xa - Ảnh 1

Nhiều nguồn tin cho rằng lịch trình làm việc dày đặc chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sụt cân. Sau khi sinh con vào tháng 2, Ngô Cẩn Ngôn chỉ nghỉ ba tháng rồi liên tục tham gia các dự án: tháng 4 quay Ngự Đình Dao, tháng 7 là Giang Sơn Vi Sính, cuối tháng 11 ngay lập tức bước vào đoàn Trọng Sinh Chi Môn Nguyên Khởi, và tháng 12 dự kiến tiếp tục ghi hình Phượng Bất Tê. Áp lực ngoại hình của các vai diễn cổ trang cùng yêu cầu từ hợp đồng quảng cáo khiến cô buộc phải duy trì vóc dáng mảnh dẻ.

Ngoài áp lực công việc, quá trình đào tạo múa từ nhỏ được cho là ảnh hưởng lớn đến thói quen kiểm soát cân nặng của nữ diễn viên. Cô từng phải cân mỗi tuần, vượt quá 45 kg sẽ bị phạt luyện tập. Chế độ ăn uống hạn chế thịt, nỗi ám ảnh đốt calo và thói quen uống nước khoáng thay đồ uống có đường cũng theo cô đến tận hiện tại, phù hợp với tiêu chuẩn “mỏng như tờ giấy” trong giới giải trí.

 

Tình trạng 'đáng báo động' của Ngô Cẩn Ngôn hiện tại khiến nhiều người xót xa - Ảnh 2

Dù công chúng bày tỏ nhiều lo ngại, dư luận vẫn chia rẽ về hình ảnh mới của cô. Một bộ phận cho rằng vẻ gầy gò hiện tại khiến sức hút giảm đi, đồng thời nhận định diện mạo hơi đầy đặn sẽ tốt hơn. Ngược lại, nhóm ủng hộ cho rằng Ngô Cẩn Ngôn đang thể hiện tinh thần kỷ luật đáng nể, giữ được sự hòa quyện giữa nét đẹp trưởng thành và vẻ mong manh. 

'Diên Hi công lược' Ngô Cẩn Ngôn từng bị đổi vai diễn vì một nữ minh tinh có tiếng

Ngô Cẩn Ngôn từng nổi đình nổi đám nhờ vai Ngụy Anh Lạc trong Diên Hi công lược. Tuy nhiên, những năm gần đây, cô gặp nhiều trắc trở trong sự nghiệp khi các phim tiếp theo không tạo được hiệu ứng mạnh. Năm 2024 khi vừa trở lại ấn tượng với phim Mặc vũ vân gian, Xuân hoa diễm thì cô bất ngờ tuyên bố kết hôn và sinh con với Hồng Nghiêu.

Từ khóa:   Ngô Cẩn Ngôn sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

