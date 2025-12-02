Tình trạng 'đáng báo động' của Ngô Cẩn Ngôn hiện tại khiến nhiều người xót xa

Sự thay đổi này đối lập hoàn toàn với diện mạo đầy đặn, khí sắc tốt của cô khi quay Giang Sơn Vi Sính hồi tháng 9, làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên đang chịu áp lực công việc lớn hoặc phải duy trì chế độ ăn kiêng khắt khe.

Mới đây, loạt hình ảnh xuất hiện tại sân bay và các sự kiện gần đây của Ngô Cẩn Ngôn lại dấy lên làn sóng bàn luận về cơ thể ngày càng gầy gò của cô. Khuôn mặt sắc nhọn, xương quai xanh nhô rõ và tổng thể vóc dáng mỏng manh khiến nhiều người nhận xét cô đã mất đi vẻ tươi tắn trước đây.

Những hình ảnh chưa chỉnh sửa trong một hoạt động cuối tháng 11/2025 càng khiến lo ngại tăng cao. Đường hàm hốc hác và gương mặt nhỏ đến mức được nhận xét “chỉ bằng một bàn tay của bạn diễn Trần Triết Viễn” nhanh chóng lan truyền trên mạng. Trong loạt ảnh hậu trường phim mới Trọng Sinh Chi Môn Nguyên Khởi, tạo hình mang sắc thái dị vực của cô tiếp tục để lộ các đường nét góc cạnh, tương phản mạnh với vẻ đầy đặn từng thể hiện khi quay Giang Sơn Vi Sính trước đó.

Nhiều nguồn tin cho rằng lịch trình làm việc dày đặc chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sụt cân. Sau khi sinh con vào tháng 2, Ngô Cẩn Ngôn chỉ nghỉ ba tháng rồi liên tục tham gia các dự án: tháng 4 quay Ngự Đình Dao, tháng 7 là Giang Sơn Vi Sính, cuối tháng 11 ngay lập tức bước vào đoàn Trọng Sinh Chi Môn Nguyên Khởi, và tháng 12 dự kiến tiếp tục ghi hình Phượng Bất Tê. Áp lực ngoại hình của các vai diễn cổ trang cùng yêu cầu từ hợp đồng quảng cáo khiến cô buộc phải duy trì vóc dáng mảnh dẻ.

Ngoài áp lực công việc, quá trình đào tạo múa từ nhỏ được cho là ảnh hưởng lớn đến thói quen kiểm soát cân nặng của nữ diễn viên. Cô từng phải cân mỗi tuần, vượt quá 45 kg sẽ bị phạt luyện tập. Chế độ ăn uống hạn chế thịt, nỗi ám ảnh đốt calo và thói quen uống nước khoáng thay đồ uống có đường cũng theo cô đến tận hiện tại, phù hợp với tiêu chuẩn “mỏng như tờ giấy” trong giới giải trí.

Dù công chúng bày tỏ nhiều lo ngại, dư luận vẫn chia rẽ về hình ảnh mới của cô. Một bộ phận cho rằng vẻ gầy gò hiện tại khiến sức hút giảm đi, đồng thời nhận định diện mạo hơi đầy đặn sẽ tốt hơn. Ngược lại, nhóm ủng hộ cho rằng Ngô Cẩn Ngôn đang thể hiện tinh thần kỷ luật đáng nể, giữ được sự hòa quyện giữa nét đẹp trưởng thành và vẻ mong manh.