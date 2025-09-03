Đoàn làm phim 'Giang sơn vi sính' lên tiếng xin lỗi Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn

Sao quốc tế 03/09/2025 18:15

Động thái này được cho là hành động nỗ lực nhằm xoa dịu người hâm mộ của Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn, khi liên tiếp có những ồn ào xảy ra kể từ khi dự án được công bố.

Vừa qua, đoàn làm phim “Giang sơn vi sính” đăng bài xin lỗi 2 diễn viên chính Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn. Đây không phải lần đầu đoàn phim lên tiếng xin lỗi 2 nghệ sĩ, nhưng điều đáng chú ý là lần này mỗi người có một bài xin lỗi riêng. Động thái này được cho là hành động nỗ lực nhằm xoa dịu người hâm mộ của 2 diễn viên, khi liên tiếp có những ồn ào xảy ra kể từ khi dự án được công bố.

Trong bài xin lỗi Trần Triết Viễn, đoàn phim nói: “Gần đây, do một loạt các vấn đề như sau sót trong in ấn tài liệu, thiết kế bố cục hình ảnh ở buổi khai máy, và việc thành viên đoàn phim lỡ tay bấm “like” trên mạng xã hội, đã gây ra những ồn ào không cần thiết và gây phiền phức cho Trần Triết Viễn. Vì lý do này, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Trần Triết Viễn”.

Đoàn làm phim 'Giang sơn vi sính' lên tiếng xin lỗi Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn - Ảnh 1

Trong bài xin lỗi Ngô Cẩn Ngôn, đoàn phim bày tỏ: “Do sự cố in ấn tài liệu buổi khai máy và hai lần xử lý tình hình không kịp thời đã dẫn đến các vấn đề trên cộng đồng fan Ngô Cẩn Ngôn. Cùng với đó, hành động ngăn cản quay chụp lén để bảo vệ môi trường sáng tạo đã gây ra một loạt những tin đồn sai sự thật và ồn ào. Vì những lý do này, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Ngô Cẩn Ngôn”.

Trước đó, đoàn phim “Giang sơn vi sính” đã tuyên bố Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết có “phiên vị” (thứ tự xếp hạng thể hiện vị thế của diễn viên) tương đương nhau.

Nhưng tại buổi khai máy ngày 17.8, poster công khai ban đầu lại không ghi rõ chú thích: “Thứ tự không phân trước sau”, khiến nhiều người hiểu nhầm rằng Ngô Cẩn Ngôn được viết tên trước là phiên 1, Trần Triết Viết viết tên sau là phiên 2.

Đoàn làm phim 'Giang sơn vi sính' lên tiếng xin lỗi Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn - Ảnh 2

Mãi về sau, khi bị phản ánh thì chú thích “Thứ tự không phân trước sau” mới được đoàn phim thêm vào. Người hâm mộ Trần Triết Viễn chỉ trích đoàn làm phim thiếu chuyên nghiệp, cố tình tạo chủ đề để fan của nam diễn viên vào tranh cãi, dẫn đến tiếng xấu trong mắt công chúng.

Trong khi đó, người hâm mộ của Ngô Cẩn Ngôn vốn không hài lòng từ lâu với phía nam chính, khi nhà sản xuất Vu Chính bóng gió tố Trần Triết Viễn cạnh tranh “phiên vị” với Ngô Cẩn Ngôn, khiến lịch trình quay phim không thể thực hiện theo kế hoạch ban đầu.

Đoàn làm phim 'Giang sơn vi sính' lên tiếng xin lỗi Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn - Ảnh 3

Giang Sơn Vi Sính không chỉ khắc họa một mối tình tri kỷ giữa minh quân và nữ quan, mà còn là câu chuyện bi tráng giữa giang sơn và trái tim.

Trong truyện gốc, Mạnh Đình Huy và Anh Quả vừa phải đối mặt với các thế lực hắc ám trong triều, vừa phải chống lại định kiến ngàn đời. Một bên là khát vọng trở thành minh quân lưu danh muôn đời, một bên là tình yêu với người phụ nữ mang tiếng “gian thần” nhưng lại chính là bạn đồng hành trung thành nhất trong bóng tối.

Theo nguyên tác, Anh Quả đã lấy cả giang sơn làm sính lễ, chỉ để đổi lại sự bình an của Mạnh Đình Huy. Còn nàng, ban đầu chỉ mong muốn làm tấm khiên hay viên đá lót đường cho sự nghiệp đế vương của chàng, cuối cùng cũng không thể chối bỏ con tim rung động trước tấm chân tình ấy.

Đây sẽ là một bộ phim nơi quyền mưu và tình cảm đan xen, nơi mỗi ánh mắt, mỗi quyết định đều mang theo sức nặng ngàn cân. Một câu chuyện tình yêu vượt lên định kiến, vừa lãng mạn, vừa dữ dội như chính lịch sử đầy biến động mà họ đang sống.

'Mẹ một con' Ngô Cẩn Ngôn nóng bỏng trong bộ ảnh mới hậu sinh nở

'Mẹ một con' Ngô Cẩn Ngôn nóng bỏng trong bộ ảnh mới hậu sinh nở

Hình ảnh "mẹ một con" Ngô Cẩn Ngôn với đôi chân kiếm Nhật thon dài, ánh nhìn lạnh lùng, cơ thể uyển chuyển nhưng vẫn mạnh mẽ của Ngô Cẩn Ngôn đã tạo nên một hình mẫu lý tưởng về vẻ đẹp phụ nữ hiện đại - nơi nhan sắc không bị giới hạn bởi tuổi tác hay thiên chức làm mẹ.

