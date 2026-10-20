Nữ diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột vì tai nạn bên bờ sông

Sao quốc tế 20/10/2026 12:53

Sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ để lại nhiều thương tiếc cho đồng nghiệp, người thân và khán giả. Theo QQ, tang lễ nữ nghệ sĩ quá cố được tổ chức ngày 13/10.

Theo QQ, gia đình và đoàn kịch thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, thông báo nữ diễn viên Tiền Minh Thủy qua đời sau một tai nạn thương tâm vào ngày 12/10, hưởng thọ 59 tuổi. Sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ khiến người thân, đồng nghiệp và khán giả không khỏi đau lòng. Tang lễ của bà được tổ chức vào ngày 13/10.

Tiền Minh Thủy là nghệ sĩ Việt kịch dân gian, gắn bó nhiều năm với sân khấu truyền thống Trung Quốc. Thời điểm xảy ra sự việc, bà đang cùng đoàn kịch lưu diễn tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Tối 11/10, sau khi hoàn thành buổi biểu diễn, nữ diễn viên không trở về nơi nghỉ ngơi của đoàn mà mang một số trang phục đến bờ sông gần ngôi làng để giặt. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng bình thường này lại dẫn đến bi kịch.

Đến sáng 12/10, người dân địa phương phát hiện thi thể nữ nghệ sĩ. Trên bờ sông, một chậu quần áo vẫn còn dang dở, trở thành hình ảnh khiến nhiều người xót xa khi biết tin bà qua đời.

Nữ diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột vì tai nạn bên bờ sông - Ảnh 1

Theo kết quả điều tra của cảnh sát được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, đây là tai nạn ngoài ý muốn. Tiền Minh Thủy được cho là trượt chân khi cúi xuống giặt quần áo tại khu vực bờ sông trơn trượt. Thời điểm xảy ra sự việc là ban đêm, tầm nhìn hạn chế, trong khi nữ diễn viên có thể đã mệt mỏi sau một ngày biểu diễn. Nguyên nhân tử vong được xác định là đuối nước, không có dấu hiệu cho thấy bà bị sát hại.

Thông tin về sự ra đi của Tiền Minh Thủy khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng. Những người từng làm việc cùng nhớ đến bà như một nghệ sĩ hòa nhã, tận tâm và dành phần lớn cuộc đời cho Việt kịch.

Theo chia sẻ của các thành viên trong đoàn, cuộc sống của những nghệ sĩ Việt kịch lưu động còn nhiều vất vả. Họ thường xuyên phải di chuyển, thích nghi với điều kiện sinh hoạt thiếu thốn và duy trì lịch biểu diễn dày đặc. Dù vậy, nhiều người vẫn kiên trì với nghề vì tình yêu sân khấu và mong muốn gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân gian.

Nữ diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột vì tai nạn bên bờ sông - Ảnh 2

Trong quá trình lưu diễn, nghệ sĩ tự giặt trang phục biểu diễn là việc khá phổ biến. Những bộ đồ Việt kịch thường được thiết kế cầu kỳ, có chi tiết thêu, đính đá và sử dụng chất liệu mỏng, đòi hỏi phải được chăm sóc cẩn thận, không thể tùy tiện giặt bằng máy.

Bên cạnh đó, đoàn kịch còn phải chuẩn bị cho buổi diễn tiếp theo nên các nghệ sĩ thường tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để hoàn thành công việc hậu trường.

Sự ra đi của Tiền Minh Thủy là mất mát đối với gia đình, đồng nghiệp và những người yêu mến Việt kịch. Câu chuyện cũng gợi nhắc về những khó khăn, rủi ro trong đời sống của các nghệ sĩ lưu động, những người âm thầm cống hiến để duy trì sức sống của nghệ thuật truyền thống.

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