Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa gây bàn luận vì biểu cảm mệt mỏi khi livestream

Sao quốc tế 20/10/2026 12:33

Buổi livestream quảng bá khép lại phim Lan hương như cố bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc

Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa xuất hiện với vẻ ngoài thiếu năng lượng, ít tương tác và thường xuyên nhìn vào điện thoại. Hình ảnh này khiến một bộ phận khán giả ví von cả hai giống cô dâu, chú rể vừa trải qua một ngày dài trong đám cưới, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nghỉ ngơi.

Theo thông tin được chia sẻ, ban đầu ê-kíp không lên kế hoạch để hai diễn viên chính cùng tham gia livestream. Tuy nhiên, trước những đề nghị liên tục từ người hâm mộ trong phần bình luận, ban tổ chức đã điều phối để cả hai xuất hiện vào phút chót.

Đáng chú ý, trước đó, Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa vừa hoàn thành một ngày ghi hình chương trình thực tế. Lịch trình nối tiếp khiến cả hai khó tránh khỏi tình trạng xuống sức khi tiếp tục thực hiện hoạt động quảng bá phim.

Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa gây bàn luận vì biểu cảm mệt mỏi khi livestream - Ảnh 1

Ngay khi bắt đầu livestream, Đàm Tùng Vận cho biết cô đã dùng hết sức lực cuối cùng cho lời chào “hello”. Câu nói cùng giọng điệu mệt mỏi nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều khán giả đồng cảm với nữ diễn viên, cho rằng biểu cảm của cô giống tâm trạng của những người phải tiếp tục làm việc sau một ngày dài.

Trong khi đó, Lưu Học Nghĩa xuất hiện với đôi mắt đỏ và vẻ mặt thiếu tỉnh táo. Hai diễn viên trò chuyện khá ít, phần lớn thời gian tập trung vào điện thoại. Buổi livestream cũng kết thúc sau khoảng 10 phút, càng khiến khán giả chú ý đến trạng thái của cả hai.

Phản ứng trên mạng xã hội chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số người cho rằng việc hai diễn viên ít tương tác, thường xuyên nhìn điện thoại khiến chương trình thiếu nhiệt tình. Thậm chí, có ý kiến suy đoán cả hai cố tình giữ khoảng cách nhằm hạn chế những đồn đoán về mối quan hệ ngoài đời.

Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa gây bàn luận vì biểu cảm mệt mỏi khi livestream - Ảnh 2

Ngược lại, nhiều khán giả cho rằng không nên vội đánh giá thái độ của nghệ sĩ chỉ qua một buổi livestream ngắn. Sau lịch trình ghi hình kéo dài, việc phải tiếp tục xuất hiện trước công chúng, dù chỉ trong khoảng 10 phút, vẫn có thể ảnh hưởng đáng kể đến thể lực và tinh thần.

Một bộ phận người hâm mộ yêu thích cặp đôi trên màn ảnh nhận xét khoảnh khắc Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng trao đổi vài câu mang lại cảm giác tự nhiên. Tuy nhiên, những biểu hiện này không phải bằng chứng xác nhận mối quan hệ tình cảm ngoài đời của hai diễn viên.

Câu chuyện cũng làm dấy lên sự quan tâm về áp lực quảng bá trong ngành giải trí. Livestream ngày càng trở thành hoạt động quen thuộc sau khi phim lên sóng, nhưng những lịch trình phát sinh vào phút chót có thể khiến nghệ sĩ khó bảo đảm trạng thái tốt nhất khi xuất hiện trước khán giả.

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