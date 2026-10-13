Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 13/10/2026 20:30

Sau khi lên sóng, bộ phim cổ trang Hoa ngữ “Lan Hương Như Cố” do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính liên tục thu hút sự chú ý. Bên cạnh nội dung và diễn xuất, mức cát-xê được cho là của dàn diễn viên cũng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Sau khi lên sóng, bộ phim cổ trang Hoa ngữ “Lan Hương Như Cố” do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính liên tục thu hút sự chú ý. Bên cạnh nội dung và diễn xuất, mức cát-xê được cho là của dàn diễn viên cũng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Theo thông tin đang lan truyền, Đàm Tùng Vận nhận thù lao khoảng 5 triệu NDT, cao nhất trong dàn diễn viên. Trong khi đó, cát-xê của Lưu Học Nghĩa được cho là khoảng 3 triệu NDT. Tuy nhiên, những con số này hiện chưa được các diễn viên hoặc ê-kíp phim xác nhận, vì vậy vẫn cần được nhìn nhận như thông tin chưa kiểm chứng.

“Lan Hương Như Cố” được chuyển thể từ tiểu thuyết “Lan Hương Duyên”. Trong phim, Đàm Tùng Vận đảm nhận vai Thẩm Gia Lan/Hứa Lan Hương, một tiểu thư xuất thân danh giá nhưng gia tộc gặp biến cố vì bị hàm oan. Sau thảm kịch, cô buộc phải thay đổi thân phận, bước chân vào Lâm phủ với tư cách nha hoàn và từng bước tìm cách thay đổi số phận, cuối cùng trở thành người phụ nữ đứng đầu gia tộc.

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố' - Ảnh 1

Vai diễn đòi hỏi Đàm Tùng Vận thể hiện nhiều sắc thái tâm lý, từ sự nhẫn nhịn, khôn khéo đến ý chí sinh tồn và khả năng ứng biến trước những cuộc đấu đá trong gia đình. Nhân vật còn trải qua nhiều giai đoạn cuộc đời, buộc nữ diễn viên phải thay đổi cách thể hiện theo từng thời kỳ. Các phân cảnh khóc, màn đấu trí và sự chuyển biến trong khí chất của Hứa Lan Hương nhận được nhiều lời khen. Đây cũng là lý do một bộ phận khán giả cho rằng mức thù lao được đồn đoán của cô có thể phản ánh vai trò trung tâm trong tác phẩm.

Ở tuyến nam chính, Lưu Học Nghĩa vào vai Lâm Cẩm Kỳ, một nhân vật không hoàn toàn lý tưởng theo mô-típ nam chính quen thuộc. Ban đầu, Lâm Cẩm Kỳ lạnh lùng, lý trí và thường cân nhắc lợi ích trước khi hành động. Tuy nhiên, qua diễn xuất của Lưu Học Nghĩa, nhân vật dần bộc lộ những thay đổi trong cách nhìn nhận người khác và tình cảm dành cho Hứa Lan Hương.

Sự chuyển biến từ dè dặt, thăm dò đến quan tâm sâu sắc giúp Lâm Cẩm Kỳ trở nên gần gũi hơn với khán giả. Nhiều ý kiến đánh giá nam diễn viên đã góp phần tạo chiều sâu cho nhân vật, thay vì biến anh thành hình mẫu hoàn hảo một chiều.

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố' - Ảnh 2

Ngoài hai diễn viên chính, Lý Mộng và Trịnh Hợp Huệ Tử cũng được nhắc đến trong các thông tin về cát-xê. Lý Mộng, người đóng Triệu Tinh Đường, được cho là nhận khoảng 2 triệu NDT. Nhân vật của cô gây chú ý nhờ những trạng thái cảm xúc phức tạp, đan xen giữa oán hận, tổn thương và sự không cam lòng.

Trong khi đó, Trịnh Hợp Huệ Tử, đảm nhận vai phản diện Đỗ Thúy Tước, được đồn nhận khoảng 1 triệu NDT. Khác với hình tượng ngọt ngào thường thấy trước đây, lần này cô thử sức với nhân vật tàn nhẫn, tạo nên màu sắc đối lập trong bộ phim.

Dù thông tin cát-xê vẫn chưa được xác thực, sự quan tâm dành cho các diễn viên cho thấy sức hút của “Lan Hương Như Cố” không chỉ nằm ở câu chuyện mà còn đến từ những màn thể hiện trên màn ảnh.

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Nhờ sức hút của bộ phim Lan Hương Như Cố, những thông tin xoay quanh Đàm Tùng Vận tiếp tục nhận được sự quan tâm. Mới đây, khối tài sản của nữ diễn viên trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là mức thu nhập được cho là đáng kể sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

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