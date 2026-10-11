Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Đặc biệt, Bách hoa sát ghi nhận sức nóng đáng chú ý ngay khi ra mắt. Chỉ sau 18 phút, lượng thảo luận về nhân vật đã vượt 100 triệu trên nền tảng phát sóng. Sau 4 ngày, phim đứng đầu bảng xếp hạng thu hút người dùng mới trong tuần. Những thành tích này tiếp tục giúp Mạnh Tử Nghĩa duy trì độ nhận diện trong dòng phim cổ trang.

Mạnh Tử Nghĩa có 5 dự án đáng chú ý gồm Đào hoa ánh giang sơn, Bách hoa sát cùng các phim chưa phát sóng là Một tay hái sao, một tay đập đất, Thượng công chúa và Tướng môn độc hậu. Trong bối cảnh thị trường phim truyền hình Trung Quốc khá trầm lắng, việc liên tục góp mặt trong các dự án lớn cho thấy vị thế của nữ diễn viên đang được củng cố.

Một số khán giả nhận thấy Đậu Chiêu trong Cửu trọng tử, Thẩm Tịch Hòa của Bách hoa sát và Thẩm Diệu trong Tướng môn độc hậu có nhiều điểm tương đồng. Cả ba đều là những nữ nhân vật xuất thân quyền quý, trải qua biến cố và tìm cách thay đổi số phận. Các yếu tố như tái sinh, trả thù, nhẫn nhịn và vươn lên cũng xuất hiện trong hành trình của họ.

Không chỉ câu chuyện và tính cách, phong cách trang điểm, trang phục cùng hình tượng nữ chính lạnh lùng, kiên cường cũng bị đặt lên bàn cân. Đáng chú ý, tạo hình của Mạnh Tử Nghĩa trong Thượng công chúa và Tướng môn độc hậu còn bị nhận xét khó phân biệt khi đặt cạnh nhau.

Một số ý kiến cho rằng nữ diễn viên đang lặp lại công thức từng giúp mình thành công. Bên cạnh đó, diễn xuất của cô cũng bị nhận xét chưa có nhiều đột phá về biểu cảm và chiều sâu tâm lý. Dù vậy, đây vẫn là những đánh giá từ khán giả, chưa phản ánh toàn diện khả năng diễn xuất của nữ nghệ sĩ.

Sinh năm 1995, Mạnh Tử Nghĩa từng trải qua giai đoạn chịu nhiều ý kiến trái chiều trước khi sự nghiệp khởi sắc nhờ Cửu trọng tử. Khi hình tượng nữ chính cổ trang giúp cô tạo được dấu ấn, các nhà sản xuất tiếp tục ưu tiên những vai diễn tương tự.

Tuy nhiên, việc gắn bó quá lâu với một kiểu nhân vật có thể trở thành giới hạn nếu nữ diễn viên muốn mở rộng con đường nghề nghiệp. Theo thông tin được chia sẻ, Mạnh Tử Nghĩa đã từ chối một số kịch bản cổ trang có nội dung tương tự, đồng thời thử sức với phim trinh thám hiện đại Tam tuyến mê hồi và thay đổi diện mạo bằng việc cắt tóc.

Đây được xem là nỗ lực làm mới hình ảnh. Với Mạnh Tử Nghĩa, thách thức sắp tới không chỉ là duy trì sức hút mà còn phải chứng minh khả năng đảm nhận những vai diễn đa dạng hơn.