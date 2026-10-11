Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11/10/2026 15:45

3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két.

Tuổi Sửu

Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ có tín hiệu tích cực. Con giáp này luôn chăm chỉ và không từ chối những cơ hội mới dù có nhiều khó khăn. Bạn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ với mong muốn gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp. Người tuổi này có những dự án làm ăn mới mang về nhiều nguồn thu. Bản mệnh không cần chịu nhiều áp lực như trước đây và dự kiến trong năm mới tài chính sẽ còn bùng nổ hơn nữa.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này bình lặng. Những cặp đôi vẫn duy trì mối quan hệ bình ổn trong ngày cuối cùng của năm. Hai bạn có buổi hẹn hò cùng nhau để cùng đón chào năm mới. Người còn độc thân sẽ chưa có được mối lương duyên mới nhưng bạn có thể hy vọng cho năm sau thuận lợi hơn. 

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đây là thời điểm thuận lợi để người tuổi Mùi sẽ mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Quý nhân xuất hiện còn hướng bạn tới những mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân mình. Bạn có thể mạnh dạn đi theo những kế hoạch mà bản thân mình tự vạch ra, dù bước đầu có phải bôn ba hay không được thuận lợi như ý muốn thì sau khi mọi việc vào guồng, bạn sẽ bắt đầu nhận được trái ngọt.

Với những người đã có đôi có cặp, bạn được tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn và nồng nàn hơn cùng với một nửa của mình. Hai người có thể cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp, hứa hẹn sẽ cùng nhau đối diện với mọi vấn đề xảy ra trong tương lai.

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có phúc tinh chiếu mệnh nên cuộc sống thuận buồm xuôi gió trong ngày 20/2. Đôi khi, trong những lúc hoạn nạn, khó khăn, bản mệnh cũng có thể biến chúng thành cơ hội phát triển. Bản mệnh được mệnh danh là con giáp có số phú quý bẩn sinh. Người tuổi này có nhiều nguồn thu mới nên tài chính không có biến chuyển. Bạn cố gắng chi tiêu trong khả năng cho phép và tìm kiếm những cơ hội mới.

Vận trình tình duyên khởi sắc, mối quan hệ đã đủ chín và có thể thúc đẩy tiến xa hơn. Thêm vào đó, mối nhân duyên cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người, do đó bạn và người yêu có thể tính đến các chiến lược dài hơi hơn. 

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

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