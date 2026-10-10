Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 10/10/2026 12:30

Theo truyền thông Trung Quốc ngày 9/10, vụ tranh chấp quyền hình ảnh giữa Vương Nhất Bác và 5 công ty đã được đưa ra xét xử. Vụ việc liên quan đến việc sử dụng hình ảnh nam nghệ sĩ để sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phái sinh sau khi thỏa thuận hợp tác trước đó kết thúc.

Theo truyền thông Trung Quốc ngày 9/10, vụ tranh chấp quyền hình ảnh giữa Vương Nhất Bác và 5 công ty đã được đưa ra xét xử. Vụ việc liên quan đến việc sử dụng hình ảnh nam nghệ sĩ để sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phái sinh sau khi thỏa thuận hợp tác trước đó kết thúc.

Vương Nhất Bác nổi tiếng rộng rãi nhờ bộ phim Trần tình lệnh. Thành công của tác phẩm từng kéo theo thị trường sản phẩm ăn theo sôi động, từ hình ảnh nhân vật đến các mặt hàng lưu niệm dành cho người hâm mộ. Tuy nhiên, sức hút của nghệ sĩ không đồng nghĩa hình ảnh của họ có thể được khai thác thương mại vô thời hạn.

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý - Ảnh 1

Trong ngành giải trí, sản phẩm phái sinh là nguồn thu đáng kể khi một bộ phim hoặc nghệ sĩ tạo được sức hút lớn. Dù vậy, việc sử dụng hình ảnh để kinh doanh cần tuân thủ phạm vi, thời hạn và mục đích được quy định trong thỏa thuận cấp phép.

Một doanh nghiệp từng hợp tác với nghệ sĩ không mặc nhiên có quyền tiếp tục sử dụng hình ảnh của họ sau khi hợp đồng kết thúc. Những vấn đề như quyền khai thác thuộc về ai, giấy phép còn hiệu lực hay không và sản phẩm được phân phối trong thời gian nào đều cần được xem xét cụ thể.

Với vụ kiện của Vương Nhất Bác, việc đưa tranh chấp ra xét xử chưa đồng nghĩa tòa án đã đưa ra kết luận cuối cùng về trách nhiệm của các bên. Kết quả cần dựa trên hồ sơ vụ việc, nội dung hợp đồng và những căn cứ pháp lý liên quan.

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý - Ảnh 2

Vụ việc thu hút sự chú ý bởi đặt ra câu hỏi về cách bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ trong thị trường giải trí ngày càng thương mại hóa. Hình ảnh không chỉ gắn với danh tiếng cá nhân mà còn mang giá trị kinh tế, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát hoạt động khai thác thương mại của người nổi tiếng.

Đối với doanh nghiệp, việc xác định rõ thời hạn cấp phép, xử lý hàng tồn kho và kiểm soát khâu phân phối là những yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro pháp lý. Sức mua từ người hâm mộ không thể thay thế sự cho phép hợp pháp của chủ thể có quyền.

Vì vậy, diễn biến tiếp theo của vụ kiện sẽ được quan tâm, đặc biệt ở cách cơ quan xét xử xác định quyền và nghĩa vụ của các bên. Vụ việc cũng là lời nhắc rằng việc khai thác hình ảnh nghệ sĩ cần dựa trên thỏa thuận minh bạch, góp phần xây dựng thị trường sản phẩm phái sinh chuyên nghiệp và bền vững hơn.

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