Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 10/10/2026 13:50

Sau thời gian dài nghỉ ngơi vì vấn đề sức khỏe, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục vướng tin đồn gặp khó khăn trong sự nghiệp, thậm chí có ý định giải nghệ. Tuy nhiên, động thái mới của nữ diễn viên cho thấy cô vẫn xuất hiện trong các hoạt động đời sống thường ngày.

Sau thời gian dài nghỉ ngơi vì vấn đề sức khỏe, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục vướng tin đồn gặp khó khăn trong sự nghiệp, thậm chí có ý định giải nghệ. Tuy nhiên, động thái mới của nữ diễn viên cho thấy cô vẫn xuất hiện trong các hoạt động đời sống thường ngày.

Ngày 8/10, Triệu Lệ Dĩnh đến Nhà hát Thượng Hải xem vở kịch do MC Tạ Na biểu diễn. Trước những đồn đoán về việc rời khỏi giới giải trí, hội hậu viện của nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận, cho biết cô được kiểm tra và điều trị chuyên nghiệp.

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý - Ảnh 1

Cuối tháng 8, Triệu Lệ Dĩnh phải hủy lịch xuất hiện tại một sự kiện livestream của thương hiệu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin được chia sẻ, sức khỏe của cô hiện dần ổn định và đang trong quá trình hồi phục.

Triệu Lệ Dĩnh từng được gọi là “tam nương liều mạng” của showbiz Hoa ngữ bởi lịch trình làm việc dày đặc. Thời kỳ mới nổi tiếng, cô liên tục tham gia các dự án phim, có giai đoạn chỉ ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày trong nhiều tháng.

Năm 2012, khi quay Cung tỏa Trầm Hương, nữ diễn viên gặp tai nạn ngã ngựa nhưng vẫn cố hoàn thành cảnh quay. Chấn thương được cho là để lại ảnh hưởng lâu dài, khiến cô nhiều lần phải đến bệnh viện điều trị.

Trong các cuộc phỏng vấn, Triệu Lệ Dĩnh từng bày tỏ mong muốn giảm bớt công việc để dành thêm thời gian cho con trai. Điều này càng khiến người hâm mộ quan tâm khi cô phải nghỉ ngơi trong thời gian dài.

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý - Ảnh 2

Bên cạnh vấn đề sức khỏe, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh cũng chịu nhiều sức ép. Hai bộ phim Tại nhân gian và Tiểu thành đại sự không đạt hiệu quả phát sóng như kỳ vọng. Trong đó, Tại nhân gian có nội dung thử nghiệm tương đối khó tiếp cận, còn Tiểu thành đại sự dù được đầu tư lớn vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút khán giả.

Những kết quả này làm dấy lên tranh luận về sức hút của nữ diễn viên cũng như hướng lựa chọn kịch bản trong giai đoạn tiếp theo. Ở độ tuổi U40, Triệu Lệ Dĩnh đang đứng trước bài toán chuyển đổi hình tượng, từ dòng phim thần tượng sang các tác phẩm chính kịch và đề tài xã hội.

Việc chưa có dự án mới đủ sức tạo chú ý, cộng với thời gian nghỉ ngơi kéo dài, khiến tương lai sự nghiệp của nữ diễn viên trở thành chủ đề được quan tâm. Dù vậy, hiện chưa có thông tin xác nhận Triệu Lệ Dĩnh giải nghệ. Trước mắt, sức khỏe và lựa chọn dự án phù hợp có thể là những yếu tố quyết định chặng đường tiếp theo của cô.

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Ngày 7/10, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện tại Nhà hát Thượng Hải (Trung Quốc) để theo dõi suất diễn cuối của vở kịch do Tạ Na đóng chính. Đây là lần đầu nữ diễn viên lộ diện công khai sau gần 2 tháng tạm dừng các hoạt động vì vấn đề sức khỏe.

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