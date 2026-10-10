Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 10/10/2026 10:00

Sức hút của Đầu Xuân Tươi Sáng đang giúp Tỉnh Bách Nhiên trở thành tâm điểm chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ ghi nhận nhiều thành tích trên các nền tảng trực tuyến, bộ phim còn đưa nhân vật Loan Niệm do nam diễn viên đảm nhận trở thành cái tên được khán giả quan tâm.

Sức hút của Đầu Xuân Tươi Sáng đang giúp Tỉnh Bách Nhiên trở thành tâm điểm chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ ghi nhận nhiều thành tích trên các nền tảng trực tuyến, bộ phim còn đưa nhân vật Loan Niệm do nam diễn viên đảm nhận trở thành cái tên được khán giả quan tâm.

Theo bảng tổng hợp thành tích đang được chia sẻ trên mạng xã hội, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp ghi dấu ấn trên Youku, Netflix và nhiều nền tảng khác. Đáng chú ý, tác phẩm được ghi nhận dẫn đầu một số bảng xếp hạng phim tình cảm hiện đại trên Youku, đồng thời đạt mức Vân Hợp cao nhất trong lịch sử ở hạng mục này. Chỉ số Vân Hợp trong một ngày được nêu ở mức 40,3%, được xem là cột mốc nổi bật của phim.

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục - Ảnh 1

Bên cạnh đó, tác phẩm được cho là bộ phim tình cảm hiện đại nhanh nhất trên Youku trong năm 2026 vượt mốc nhiệt độ 10.000 điểm, đồng thời dẫn đầu về số ngày duy trì thành tích này. Sau 16 ngày phát sóng, phim cũng được ghi nhận đứng thứ hai về khả năng thu hút người dùng mới trên nền tảng.

Ở thị trường quốc tế, Đầu Xuân Tươi Sáng tiếp tục cho thấy độ phủ đáng chú ý. Theo số liệu được chia sẻ, bộ phim có ba tuần liên tiếp đứng thứ hai trong bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix. Tác phẩm còn đứng đầu bảng xếp hạng tuần tại 8 quốc gia, cùng Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời lọt top 10 tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Không chỉ bộ phim, nhân vật Loan Niệm cũng ghi nhận sức nóng riêng. Theo bảng thống kê được lan truyền, nhân vật này đứng đầu bảng xếp hạng độ nóng nhân vật tuần của Miêu Nhãn trong hai tuần liên tiếp, tương ứng tuần thứ 35 và 36. Điều này cho thấy hình tượng Loan Niệm đang tạo được sự chú ý, bên cạnh sức hút từ cốt truyện và màn kết hợp giữa các diễn viên.

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục - Ảnh 2

Hiệu ứng từ bộ phim còn thể hiện qua lượng người theo dõi Tỉnh Bách Nhiên trên mạng xã hội. Tài khoản Instagram của nam diễn viên được cho là tăng thêm 1,361 triệu người theo dõi, Weibo tăng 866.000 và Xiaohongshu tăng 898.000. Tổng lượng người theo dõi tăng thêm trên các nền tảng được thống kê ở mức 3,125 triệu.

Với loạt thành tích được ghi nhận, Đầu Xuân Tươi Sáng đang trở thành dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của Tỉnh Bách Nhiên. Thành công của tác phẩm không chỉ giúp bộ phim tiếp cận thêm khán giả mà còn góp phần gia tăng sức hút của nam diễn viên trên thị trường giải trí Hoa ngữ

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Cùng thời điểm Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên trở lại màn ảnh với hai bộ phim mới là Lan Hương Như Cố và Đầu Xuân Tươi Sáng, tác phẩm cũ của cả hai bất ngờ được khán giả tìm xem trở lại. Đáng chú ý, Quy Lộ phát sóng năm 2023 đã lọt top 5 bảng xếp hạng quốc tế của nền tảng phát sóng, cho thấy sức hút của bộ phim vẫn chưa hạ nhiệt sau ba năm.

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