Trong các video được chia sẻ trên Weibo, Tỉnh Bách Nhiên mặc trang phục đời thường, đội mũ và đeo kính. Nam diễn viên giữ thái độ bình thường, vẫn vẫy tay chào người hâm mộ trước khi rời sân bay. Anh không đưa ra bình luận về những tranh luận đang được bàn tán.

Ngày 26/9, Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện tại sân bay Thượng Hải để trở về Bắc Kinh. Đây là lần đầu nam diễn viên lộ diện sau khi những tranh luận liên quan đến bạn gái Lưu Văn và bộ phim Đầu xuân tươi sáng xuất hiện trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Lưu Văn được cho là đã trở về Bắc Kinh trên một chuyến bay khác. Một số blogger giải trí cho biết nữ siêu mẫu đổi sang chuyến sớm nhất trong ngày và rời Thượng Hải trước Tỉnh Bách Nhiên. Thông tin này nhanh chóng thu hút chú ý bởi trước đây cả hai từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại sân bay sau các sự kiện.

Theo những video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, Lưu Văn liên tục ho khi có mặt tại sân bay nhưng vẫn dừng lại ký tên cho người hâm mộ. Cô cũng không lên tiếng về những tranh luận liên quan đến mình và bạn trai. Việc Lưu Văn chủ động đổi chuyến để tránh sự chú ý hiện mới là thông tin do blogger đăng tải, chưa được người trong cuộc xác nhận.

Ồn ào bắt đầu sau concert của Lý Vinh Hạo tại Thượng Hải tối 25/9. Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn cùng có mặt dưới hàng ghế khán giả. Trong lúc giao lưu, Lý Vinh Hạo gọi nam diễn viên là "Luke" - tên tiếng Anh của nhân vật Loan Niệm trong Đầu xuân tươi sáng - đồng thời nhắc đến Lưu Văn khi nói về người phụ nữ quan trọng bên cạnh anh.

Cách gọi này khiến một bộ phận khán giả phản ứng, đặc biệt trong bối cảnh Đầu xuân tươi sáng đang nhận được sự quan tâm. Trong phim, Tỉnh Bách Nhiên thủ vai Loan Niệm, nhân vật có chuyện tình với Thượng Chi Đào do Tôn Thiên đảm nhận. Hiệu ứng của cặp đôi trên màn ảnh khiến hai diễn viên từng được người hâm mộ nhiệt tình ghép đôi.

Một số khán giả cho rằng việc tên "Luke" được sử dụng để nhắc đến chuyện tình cảm ngoài đời của Tỉnh Bách Nhiên khiến họ không thoải mái. Trên mạng xã hội xuất hiện những bình luận yêu cầu tách biệt nhân vật Loan Niệm với nam diễn viên ngoài đời. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng phản ứng này quá mức bởi Tỉnh Bách Nhiên có cuộc sống tình cảm riêng, còn lời nói của Lý Vinh Hạo có thể chỉ là màn trêu đùa trong concert.

Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989, từng giành quán quân cuộc thi Cố lên! Hảo nam nhi năm 2007 trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Anh được biết đến qua các phim Truy lùng quái yêu, Chúng ta của sau này, Mây gió biến đổi và Tân sinh.

Lưu Văn sinh năm 1988 tại Hồ Nam, là người mẫu Trung Quốc có sự nghiệp quốc tế. Cô từng trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show, góp mặt trong các tuần lễ thời trang lớn và hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế. Cô và Tỉnh Bách Nhiên được cho là đã hẹn hò nhiều năm nhưng khá kín tiếng về chuyện tình cảm.