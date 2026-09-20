Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Theo Tỉnh Bách Nhiên, với một nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệp, kiểu tóc không đơn thuần là lựa chọn cá nhân. Mọi thay đổi về diện mạo đều có thể liên quan đến kế hoạch hình ảnh, lịch trình công việc cũng như những hợp đồng quảng cáo đã ký.

Mới đây, Tỉnh Bách Nhiên chia sẻ một video trên trang cá nhân, tiết lộ câu chuyện khá bất ngờ về việc cắt tóc. Nam diễn viên cho biết dù đã muốn thay đổi kiểu tóc từ lâu, anh vẫn chưa thể tự quyết định mà phải chờ sự đồng ý từ ê-kíp quản lý và các thương hiệu đang hợp tác.

Nam diễn viên cho biết trước tiên, việc thay đổi kiểu tóc cần được quản lý xem xét. Bên cạnh đó, anh còn hợp tác với nhiều thương hiệu, trong đó có các nhãn hàng thuộc lĩnh vực chăm sóc tóc. Những đơn vị này thường có yêu cầu nhất định về hình ảnh của nghệ sĩ trong thời gian làm đại diện.

Trong trường hợp của Tỉnh Bách Nhiên, anh phải hoàn thành một buổi quay quảng cáo dầu gội sắp được phát hành trước khi có thể thay đổi kiểu tóc. Sau khi công việc hoàn tất, ê-kíp mới tiếp tục trao đổi với các thương hiệu mà anh đang hợp tác để thống nhất về diện mạo mới.

Chỉ khi nhận được sự đồng thuận từ các bên liên quan, nam diễn viên mới có thể thực hiện mong muốn cá nhân.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi với nhiều người, cắt tóc vốn chỉ là một quyết định đơn giản. Tuy nhiên, đối với nghệ sĩ đang sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo, kiểu tóc có thể trở thành một phần trong chiến lược xây dựng hình ảnh.

Đặc biệt, với các thương hiệu dầu gội hoặc sản phẩm chăm sóc tóc, diện mạo, mái tóc và hình ảnh của người đại diện thường có liên quan trực tiếp đến nội dung quảng cáo. Vì vậy, việc thay đổi kiểu tóc trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực có thể cần được cân nhắc để đảm bảo hình ảnh phù hợp với kế hoạch truyền thông đã thống nhất.

Trường hợp của Tỉnh Bách Nhiên cũng cho thấy phía sau một diện mạo tưởng như tự nhiên của nghệ sĩ là cả quá trình quản lý hình ảnh. Một quyết định cá nhân như cắt tóc đôi khi phải cân nhắc cùng lịch trình quay, kế hoạch quảng cáo, ê-kíp quản lý và những cam kết thương mại.

Với Tỉnh Bách Nhiên, mong muốn thay đổi kiểu tóc vì thế không thể thực hiện ngay lập tức. Nam diễn viên phải chờ hoàn thành các công việc liên quan và nhận được sự thống nhất từ những bên cùng tham gia xây dựng hình ảnh của mình.