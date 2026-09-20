Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Sao quốc tế 20/09/2026 10:25

Mới đây, Tỉnh Bách Nhiên chia sẻ một video trên trang cá nhân, tiết lộ câu chuyện khá bất ngờ về việc cắt tóc.

Mới đây, Tỉnh Bách Nhiên chia sẻ một video trên trang cá nhân, tiết lộ câu chuyện khá bất ngờ về việc cắt tóc. Nam diễn viên cho biết dù đã muốn thay đổi kiểu tóc từ lâu, anh vẫn chưa thể tự quyết định mà phải chờ sự đồng ý từ ê-kíp quản lý và các thương hiệu đang hợp tác.

Theo Tỉnh Bách Nhiên, với một nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệp, kiểu tóc không đơn thuần là lựa chọn cá nhân. Mọi thay đổi về diện mạo đều có thể liên quan đến kế hoạch hình ảnh, lịch trình công việc cũng như những hợp đồng quảng cáo đã ký.

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc - Ảnh 1

Nam diễn viên cho biết trước tiên, việc thay đổi kiểu tóc cần được quản lý xem xét. Bên cạnh đó, anh còn hợp tác với nhiều thương hiệu, trong đó có các nhãn hàng thuộc lĩnh vực chăm sóc tóc. Những đơn vị này thường có yêu cầu nhất định về hình ảnh của nghệ sĩ trong thời gian làm đại diện.

Trong trường hợp của Tỉnh Bách Nhiên, anh phải hoàn thành một buổi quay quảng cáo dầu gội sắp được phát hành trước khi có thể thay đổi kiểu tóc. Sau khi công việc hoàn tất, ê-kíp mới tiếp tục trao đổi với các thương hiệu mà anh đang hợp tác để thống nhất về diện mạo mới.

Chỉ khi nhận được sự đồng thuận từ các bên liên quan, nam diễn viên mới có thể thực hiện mong muốn cá nhân.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi với nhiều người, cắt tóc vốn chỉ là một quyết định đơn giản. Tuy nhiên, đối với nghệ sĩ đang sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo, kiểu tóc có thể trở thành một phần trong chiến lược xây dựng hình ảnh.

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc - Ảnh 2

Đặc biệt, với các thương hiệu dầu gội hoặc sản phẩm chăm sóc tóc, diện mạo, mái tóc và hình ảnh của người đại diện thường có liên quan trực tiếp đến nội dung quảng cáo. Vì vậy, việc thay đổi kiểu tóc trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực có thể cần được cân nhắc để đảm bảo hình ảnh phù hợp với kế hoạch truyền thông đã thống nhất.

Trường hợp của Tỉnh Bách Nhiên cũng cho thấy phía sau một diện mạo tưởng như tự nhiên của nghệ sĩ là cả quá trình quản lý hình ảnh. Một quyết định cá nhân như cắt tóc đôi khi phải cân nhắc cùng lịch trình quay, kế hoạch quảng cáo, ê-kíp quản lý và những cam kết thương mại.

Với Tỉnh Bách Nhiên, mong muốn thay đổi kiểu tóc vì thế không thể thực hiện ngay lập tức. Nam diễn viên phải chờ hoàn thành các công việc liên quan và nhận được sự thống nhất từ những bên cùng tham gia xây dựng hình ảnh của mình.

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'

Sau 24 tập phát sóng, Đầu Xuân Tươi Sáng chính thức khép lại, để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả, đặc biệt là những người dõi theo chuyện tình nhiều năm của Loan Niệm và Thượng Chi Đào. Đúng thời điểm bộ phim nói lời tạm biệt, Tỉnh Bách Nhiên có động thái đặc biệt dành cho nhân vật mà anh đã dành nhiều tâm huyết để thể hiện.

Xem thêm
Từ khóa:   Tỉnh Bách Nhiên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Tỉnh Bách Nhiên lén nắm tay Tôn Thiên, dân mạng tranh cãi dữ dội

Tỉnh Bách Nhiên lén nắm tay Tôn Thiên, dân mạng tranh cãi dữ dội

Tỉnh Bách Nhiên được mời vào showbiz theo cách không ai ngờ

Tỉnh Bách Nhiên được mời vào showbiz theo cách không ai ngờ

Sau thời gian hẹn hò, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn rộ tin đã đăng ký kết hôn

Sau thời gian hẹn hò, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn rộ tin đã đăng ký kết hôn

Tình bạn hơn một thập kỷ của Tỉnh Bách Nhiên và Angelababy khiến khán giả ngưỡng mộ

Tình bạn hơn một thập kỷ của Tỉnh Bách Nhiên và Angelababy khiến khán giả ngưỡng mộ

TIN MỚI NHẤT

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Video 2 giờ 11 phút trước
Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước
Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Video 3 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Gả Kim Thoa' chưa lên sóng đã gây tranh cãi vì Điền Hi Vi?

'Gả Kim Thoa' chưa lên sóng đã gây tranh cãi vì Điền Hi Vi?

DJ Koo đến thăm mộ Từ Hy Viên, ngoại hình tiều tụy khiến công chúng quan tâm

DJ Koo đến thăm mộ Từ Hy Viên, ngoại hình tiều tụy khiến công chúng quan tâm